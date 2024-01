Programleder Peter Bubresko er for mange kjent som roen selv der han grytidlig gestalter «God morgen Norge»-sendingen.

Hjemme er det riktignok rollen som pappa for sine tvillinger som er viktigst, og som i småbarnsfamilier flest kan det gå en kule varmt.

Som gjest i podkasten «Familiekoden» åpner han opp om et øyeblikk som ikke var hans stolteste, da han tok seg selv i å heve stemmen til barna sine.

FÅR RÅD: Programleder Peter Bubresko gjester podkasten «Familiekoden» med Reidar Hjermann og programleder Katrine Moholt. Foto: TV 2

– Jeg husker det var en gang de var to år, hvor jeg merket at jeg kanskje var litt for streng. Da husker jeg at jeg tenkte: «Nå gikk jeg for langt».

Han erindrer at det var hendelse som oppsto i stresset situasjon, med hyl og skrik.

– Jeg følte at jeg kan ikke stå og skrike til en toåring, det blir helt merkelig. Eller at du hever stemmen litt sånn ekstra, at du merker selv at dette går ikke. Det hadde vært veldig skummelt hvis man ikke merket det og bare holdt på, men jeg merket det sånn instinktivt at: «Der, det er for mye.»

– Fylt opp av skam og skyld

I podkasten som ledes av Katrine Moholt og psykolog Reidar Hjermann, tar alle gjestene en test for å avsløre hva slags foreldrestil de har.

For Bubreskos del kommer det frem at hans foreldrestil er empatisk.

Dermed satte hendelsen hvor han kjeftet på barna en støkk i ham, men sørget også for en form for lettelse.

– Man blir fylt opp av skam og skyld egentlig, men det var ganske fint å vite at den følelsen kom så kjapt, at det var som et instinkt: «Nå gikk jeg for langt.»

Programlederen forteller videre at det å ha noe uoppgjort med barna er noe av det verste han vet, og at dette er noe han kan bruke mye tid på å tenke på.

Derfor har han alltid vært god på å unnskylde til barna, slik at han slipper å gruble over ting som har hendt.

Lurer du på noe om foreldrestiler og barneoppdragelse? Still dine spørsmål til Familiekoden-ekspert og psykolog Reidar Hjermann. Han vil svare på spørsmålene på TV2.no/familiekoden mandag 15. januar fra kl. 20.00.



Hyllet moren

Bubresko har tidligere fortalt om et nært forhold til moren Liv Marie. Hun ble rammet av kreft i 2009, men døde av sykdommen seks år senere.

– Det høres kanskje rart ut, men i dag bærer jeg sorgen med litt stolthet fordi jeg er så takknemlig for at jeg fikk ha akkurat henne som mamma, har Bubresko tidligere uttalt.

SØNN OG MOR: Peter Moi Bubresko med moren Liv Marie på 80-tallet. Foto: Privat

Bare et par år etter morens bortgang, på lille julaften i 2016, opplever Bubresko en annen av livets store følelser på den helt andre siden.

Da blir han og samboeren Aleksander Herresthal foreldre til tvillingene Sebastian og Marie.

Den gang fortalte Bubresko at navnet til datteren hadde helt spesiell betydning for ham. Til TV 2 fortalte programlederen den gang at navnet Marie var en hyllest til moren.

– Det var og er et kjempestort tap for meg. Muligheten til å få en datter og gi henne samme navn som mamma, betyr mye for meg. Sebastian valgte vi fordi vi synes det var fint og passet godt til Marie.



