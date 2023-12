Myra om Hellstrøm: – Jeg følte meg utilstrekkelig

HJEMME HOS HELLSTRØM: Eyvind Hellstrøm og Regina «Myra» Tucker klare for å lage pinnekjøtt. Foto: TV 2

Hip hop-artist og programleder Regina «Myra» Tucker (28) innrømmer at hun ikke er så god til å lage mat.

Julen handler om godt selskap og tradisjoner. Nå er Eyvind Hellstrøm (74) på jakt etter den ultimate julematen og julefeiringen, og nå går turen til Vestlandet for å lære om pinnekjøtt.

Mesterkokken reiser sammen med Bergen-patrioten Regina «Myra» Tucker og sammen tar de et dypdykk i både det tradisjonelle og det moderne.

HJEMME HOS HELLSTRØM: Myra lager pinnekjøtt og tilbehør hjemme på kjøkkenet til Hellstrøm Foto: TV 2

– Kjente meg utilstrekkelig

Som ekte bergenser er hun lommekjent i hjembyen og skal vise Hellstrøm det beste byen har å by på. Målet hennes er å lage verdens beste pinnekjøtt, og at turen blir inspirerende for de begge.

Møtet med Hellstrøm var spennende for artisten og programlederen, som fikk et spesielt godt råd.

– Jeg kjente meg litt utilstrekkelig, for jeg er ikke så god til å lage mat. Men han sa noe til meg som jeg har tatt med meg, og det er å ta det rolig på kjøkkenet når jeg lager mat. Jeg har en tendens til stresse og løpe rundt. Men da jeg gjorde som Eyvind sa, at jeg skulle lage mat i rolig tempo, så gikk det seg til , sier Myra til TV 2.

Smakte smalahove

De to reiste innom Voss på veien til Bergen for å se hvordan de lager pinnekjøtt. Smalahovetunet på Voss er en familiebedrift på gården Løne, hvor de produserer og serverer smalahove, pinnekjøtt, rullepølse og andre tradisjonsrike kjøttprodukt.

BERGENSGUIDE: Myra viser Eyvind Hellstrøm rundt i hjembyen sin. Foto: TV 2

– Ja, jeg fikk smake på smalahove, og det hadde vært lettere og spise hvis jeg ikke hadde sett tennene til sauen, sier Myra og ler.

Myra syntes det var hyggelig å bli kjent med Hellstrøm og ta han med til hjembyen Bergen. Hellstrøm kjenner godt byen fra før, men Myra tok med mesterkokken på sine favorittsteder.

– Jeg viste han de stedene jeg pleier å gå på, og så fikk vi sett gågaten bak bryggen hvor det var god julestemning. Bergen ser ut som en liten skomakerby, med alle smauene med brostein. Det er noe søtt og julete med det, sier Myra til TV 2.

Afrikansk pinnekjøtt

Myra er ikke født i Norge, men i Sierra Leone i Afrika. Da hun var 1 år, flyktet hun og familien fra borgerkrigen i fødelandet. Etter dette bodde de fire år i flyktningleir i Liberia, før de kom seg til Norge og Bergen.



Hun er vant med å blande det afrikanske med den norske julematen.

– I Sierra Leone er det veldig vanlig med store gryter med kjøtt. Så på julaften kan vi ha en gryte med pinnekjøtt ved siden av. Mamma lager mange afrikanske sauser, så vi blander det afrikanske med det norske. Jeg tør nesten ikke si det, men jeg kan finne på å spise ris til pinnekjøttet, avslutter Myra til TV 2.

Her er oppskriften på pinnekjøttet som Hellstrøm og Myra tilbredte:

HELLSTRØMS PINNEKJØTT: Pinnekjøtt er for mange en viktig del av julemiddagen, og dette er pinnekjøtt laget av selveste Eyvind Hellstrøm og Regina «Myra» Tucker. Foto: TV 2