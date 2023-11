Etter flere uker i mesterkokk Eyvind Hellstrøms (74) matunivers, skulle «Kokkeskolen» sin stjerne-elev kåres.

I finalen stod programlederne Selda Ekiz (38) og Siri Nilminie Avlesen-Østli (39).

Etter en intens finale med flere retter, var det til slutt Avlesen-Østli som stakk av med serien.

VINNER: Siri Nilminie Avlesen-Østli vant den første sesongen av «Kokkeskolen». Foto: Martin Fønnebø/TV2

– Det har vært en helt unik opplevelse. Det var vanvittig gøy. Jeg hadde forberedt meg på begge utfall, men jeg ble overrasket da han ropte opp navnet mitt, forteller 39-åringen til TV 2.

Knyttet vennskap

Underveis har én av deltakerne, som har utmerket seg ekstra, fått tildelt en stjernepin. Disse ble avgjørende, da det skulle avgjøres hvem som ble finalister.

Ekiz hadde fått utdelt fire pins, noe som sendte henne rett i finale. Dermed måtte Avlesen-Østli ut i duell mot sin gode venn, skuespiller Frank Kjosås (42).

– Vi hadde kommet hverandre så nære, så det var trist å være i duell mot Frank. Men jeg ble veldig glad for at jeg fikk velge servitør i finalen først. Da ble det helt naturlig å velge ham, forteller hun.

VENNER I DUELL: Siri Nilminie Avlesen-Østli og Frank Kjosås fikk et nært vennskap på «Kokkeskolen». Da den siste finalebilletten skulle deles ut, måtte de konkurrere mot hverandre. Foto: TV 2

Pisket seg selv

Underveis i oppholdet har TV 2-programlederen til stadighet uttrykt hvor mye «Kokkeskolen» har betydd for henne.

Hun har alltid vært glad i å lage mat, men som elev hos Hellstrøm og hans partner, Truls Svendsen (51) har hun fått en større forståelse av hva matlagingen betyr.

– Det handler ikke bare om mat, men samholdet rundt det. Dette er min «passion». Det er mat som jeg kan, det er det jeg bruker mest tid på. Denne opplevelsen har gitt meg veldig mye mer, men den har også vært mye tøffere enn jeg trodde.

– Jeg trodde ikke at jeg skulle kjenne på nerver og stress som jeg har gjort. Samtidig har det væt en trygghet og varme hele veien, som kanskje var mer drevet av kosen og samholdet rundt mat, en frykten av å ikke få det til på dansegulvet eller kjeft av fenriken, sier hun og flirer.

ÆREFRYKT: TV 2-programlederen har følt på et press, da deltakerne ved flere anledninger har servert kokker i verdensklasse. I finalen skulle Lise Finckenhagen (t.v.), Reneé Fagerhøi, Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm bedømme rettene. Foto: TV 2

Omtrent midtveis i oppholdet, opplevde hun et vendepunkt i konkurransen. Fra å ha høye skuldre og et høyt stressnivå, fant hun etter hvert roen etter et besøk på rektors kontor.

– Jeg er et konkurransemenneske, og jeg går all in i det jeg gjør. Men jeg frykter jo at det jeg gjør ikke er bra nok, og da blir det litt selvpisking. Etter jeg var inne på rektors kontor fant jeg mer roen.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, jeg tror jeg bare er sånn som person.

Føler på et press

Som «Kokkeskolen» sin stjerne-elev føler hun også på et visst press. Selv når hun står på kjøkkenet i dag, flere måneder etter innspilling, kan hun høre Hellstrøm stå over skulderen hennes.

– Jeg må kanskje invitere han på middag. Man føler jo et veldig press som stjerne-elev. Da må jeg funne ut av hva jeg skal servere – og skjenke nok vin, sier hun og ler.

«STJERNEPINENS FORBANNELSE»: Siri Nilminie Avlesen-Østli kjenner på et visst press ved å være «Kokkeskolen»s stjernelev. Foto: TV 2

Etter innspillingen har både hun og familien opplevd en endring på kjøkkenet hjemme.

– Nå lager vi mer mat sammen, og planlegger som et team. Det er viktig at barna også er med, og ser at vi gjør det sammen, forteller hun.

Avlesen-Østli valgte å servere sønnens favorittrett, tartar, flere ganger i løpet av konkurransen. Hva sønnen tenker om retten, gjenstår å se:

– Jeg har ikke lagd tartar til ham enda, men det må jeg gjøre. Det står på lista, og må gjøres veldig snart! Jeg har lært han å steke perfekt biff, da, sier hun og flirer.

«Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» er tilgjengelig på TV 2 Play.