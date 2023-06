Nå er «Jakten på kjærligheten»-paret gift

Lørdag 17. juni ble «Jakten»-paret Ronny Stokland (40) og Camilla Jensen Grinde (32) mann og kone – tre år etter at de erklærte seg som kjærestepar.

– Det er helt fantastisk. Endelig er jeg fru Stokland. Det er skikkelig kjekt, sier Grinde til TV 2 to dager etter bryllupet.



Også Stokland fryder seg over å være gift med kvinnen i sitt liv.

– Det er helt topp. Du kjenner ikke en kjempestor forskjell, men det er noe med at det blir så endelig. Det er trygt og godt, uttrykker han.

RETTE EKTEFOLK: «Jakten»-paret Ronny Stokland og Camilla Jensen Grinde fant lykken i «Jakten på kjærligheten» i 2020. I helgen giftet de seg på treårsdagen sin. Foto: Privat

Bondebryllup

Vielsen fant sted i Time kirke i Rogaland. Nærmere 70 gjester var invitert til den store dagen.

– Det var magisk fra begynnelse til slutt. Det å gjøre seg klar – alle sommerfuglene i magen og nervene. Når du går ned gulvet, så ser du ingen andre enn ham. Og så står vi bare der, og ser på hverandre og smiler, og alt er fint, deler den nygifte 32-åringen, og fortsetter:

– Vi hadde så mange fine folk og de stilte opp og hjalp til. Vi er heldige, altså. Vi hadde en perfekt gjeng av folk.

I ekte bondebryllupsstil, ble det også traktorkortesje fra kirken til festlokalet på Bryne.

– En kompis av meg kom med traktor og vogn med benker. Han kom og hentet oss med den, og så hadde vi traktorkortesje fra kirken – og da smeltet jeg, sier Stokland lattermildt, og legger til:

– Vi hadde strålende sol og alt var helt perfekt. Det kunne ikke ha vært bedre.

Ble kjærester i Jakten på kjærligheten

Av ektemannen fikk Grinde en klokke i bryllupsgave, som hun hadde hatt på ønskelisten.



– For fire år siden var jeg ikke inne på tanken om at jeg skulle bli gift noen gang. Og så gikk det bare et lite år til, og så var han der. Og nå har jeg så troen på ekte kjærlighet. Jeg er verdens heldigste jente som har fått den beste mannen i verden, sier hun takknemlig.



«Jakten»-bonden innrømmer at han en gang i tiden ikke ønsket å gifte seg, men at det selvsagt snudde da han møtte sin kjære.

– Jeg er veldig fornøyd med at det ble meg og Camilla. Det var en tale som kom, og der sa vedkommende at jeg hadde sagt en gang at jeg aldri skulle gifte meg. Jeg kan nok huske at jeg har sagt det, men jeg er veldig glad for at Camilla fridde, og at jeg fikk giftet meg med henne. Jeg er veldig lykkelig.



Bryllupsreise

Det ferske ekteparet har i skrivende stund ingen bryllupsreise i vente, men håper på en romantisk tur på sikt.

– Men det blir nok ikke i år. Vi sparer til en tur til neste år. Jeg er ingen sydenfarer. Jeg vil på ingen måte reise sørover. Vi har vurdert både innlandet og utlandet, men vi vet ikke helt hva det blir enda, sier Stokland.

Kliner til i Jakten på kjærligheten

Enn så lenge nøyer duoen seg med en mini-bryllupsreise i sommer.

– Vi skal til Brumunddal i august på traktortrekking. Vi har tullet litt med at det blir en slags bryllupsreise på forhånd. En prøvetur, fortsetter bonden.

Stokland og Grinde fant hverandre i den 17. sesongen av «Jakten på kjærligheten» i 2020. To år senere – i fjor – fridde Grinde til sin utkårede.



