Morten Sandøy rett før sending: – Jeg hadde bæsj fra nakken og ned

Nevn det – og Morten Sandøy har gjort det.

I dag har 58-åringen vært i TV 2-kanalen i 30 år, og har etablert seg som en av bautaene i kanalens historie.

Opp gjennom årene sitter han på en rekke historier. Noen forteller han gladelig på fest – andre holder han tett til brystet.

Nå avslører ankeret detaljer om karrieren, øyeblikket han husker best, og den ene sendingen som er etset fast i minnet hans.

Alltid gjort noe nytt

– Det høres litt klisjéaktig ut, men det har vært en fantastisk reise, sier Sandøy.

Den rutinerte nyhetsankeret har gjort mye forskjellige i løpet av 30 år i kanalen.

EN ANNEN TID: Dette bildet ble tatt kort tid etter at Morten Sandøy startet i TV 2, og er datert 15. juni 1992. Foto: Bjørn Sigurdsøn

– Det høres kanskje rart ut for mange å ha den samme jobben på en arbeidsplass i 30 år, men faktumet er at jeg har jo hatt 6-8 ulike jobber i løpet av den perioden, forteller han til TV 2 og fortsetter:

– Jeg begynte med innenriks, har vært i utenriks, hatt lederansvar som redaksjonssjef, var med å starte Nyhetskanalen, og så videre. Jeg har gjort så mye gjennom alle disse årene, at jeg har gått videre og gjort noe nytt i løpet av alle disse 30 årene.

Siden 5. september 1992 har TV 2 kommet en lang vei. Han beskriver det hele som en ellevill reise – at de gikk fra to sendinger på lineær-TV om dagen – til at det nå er sendinger hver dag, hele dagen.

– Nå er det en helt annen arbeidsplass enn det var den gangen, men samtidig er det så mange morsomme historier å dele at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne.

Det er likevel én spesifikk sending som han husker spesielt godt.

Avslører eksplosiv historie

Det var etter en 18.30-sending, og ellers en helt vanlig dag på jobb. Han hadde god tid før han skulle lede 21-Nyhetene, og tenkte å stikke ned i kantina for å spise middag, mens han hadde god tid.

Lite visste han at det var her alt skulle gå galt.

– Jeg kom opp etter å ha spist middag, og begynte å forberede meg til sendingen. Plutselig kjente jeg at det var noe galt. Jeg begynte å kaldsvette, og løp opp i femte etasje, for her visste jeg at det var et toalett. Fikk buksene halvveis nede på lårene, også sa det bare pang.

– Der stod jeg, med bæsj fra nakken og ned på skoene, og tenkte: «Hva gjør jeg nå?!». Heldigvis var jeg inne på et dametoalett, så det var en pose der som damene hiver bind i. Der kastet jeg skjorta, underbuksen og sokkene.

Han knøt posen, og klarte å snike seg ned en etasje for å hente ny dress, ny skjorte og kjappet seg inn i dusjen før noen kunne se den eksplosive affæren.

– Men jeg hadde jo ikke underbukse, så der satt jeg på 21-Nyhetene uten truse og uten sokker i skoene. Også ser jeg ned – og der lå det litt bæsj igjen på hælen til skoen!

Tunge saker

Til tross for at han har hatt mange morsomme dager på jobb, og beskriver det som tidenes arbeidsplass, legger han ikke skjul på at han også har en tendens til å havne midt oppi de tyngste sakene.

– Det verste var selvfølgelig 22. juli, men jeg fikk jo Baneheia-saken i trynet også, da jentene ble funnet. Da var det vanskelig å holde tårene tilbake. I tillegg fikk jeg og Vår Staude 9/11 i fanget, og det var første gangen vi i TV 2 bare kastet alt, og sendte uavbrutt i timesvis. Det var helt sykt.

Et annet øyeblikk han husker spesielt godt, var krigen i Bosnia.

– Vi opplever jo det samme nå – det er en krig midt i Europa. Mens det var OL på Lillehammer, gikk jeg i Sarajevo hvor det var OL, ti år tidligere. Det stedet der Eirik Kvalfoss hadde tatt bronse-medalje, hadde nå blitt en stor gravplass.

VANT: Her fikk Morten Sandøy Kringkastingsprisen for sitt nynorske språk på TV. Dette var i 2011. Foto: Morten Holm

– Det har vært mange gøye ting jeg har vært med på, men det er noe med de store, tunge tingene som virkelig har satt store spor. Du møter så mange skjebner, også sitter du plutselig på flyet hjem til Norge hvor det er trygt. Det har vært mange sterke historier og mange kontraster.

Når det kommer til fremtiden til TV 2, har det skjedd så mye at det er vanskelig å sette ord på for 58-åringen. Sandøy kom inn i kanalen 1. juli 1992, før de gikk på lufta senere i september. Da var det det noe helt annet enn hva TV 2 er i dag.

– Nå er det en helt annen virkelighet. Lineær-TV faller, og folk ser på alle slags mulige plattformer når de vil. Det er en helt annen måte å drifte på. Jeg skjønner jo at det må være prosesser, utviklinger og at vi må være innovative for at ting skal gå fremover, forteller han og legger til:

– Men når du har vært gjennom det gamle, så blir overgangen til det nye veldig stor. Men det er helt naturlig, og hvordan TV- og mediaverden ser ut om 30 år – dét blir spennende.