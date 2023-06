Møtte motstand i skjebnesvangert øyeblikk: – Hvem f*en er det?!

Truls Svendsen og Harald Rønneberg er evige takknemlige for Thomas Numme, som har hjulpet dem begge.

Trioen Numme (53), Rønneberg (49) og Svendsen (50) har vært A-navn i en årrekke i Norge. Men hvordan ble det slik? TV 2 har slått av en prat med trioen.

Selv om det er Rønneberg og Svendsen som har kjent hverandre lengst, er det Numme som ble katalysatoren for deres liv i rampelyset.

KJENT FJES: Thomas Numme er blant Norges mest meritterte programledere. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Fra BI-revy til TV-kjendis

Harald Rønneberg og Truls Svendsen gikk begge på BI sammen på 90-tallet. Rønneberg kan skryte av en utdannelse som diplomøkonom i reiselivsledelse ved Handelshøyskolen BI, som han tok fra 1994–1997. Da Rønneberg var tredjeårsstudent, møtte han Svendsen, som på det tidspunktet hadde gått tre måneder på eiendomsmegler-studiet.

– Harald lurte på om det var noen som hadde lyst til å være med å spille revy. Jeg hadde ikke skuespillererfaring, men jeg rakk opp hånden. Det er mitt tips, det er bare å rekke opp hånden.



Derfra startet et fint vennskap. Særlig Rønneberg fortsatte i underholdningssporet etter endt skolegang. Han jobbet blant annet som filmanmelder i NRK, og det var gjennom noen oppdrag i statskanalen at han møtte Numme.

«Idol» ble starten

Numme fikk tilbud om å være programleder for den første sesongen av «Idol». Produksjonen ønsket at han skulle gjøre dette alene, men han hadde andre planer. Han hadde nemlig sett en utenlandsk versjon av «Idol», hvor det var et makkerpar som var programledere.

STARTEN PÅ ET EVENTYR: Thomas Numme og Harald Rønneberg jobbet sammen for første gang i 2003-sesongen av «Idol». Her fra finalen mellom Kurt Nilsen og Gaute Ormåsen. Foto: Thomas Bjørnflaten/ NTB

– Jeg så at de to makkerne der, de kunne være meg og Harald. Så jeg sa til TV 2: «Hvis jeg skal gjøre dette, så må jeg ha med Harald Rønneberg». De svarte: «Hvem f*en er Harald Rønneberg?».

Rønneberg ler godt når Numme forteller historien, men sier at han godt forstår TV 2s respons. Han var ikke kjent på den tiden, og Numme hadde tross alt fått tilbud om å gjøre programlederjobben alene.

– Jeg måtte jobbe litt med å betrygge dem om at Harald ville gjøre meg bedre. Men det gjorde du, du gjorde meg bedre, sier Numme.

Rønneberg husker godt den store overraskelsen han fikk, da Numme ville ha ham med. Han husker også at det var stas at Numme kjempet så hardt for ham.

– Jeg hadde vært på Sri Lanka, av alle steder. Jeg kommer hjem, og Thomas Numme ringer og sier: «Jeg har fått et ganske fett tilbud fra TV 2. Jeg har sagt at jeg kun blir med dersom du får bli med». Jeg ble sånn: «Såpass, ja». Så prøvde jeg å være litt kul, men jeg hadde jo dritlyst med en gang.

Ville ha med revykompisen

Og hvordan kom Svendsen inn i miksen? Rett og slett fordi Rønneberg syns at revykompisen var hysterisk morsom, og ønsket å jobbe mer med ham. Han trengte dog at Numme var med på dette.

– Jeg sa til Thomas at kompisen min var Norges morsomste mann. Så ble Thomas og Truls kjent, sier Rønneberg, hvor Numme fortsetter:



– Så tenkte jeg at vi må jo ha med Truls på det her! Han er jo fantastisk. Og nå står vi her, og holder på!

Trioen har nå jobbet sammen i produksjonsselskapet Plan-B siden tidlig på 2000-tallet. Svendsen anerkjenner at han har mye å takke duoen for:

– Det var veien inn for meg, så jeg er evig takknemlig for det.

Numme blir litt blyg, når Rønneberg også hiver seg på og sier at han er takknemlig for at «Nummis» ønsket å satse på dem. Men de deler et øyeblikk, hvor alle tre smiler varmt og veksler blikk.

Til høsten skal trioen gjenforenes på TV-skjermen, men denne gangen som skuespillere i TV-serien «Kjendis AS».

I videoen under forteller trioen litt mer om det nye TV-konseptet «Kjendis AS», og Numme forteller om en pinlig, sann historie som har gitt inspirasjon til serien: