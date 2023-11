Morten Thoresen om å leve i fattigdom: – Folk har båret meg frem

Morten Thoresen (26) har denne høsten har vært aktuell i TV 2-serien «Forræder». Fredag skal det avgjøres om det er forræderne som igjen stikker av med seieren, eller om de lojale for første gang klarer å gjennomskue dem.

Thoresen har vært en av sesongens forrædere sammen med Tamanna Agnihotri (26). Da de begge gjestet TV 2-podkasten «Realitysjekk», fortalte de om den intense innspillingen.

Thoresen åpnet seg også om hvordan det har vært å vokse opp uten en far, og hvordan han i perioder av livet har levd under det han kaller «fattige kår». Dette var særlig etter at han flyttet hjemmefra som 16-åring, og levde på begrensede midler.

Disse opplevelsene har lært ham ett viktig prinsipp i livet: Medmenneskelighet.

– 20 kroner på kortet

Thoresen har tidligere har snakket om ensomhet knyttet til å ha lite kontakt med faren i programmet «Hodet i klemme». Åpenheten gjorde at han ble nominert til «Gullruten».



– Tror du dette har noe med oppveksten din å gjøre, det at du er så opptatt av å være et medmenneske?

– Definitivt. Men samtidig tror jeg at det handler om at jeg har levd under så sykt fattige kår. Det er helt ekstremt. Jeg levde på 150.000 kroner i flere år. Og da jeg hadde 20 kroner på kortet – og det er fortsatt 15 dager igjen til jeg får lønn – så har folk båret meg fram, og jeg tror det ligger igjen i det. At det er folk som har båret meg frem. Folk er forbanna gode, sier han alvorlig i podkasten.

HELT TIL FINALEN: Morten Thoresen har klart å komme seg helt til finalen i «Forræder». Om forræderne vinner eller ikke, får norske seere vite fredag 24. november. Foto: Espen Solli

Thoresen forteller videre at motivasjonen for å leve på et minimalt budsjett, skyldes iveren og kjærligheten overfor idretten han utøver.

– Det er jo rett og slett bare fordi at jeg brenner så sykt for det. Det er egentlig den indre gnisten min som gjør at jeg er villig til å ofre alt av penger. Penger har ikke alt å si, sier landslagsbryteren.

Etter «Forræder»-deltakelsen har imidlertid 26-åringen fått en økonomisk opptur.

– Ja, definitivt. Jeg kan ærlig si at det har løsnet litt for min del, sier han.

– Men det viktigste for meg er at jeg presterer. Til syvende og sist er det dét som er viktigst for meg. At jeg kan komme til OL neste år og ta medalje for det norske folket. Det er dét som betyr noe for meg.

– Tro mot meg selv

Thoresen forteller derfor at det er viktig for ham å oppfattes som varm, følsom og ærlig.

Derfor poengterer han flere ganger i podkastintervjuet at han var veldig redd for å bli oppfattet som en «kynisk jævel» i Forræder. Heldigvis føler han at han fremstår som seg selv i programmet, og derfor står han godt innenfor alt han har gjort i programmet.

«FORRÆDER»: Morten Thoresen har hatt både opp- og nedturer i «Forræder». Foto: Espen Solli

– Hvis jeg er tro mot meg selv, og at jeg selv kommer ut akkurat som den jeg er, så kan jeg uansett stå inne for hva enn jeg har sagt eller gjort hundre prosent. Jeg vil ikke angre på noe, men jeg skjønner jo at alle gjør tabber. Men hvis jeg gjør en feil som folk reagerer på, så kan jeg i hvert fall si: «Det var meg selv, jeg kan stå inne for det». Det er derfor jeg vil være tro meg selv.

At han har fått mye skryt av TV-seere, og at de applauderer væremåten hans, er også en fin bonus.

– Det er veldig fint. Jeg føler jo bare at jeg er det medmennesket som jeg vil at andre skal være.