Nå er Else Kåss Furuseth gift: – Jeg er i sjokk

Det er fem måneder siden Else Kåss Furuseth annonserte at hun skulle gifte seg i Oslo Spektrum. Da visste hun ikke hvem brudgommen skulle være.

– Jeg synes det var verdens dårligste idé, erklærte far Kristian Furuseth, som påpeker at komiker-datteren har han vært sammen med i Spektrum før, hvor hun kun vart iført en sombrero på hodet.



Bruden ble fulgt opp til scenen av pappa Kristian. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Gjennom våren har hun lett etter en make i sitt eget talkshow. I forkant visste ingen hvem den utkårede var – og flere har spekulert i om det hele var et stunt.

Lørdag hadde rundt 7500 personer samlet seg for å overvære bryllupsarrangementet.



Det var full sal i Oslo Spektrum hvor alle ville vite om programlederen faktisk skulle gifte seg. Latteren og applausen satt løst. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

På scenen ble det avslørt at brudgommen er en mann ved navn Tommy Johansen (49).

Artist Bjørn Eidsvåg sto for vielsen.

Beklaget for oppstyret

Kåss Furuseth (43) innledet sitt løfte ved å takke sin utkårede for at han ble med på den svært offentlige bryllupsfeiringen.

– Og unnskyld. Jeg lover at livet med meg kommer ikke alltid til å være akkurat som det her, i Oslo Spektrum. Grunnen til at vi to står her nå, er jo de fine dagene vi har rukket å ha sammen. Jeg lover å gjøre mitt beste for at vi skal fortsette å ha det like fint i dagene fremover. Jeg lover også å prøve å stille litt færre spørsmål, sier Kåss Furuseth.



Hun forteller videre at de tilbrakte påsken sammen i Sverige.

Else Kåss Furuseth hintet til at hun gikk for en kjole fra det norske merket TSH. Skovalget falt på hvite sneakers. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Da vekte jeg deg for eksempel klokka 02:47 for å spørre om hva slags regler dere benytter dere av i påskerennet, og om du kunne kle deg ut som en stor påskehare dagen etter. Det beklager jeg.



Surrealistisk

– Det er bare det at jeg liker deg såpass godt, at jeg noen ganger må sjekke at du er en ekte person som faktisk finnes i livet mitt, og ikke er en vits. Tenk at dette ikke er skjult kamera. Jeg lover at jeg skal tørre å være ærlig om hva jeg vil og hvordan jeg har det – og håper du vil gjøre det samme med meg. Og sist, men ikke minst så lover jeg å aldri, aldri utsette deg for noe sånt som dette igjen – tror jeg, avslutter Kåss Furuseth.

Deretter kom brudgommen med sine løfter.

– Jeg lover at jeg ikke skal bli skremt av at du har ideer og påfunn som er litt annerledes. Jeg håper at vi fortsatt kan gjøre hverandre glad, hvis det kommer dager som ikke er så lyse så lover jeg å være der likevel, sa Tommy Johansen fra scenen.

Else Kåss Furuseth og sin Tommy Johansen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han tok en kort pause, og mottok applaus, før han avsluttet løftene sine ved å si:

– Så lover jeg fortsatt å ta imot dine 50 spørsmål om dagen, og besvare dem. Jeg lover å respektere deg, ta vare på deg og være snill med deg.

Eidsvåg spurte så om Kåss Furseth og Johansen ville gifte seg.

Begge svarte «ja», og delte et kyss. Se øyeblikket i videoen øverst i saken.

Under middagstalen, hvor gruppa No. 4 opptrådte, fikk man vite litt mer om de nygiftes relasjon.

Bjørn Eisdvåg sto for vielsen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Takket for absurd prosjekt

Da fortalte Tommy Johansen at de har møttes i fire måneder. Det var en nær venn som meldte han på dating-opplegget til programlederen.

I forkant hadde han ikke noe særlig kjennskap til Else Kåss Furuseth og hennes tidligere sprell, noe han tror hun kanskje er glad for.

Johansen erkjente at han verken har hatt noe behov for å stå på scenen foran et stort publikum, ei gifte seg heller.

Tommy Johansen (49) er nå gift med hele Norges Else Kåss Furuseth. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Men, jeg er her frivillig, sa han, og mottok applaus fra salen, og kom så med en kjærlighetserklæring.

– Og grunnen til det er ganske enkelt. Hun sitter der. Hun heter Else. Jeg vil gjerne være sammen med deg, og da ble det sånn.

Han beskriver seg selv som en enkel sjel, og takker sin brud for å ha begitt seg ut på Spektrum-prosjektet som «noen til og med har kalt idiotisk».

– For sannheten er den, hadde ikke du gått ut i det offentlige med dette helt absurde prosjektet ditt, så hadde ikke min veldig gode venn fått ideen om å sende en mail, og da hadde vi mest sannsynlig aldri møttes.

– Den Else jeg har møtt, er en dame som er varm, raus, sprudlende, en person som gjør dagen min lysere, vi har hatt noen veldig fine hverdager sammen, ikke så mange, men det kan vi få flere av, og derfor så ble det deg. Da du spurte om jeg ville gifte deg med deg – så sa jeg: «vi kjører», enkelt og greit.

– Vi er litt som brød og sirkus. Jeg skaffer brød og du lager sirkus, avsluttet Johansen.

I sjokk

Else Kåss Furuseth fulgte opp i sin middagstale med å erkjenne at hun var i sjokk.

– Dere som ikke er ko-ko har nok sett på dette som et gameshow, av det elleville, maniske og kanskje også, om vi skal være dønn ærlige, narsissistiske slaget.

Hun sier at hun ikke hadde særlig troen på TV-datingen.

– Dere tror dere er overrasket? Altså jeg er i sjokk. Den mest overraskede her i dag er antakeligvis meg selv.



– Tommy har ført meg inn på en vei som jeg egentlig hadde lagt død for lengst. Og det tror jeg du også hadde – vi var begge ganske godt forberedt på å være alene.



Under middagstalen fortalte hun at sin ferske ektemann nok må belage seg på å se «Bridget Jones»-filmene i tiden fremover. – Filmen som har lært meg alt jeg kan om kjærlighet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Du har mint meg på at livet kan gå bra, sier hun, tydelig rørt, om sin ferske ektemann.

– Dette startet som utopi, men nå er vi her foran de aller, aller nærmeste, sier hun humoristisk, og følger opp:

– Og tro meg, jeg ser også sirkuset, men det handlet om å tørre. Og vi har jo akkurat begynt.

Det nygifte paret ble overrasket med opptreden fra Bobbysocks med deres ikoniske «La det svinge». Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Etter rundt tre timer med show, stilte de nygifte opp for bilder og intervju med pressen.

– Andre må tørre å hoppe i det!



– Det er ikke noe verre enn Tinder, mener Johansen.



Å dele feiringen med et fullsatt Spektrum, er ikke noe oppsiktsvekkende for bruden, som sier at hun deler alt, opp- og nedturer.

Johansen og Kåss Furuseth sier de ikke har tatt steget om å bli samboere helt enda. – Jeg har vært veldig mye på besøk. Hun har et veldig hyggelig sted, sier Johansen, før hun skyter inn at han skal få nøkkel. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Veldig veldig hyggelig. Jeg har vært overraskende rolig, sier Johansen, som er langt ifra like scenevant som sin kone.



De nygifte forteller at det blir bryllupsreise av det «problemfrie» slaget.

– Vi er begge arbeidsnarkomane, men det blir langweekend, det har vi blitt enige om. Det blir biltur, røper hun.



– Lenge leve idiotien



Etter scene-giftermålet delte Kåss Furuseth et gledesfylt innlegg på Instagram.

Gratulasjonene renner inn. I skrivende stund, en time etter publisering, har innlegget fått nesten 30.000 likerklikk.

Høyre-leder Erna Solberg, gründer Petter Stordalen, og TV-profil Christer Falck er blant de som gratulerer.

Sistnevnte kommenterte:

«Dere er praktfulle sammen. Og jeg som trodde dette, skulle bli flaut».