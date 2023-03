«Myggen» om VM-skandalen: – Vi burde absolutt ikke gjort det

Nattklubbesøket kunne ødelagt VM-drømmen for Erik «Myggen» Mykland og Henning Berg.

Da det norske herrelandslaget deltok i fotball-VM i Frankrike i 1998, var landet vårt forberedt på seiersfest.

Norge lå på andreplass – rett under Brasil – på FIFAs rangering over verdens beste lag, og troen og håpet om at Norge ville nå langt i mesterskapet, var sterkt.

Men en fuktig natt på byen endte med å stjele mye av oppmerksomheten.

NATTKLUBBEN: Det var på Paradise, La Baule i Frankrike, at Erik «Myggen» Mykland og Henning Berg tilbrakte natt til 13. juni 1998. Foto: «Våre beste menn» / TV 2

Skandalebyturen

Natt til 13. juni 1998 – to dager etter å ha spilt uavgjort mot Marokko, og tre dager før kampen mot Skottland – var landslagsspillerne Erik «Myggen» Mykland og Henning Berg på nattklubben Paradise til klokken fire-fem om morgenen.

Nattklubben lå ved siden av hotellet hvor det norske pressekorpset befant seg, og mediedekningen ble enorm etter at byturen havnet på forsiden av Dagbladet.

Det store spørsmålet alle ville ha svar på, var om spillerne hadde drukket alkohol. Det var alkoholforbud for landslaget, og Berg og «Myggen» risikerte å bli kastet ut av VM-troppen.

ENORM MEDIEDEKNING: Interessen for alkoholskandalen var formidabel. Foto: «Våre beste menn» / TV 2

– Jeg skjønte at de hadde drukket

Både «Myggen» og Berg nektet for å ha drukket alkohol, overfor både pressen og landslagssjef Egil «Drillo» Olsen.

I TV 2s dokumentarserie «Våre beste menn» innrømmer Henning Berg at han ikke snakket sant.

– «Drillo» spurte om vi hadde drukket alkohol. Og dét var litt vanskelig å svare på. Jeg sa til ham at vi ikke drakk alkohol. «Drillo» er ikke dum, han tenkte helt sikkert sitt. Og vi visste at han tenkte sitt.

«Drillo» bekrefter Bergs teori.

– Jeg skjønte at de hadde drukket alkohol, og at det helt sikkert ikke dreide seg om én pils. Men jeg prøvde å dysse det litt ned.

LOT SEG IKKE LURE: Egil «Drillo» Olsen skjønte at Henning Berg og Erik «Myggen» Mykland hadde trosset alkoholforbudet, til tross for at begge nektet. Foto: «Våre beste menn» / TV 2

Overfor pressen var «Drillo» avslappet og vittig om hendelsen, men bak kulissene var landslagstreneren opprørt og skuffet.

– Vi ble kontaktet av «Drillo» på morgenen om at vi måtte ha et møte. Og han var slagen, forteller Stig Inge Bjørnebye, som også spilte på landslaget.

Spillerne trodde knapt sine egne ører da de hørte «Drillo» fortelle om lagkameratenes aktiviteter kvelden i forveien.

– Vi trodde ikke på det. Vi trodde ikke det var mulig å finne på noe så dumt etter første kamp. Det er nok det nærmeste vi kom: «Nå er vi forbanna på dere». For noen idioter, sier Bjørnebye og ler litt.

Hele landslaget fikk munnkurv og kunne ikke uttale seg til pressen om nattklubbhendelsen.

Vil ikke prate om det

Erik «Myggen» Mykland synes fremdeles det er ubehagelig å snakke om juninatten 25 år tilbake i tid.

– Jeg har ikke så jævlig lyst til å prate om dette her, sier «Myggen» i «Våre beste menn».

– Jeg orker liksom ikke snakke om det, fordi det var så trivielt – men samtidig så jævla svært. De to tingene krasjer så enormt for meg. Hvis ikke Henning eller «Mini» vil prate om dette her, så vil ikke jeg heller.

UBEHAGELIG: Erik «Myggen» Mykland har fremdeles ikke lyst til å prate om sommernatten for 25 år siden. Foto: «Våre beste menn» / TV 2

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen var nemlig med på den famøse byturen.

– Det jeg husker – og jeg kan si det i dag – er at det var «Myggen», Henning Berg og meg som var ute på tur. To stykker drakk, én kjørte bil. Jeg kjørte bil, forteller Mini.

– Respektløst

Journalister saumfarte gatene i Frankrike for å finne vitner, og det ble store avisoppslag da en bartender sto frem og fortalte at han hadde servert øl til «Myggen» og Berg.

Kjetil Rekdal var rasende på landslagskollegene.

– Dette var så respektløst. Min drøm – og sikkert alle andre sin – var å kanskje kunne kjempe om å vinne VM. Og så har du to stykker som bryter reglementet som alle andre forholder seg til. Jeg mener at det er klink illojalt og det burde ikke aksepteres, sier han i «Våre beste menn».

Rekdal ble særlig skuffet da det viste seg at Berg og «Myggen» hadde løyet om at de ikke drakk øl.

– Da det kom frem i ettertid at de løy … Jeg sliter med å respektere det. Hadde jeg sittet med den endelige avgjørelsen, ville jeg ha sendt begge hjem. Fordi det er så ødeleggende når sånne ting skjer i en gruppe. Man skal ha tillit til hverandre og respektere hverandre.

RASENDE: Kjetil Rekdal hadde sendt både «Myggen» og Berg ut av VM-troppen hvis det var opp til ham. Foto: «Våre beste menn» / TV 2

«Myggen» la ikke merke til misnøyen i 1998, men har fått med seg at det var sur stemning i deler av troppen.

– Jeg har sett og registrert i ettertid at det er noen som syntes det var helt forferdelig å forholde seg til. Og dét er ekkelt å tenke på. At det rett og slett har minsket sjansene våre, fordi folk har konsentrert seg om andre ting. Det skaper splid i et lag som skal ha lagmoral som sitt ess i ermet.

Verbalt sleivspark

Tre dager etter nattklubbhendelsen, møttes Norge og Skottland til kamp. Henning Berg spilte fra start, mens «Myggen» ble sittende på benken.

– Jeg visste utmerket godt at hvis jeg ikke spilte bra, så var det én ting som ville få skylda for det. Og det var det som skjedde uka før, sier Berg.

FIKK IKKE SPILLE: Erik «Myggen» Mykland satt på benken under kampen mot Skottland, mens Henning Berg fikk spille. Foto: «Våre beste menn» / TV 2

Norge spilte en god førsteomgang og ledet 1-0, men i andre omgang raknet landslaget og slapp inn ett mål. Kampen endte uavgjort.

Fem minutter før kampslutt, fikk Berg krampe i beinet og måtte tas av banen. Kjetil Rekdal, som var illsint etter byturen, sendte Berg et verbalt sleivspark mens han lå på ryggen i smerter.

– Jeg vet ikke om han hørte det, men jeg sa: «Du skulle tatt en øl til, så hadde du kanskje klart å fullføre kampen». Det var stygt sagt fra min side, men jeg mente det oppriktig fra hjertet mitt. Jeg var så forbanna på ham.

Berg husker ikke kommentaren fra Rekdal, men sier følgende lattermildt:

– Jeg tror ikke det ville ha hjulpet.

KRAMPE: Henning Berg fikk krampe fem minutter før kampen mot Skottland var omme. Foto: «Våre beste menn» / TV 2

– Vi burde absolutt ikke gjort det

Erik «Myggen» Mykland innser at byturen ikke var en god idé, men forsvarer det med at det føltes nødvendig å ta en pause fra VM-bobla.

– Vi burde absolutt ikke gjort det, med tanke på absolutt alt av omstendigheter. Det er fotball-VM og hele Norge vil at vi skal gjøre det bra. Og midt oppi dette har du da behov for å komme deg litt vekk.

«Drillo» har et avslappet forhold til skandalen i dag.

– Jeg tror det var tre dager til neste kamp. Å bli litt beruset da, betyr ikke noe særlig. Det er mulig jeg er for snill. Jeg vet at det er andre trenere som er mye tøffere der.

Det norske landslaget fikk spille ytterligere to VM-kamper i 1998. Først 2-1-seieren mot Brasil, før de røk ut i åttendelsfinalen etter å ha tapt 1-0 mot Italia.

