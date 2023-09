«MrBeast» topper Forbes-liste med svimlende sum

Suksessen til de største internasjonale sosiale medier-profilene har blitt kartlagt av Forbes i samarbeid med selskapet Influential.

50 personer fra ulike land er med på listen som har fått tittelen «Top Creators».

I kåringen har magasinet sett på estimert bruttoinntekt for et år, antall følgere, engasjement og gründer-aktivitet.

Peker på et grep

På toppen troner den amerikanske YouTuberen Jimmy Donaldson (25), alias MrBeast – med 82 millioner dollar – som tilsvarer over 880 millioner kroner.

I fjor toppet han også Forbes' liste over best betalte YouTubere med 54 millioner dollar i inntekt.

Siden 2021 har han økt årsinntekten med 28 millioner dollar, ifølge Forbes oppdaterte beregning.

25-åringen er svært populær for sine ekstreme stunts og konkurranser på YouTube. Blant annet å arrangere «Squid Game»-med ekte mennesker.

Nå er Netflix aktuell med samme konsept:

Han har totalt 312 millioner følgere. I Norge er han den mest populære profilen blant barn og unge, særlig gutter, viser Medietilsynet undersøkelse fra 2022.



Forbes peker på særlig ett grep som har gjort Donaldson velstående.

Siden desember 2020 har han drevet «MrBeast Burger» som er et såkalt «spøkelseskjøkken» – en tjeneste hvor folk kan bestille maten på nett og få det levert.

Så langt er MrBeast Burger tilknyttet restauranter i USA, Canada, Storbritannia, Asia, Australia, Italia, Irland og Sverige, ifølge selskapets nettside.

YouTube-dominans

På andreplass er britiske Olajide Olatunji (30), langt bedre kjent som KSI, med en inntekt på 24 millioner dollar.

INTERNASJONAL SUKSESS: Briten har blitt et kjent navn som en del av YouTube-gruppa «Sidemen». Foto: James Manning /Pa photos

Han har 112 millioner følgere – og har i likhet med MrBeast slått seg stort opp på YouTube.

I tillegg driver han med musikk og boksing.

Olatunji er med-grunnlegger av en restaurantkjede, et vodkamerke, og ikke minst – energidrikken Prime Hydration, med Logan Paul.

Duoen skapte oppstyr i Oslo i sommer:

På tredjeplass er Logan Pauls (28) lillebror, Jake Paul (26), med en inntekt på 34 millioner dollar.

Han har opparbeidet seg 66 millioner følgere, og tjener penger på sponsorsamarbeid og har grunnlagt en app for sportstipping.

Amerikaneren startet også som YouTuber og har de siste årene slått seg opp som bokser. I sosiale medier er KSI og Jake Paul rivaler, og sørger jevnlig for å skape engasjement rundt en fremtidig boksekamp.

KONTROVERSIELL, MEN POPULÆR: Jake Paul er den yngre broren til Logan Paul - men har nå vokst seg en større følgerbase. Foto: SAM HODDE /AFP /GETTY IMAGES

Den kontroversielle profilen har hatt økonomiske oppturer og nedturer i år.

I januar ble det kjent at 26-åringen har signert en flerårig kampsportskontrakt med Professional Fighters League. I mars sprakk nyheten om at han og en rekke andre kjendiser var siktet for krypto-svindel. Han var en av profilene som betalte for å unngå rettssak.