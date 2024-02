Møter fordommer mot oppdragelsen: – Unormalt

I programmet «Familiekoden» blir det norske folk introdusert for flere ulike måter å oppdra barna sine på.

Gjennom å testes i forskjellige eksperiment, får ni familier vist frem sin foreldrestil og bidra til diskusjon rundt resultatet sammen med programleder Kathrine Moholt (50) og psykolog Reidar Hjermann (55).

Én av familiene som deltar i programmet, har valgt en noe mer uvanlig måte å oppdra sine barn på. Marte og Andreas Larsen, fra Finnøy utenfor Stavanger, sender nemlig ikke barna sine på skolen.

– Sånn som samfunnet er bygd opp i dag, så er det jo veldig unormalt å ikke benytte seg av skolen sånn som vi har valgt, forteller Andreas Larsen (31).

FAMILIE PÅ FIRE: Andreas og Marte Larsen skolerer barna Ian og Vibe selv. Foto: TV 2

Han forteller at de ofte blir møtt med fordommer og kritikk over valget de har tatt.

– Det med sosialisering er nok det vi stort sett får høre hver gang vi snakker med noen nye som ikke kjenner til måten vi lever på.

Håper at miljøet blir større

31-åringen mener at den viktigste delen av sosialiseringen, er den som foregår mellom foreldre og barn.

Videre forteller han at de stort sett har planer hver dag, og er mye ute sammen med andre familier som også har hjemmeskole.

Til sammen er de rundt ti barn i forskjellige aldre i gjengen.

– Det å ha hjemmeskole er veldig unormalt, så vi har gjort en innsats i å søke etter andre og skape et nettverk. Det trenger vi. Vi mennesker er jo flokkdyr, så hvis vi som familie kun hadde vært oss, tror jeg ikke vi hadde hatt det noe godt.

UTELEK: Familien Larsen tilbringer mye tid ute i hverdagen. Foto: TV 2

De bekymrer seg derfor ikke noe særlig over at barna ikke blir sosialisert gjennom skolen.

Larsen håper nå at miljøet vil bli større og at de kan være til inspirasjon for andre som vurderer hjemmeskole.

Bygget arbeidslivet rundt familien

Bakgrunnen for valget startet med at familien valgte å ha barna hjemme frem til skolealder. Da dette føltes veldig bra og naturlig, bestemte de seg for å fortsette, til tross for at sønnen var kommet i skolealder.

– Vi har prioritert familie først, og prøvd å bygge arbeidslivet rundt det. Vi hadde et ønske om å gjøre det på denne måten, sier Larsen.

SATSER PÅ FAMILIEN: Andreas Larsen forteller at de blant annet valgte å gå for et relativt billig hus for å kunne få hjemmeskolelivet til å gå opp. Foto: TV 2

Ettersom de begge har fleksible jobber, kan de selv velge arbeidstider og tilrettelegge etter dette.

Larsen er utdannet lege og jobber som fastlegevikar på Hjelmeland legekontor to dager i uka. Kona Marte er utdannet jordmor og jobber med fødselsforberedende kurs og sosiale medier.

Paret har også valgt å kjøpe et relativt billig hus, slik at de slipper å jobbe så mye.

Prinsipp om fri læring

De har hele tiden ønsket å være bevisst på å gjøre det som er best for egen familie.

– Vi leste oss opp litt og så på andre som hadde gjort det samme. Dermed fant vi ut at det passet veldig godt for oss å ha hjemmeskole, sier han.

Begge foreldrene har selv gått både i barnehage og på vanlig skole.

31-åringen forklarer at de skolerer barna etter et prinsipp om fri læring. Det vil si at de ikke har definerte tider hvor de setter seg ned for å ha de ulike fagene som matte, norsk og naturfag.

SKJER HELE DØGNET: Larsen forklarer at læringen skjer gjennom hele døgnet. Foto: TV 2

– Så læringen, den skjer litt gjennom hele døgnet. Vi er veldig opptatt av at barn skal kunne lære etter sine interesser. Hvis det er interesse rundt noe, så kommer det ofte veldig mange spørsmål. Så hvis vi som foreldre er våkne og «på», skjer det ekstremt mye læring i bare det å svare og å følge den nysgjerrigheten, hevder han.

– Vår beslutning som foreldre veier tungt

På spørsmål om hvordan de hadde reagert om barna plutselig gir uttrykk for at de har lyst å gå på skole, svarer Larsen at de hadde tatt det opp til vurdering og utforsket hva som ligger bak.

– Men jeg tror at vår beslutning som foreldre veier tungt fordi vi har snakket og lest så mye om dette. Sånn som det er nå i alle fall, så synes vi at det fungerer best med hjemmeskole.

– Vi lever veldig sånn at hvis det er noe som ikke fungerer, så finner vi løsninger, og så endrer vi på det, forklarer Larsen.

– Jeg har en tro på det

I Norge er det opplæringsplikt, men ikke skoleplikt. Det vil si at det er foreldrenes ansvar å påse at barna får den grunnskoleopplæringen de har rett til.

Ifølge Lovdata, fører kommunen tilsyn med den pliktige opplæringen for barn og unge som ikke går på skole. De kan også kalle inn barna til særskilte prøver for å sikre at de får nødvendig opplæring.

Dersom kommunen mener at kravene for hjemmeopplæring ikke er oppfylt, kan de kreve at barnet skal begynne på vanlig skole.

FRI LÆRING: Familien Larsen lar læringen komme av barnas naturlige nysgjerrighet. Foto: TV 2

– Tror du barna blir godt nok forberedt til å hoppe rett inn i klasseromsundervisning på videregående, etter å ha hatt hjemmeskole under hele grunnskolen?

– Ja, jeg har en tro på det, sier Larsen.

Han forteller at han har lest flere bøker av amerikanske psykologer som har gjort undersøkelser blant mennesker som ikke har gått på ordinær skole før senere i livet.

– Det gir litt trygghet, synes jeg, at det er andre som har gjort det og at det går veldig bra med de som gjør det.

