Møtte familien på Farmen kjendis: – Det var så flaut

Under det ene ukesoppdraget møtte tilfeldigvis Farmen kjendis-deltakeren Christopher Mørch Husby på to familiemedlemmer.

Noen av ukesoppdragene som Farmen kjendis-deltakerne blir tildelt, kan noen ganger inkludere at de skal fremføre noe for et publikum.

I det ene ukesoppdraget fra uke fire i årets sesong, fikk deltakerne i oppdrag å sette opp en festival. Den skulle inkludere både sang og dans.

Christopher Mørch Husby (33) og Sofie Karlstad (25) forteller at dette var noe de ikke synes var gøy.

– Christopher og jeg hadde lyst å grave oss ned, forteller Karlstad.

For Husby tok det også en uventet vending, da to av hans familiemedlemmer dukket opp blant publikum.

Se video av Sofie og Christopher, der han forteller om det pinlige møte med familien øverst i saken!

PINLIG FAMILIEAFFÆRE: Da Sofie og Christopher var på besøk hos TV 2, fortalte de om et av ukesoppdragene de syns var ekstra flaut. Foto: Tommy Storhaug/TV 2

Ville heller gjort det på et gamlehjem

Karlstad og Husby er begge enige i at festivalen var noe av det vondeste med hele Farmen kjendis-oppholdet.

– Det seerne ikke får med seg, er at vi måtte gjøre både dansen og sangen to ganger. Vi måtte også være like entusiastisk begge gangene, forteller Karlstad.

Karlstad forklarer at det hadde vært enklere med profesjonelle statister, men syns det var pinlig å gjøre det foran folk på sin egen alder.

– Når de tar inn folk som er sånn, 20, 25 eller 30 år, som kanskje vet hvem du er fra før av ...

– Vi ville mye heller gjort det på et gamlehjem, legger Husby til.

Husby og Karlstad forklarer at ikke alle deltakerne delte misnøyen deres rundt dansen og sangen, og viser til Ørnulf Høyer (66) og Marit Andreassen (54).

– Uten å nevne navn ... Ørnulf og Marit, sier Husby og ler, før han fortsetter:

– De syntes dette var fett. Så de sang og trampet ekstra hardt, og jeg bare tenkte «dette er så vondt». Da ble jeg bare mer klein.

IKKE FAN: Verken Sofie eller Christopher var fan av showet som de måtte gjøre i uke fire. Foto: Anton Soggiu

Statister var familiemedlem

Selv om begge deltakerne syns at dansen og sangen i seg selv var ille nok, tok opptredenen også en uventet og familiær vending for Husby.

33-åringen forklarer at da produksjonen fant statister til publikum, hadde de gått til et hotell ikke langt fra gården.

– Og på det hotellet jobber noen i min familie. Så de ble da bedt om å komme og være statister, begynner Husby.

– Så plutselig står to av mine familiemedlemmer foran meg, og skal se på at vi gjør den «skoklappedansen». Jeg hadde lyst å kaste meg ned fra det platået vi sto på, fortsetter han.

33-åringen forteller at det ikke var nær familien, men to av hans mannlige tremenninger.

– Så det var den kleine relasjonen, og der sto jeg da. Det var bare så jævlig flaut! sier han og ler.

