Nå blir han TV 2-profil

Psykolog Reidar Hjermann er mest kjent for å ha vært barneombud i en årrekke på 2000-tallet.

Nå er han klar for rollen som ekspert og rådgiver i «Familiekoden».

Letter på sløret

I februar kom nyheten om at Kathrine Moholt skulle returnere til TV-skjermen som programleder i et program om oppvekst og foreldrestiler.

Da nyheten kom, var det lite informasjon å få om det kommende konseptet. Til og med navnet på programmet ble holdt hemmelig den gang.

Nå letter derimot TV 2s presseteam på sløret. I en fersk pressemelding sier pressesjef Jan-Petter Dahl følgende:

– «Familiekoden» er et program som angår alle, som vi lager for å nå ut til et mye større publikum enn dem som leser bøker om barneoppdragelse, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Dahl legger heller ikke skjul på hvor fornøyd han er med å få Reidar Hjermann med på laget.

– At en kapasitet som Reidar Hjermann har takket ja til å være med som ekspert og rådgiver for deltakerne og ut til publikum er en enorm styrke for oss, og vi er svært takknemlige for å ha ham med på laget, sier Dahl.



OFFENTLIG FIGUR: Reidar Hjermann var ofte i media da han hadde rollen som barneombud. Her er han med dronning Sonja og kong Harald under FNs barnekonvensjons 20-årsjubileum i 2009. Foto: Jon-Michael Josefsen / NTB

«Familiekoden» skal følge ni familier, der foreldrene har valgt helt ulike måter å oppdra barna på. De får oppgaver som setter familiene på prøve mens kameratemaet følger dem.

Øvelsen avsluttes med at foreldrene får se video av seg selv og de andre familiene, og deretter diskuterer de valgene som ble gjort.

– Spent

I pressemeldingen forteller Hjerman hvorfor han har tro på konseptet:

– Vi mennesker er flokkdyr og lærer best når vi kan speile oss selv i det vi ser. «Familiekoden» gir oss et innblikk i et mangfold av hverdagssituasjoner i ganske ulike barnefamilier slik at alle foreldre som følger serien kan gjenkjenne egne utfordringer og få svar på en rekke spørsmål om foreldrerollen. Og det skjer samtidig som at det er underholdende og gøy å se på. Jeg er ganske sikker på at «Familiekoden» vil bidra til livlige diskusjoner i de tusen hjem, slik at foreldrene der ute gjør bevisste valg i hverdagen på vegne av seg selv og barna, sier han.

– Hva tenker du om å ha en rolle i et slikt program?

– I og med at jeg har barnekonvensjonens prinsipp om «barns beste» som rettesnor i alt jeg gjør, er jeg en anelse spent. Jeg håper at jeg som fagperson og formidler når ut til publikum på en god måte, og tror det skal gå bra.