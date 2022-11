Morten Lindberg nominert til flere Grammy-priser

Tirsdag ble de nominerte til den 65. utgaven av Grammy-utdelingen annonsert. Blant de som leste opp nominasjonene var en av fjorårets store vinnere Olivia Rodrigo (19).

Se hvem som er nominert i de fire store kategoriene lenger ned i saken.

I år er det flere store navn som kriger i samme kategori. Beyoncé har flest - med hele ni nominasjoner for albumet «Renaissance».

FLEST NOMINASJONER: Beyoncé kan vinne flest Grammys, etterfulgt av Kendrick Lamar og Adele. Foto: AP

Blant de nominerte finner vi Morten Lindberg fra Skien, som er lydtekniker og musikkprodusent.

Han er likevel ikke et ukjent navn for dem som følger godt med på prisutdelingen. I 2020 vant Lindberg sin første Grammy etter å ha blitt nominert hele 28 ganger.

I 2023 er han nominert til tre priser i to kategorier, herunder for «best immersive audio album», for hans arbeid på albumene «Picturing the Invisible: Focus 1» og «Tuvayhun — Beatitudes for a Wounded World».

Sistnevnte album ga ham også en nominasjon i kategorien «best engineered album classical» hvor dirigent Anita Brevik, Nidarosdomens Jentekor og Trondheimsolistene medvirker.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Lindberg, foreløpig uten hell.

Svenske ABBAs comeback blir satt pris på av The Recording Academy med hele fire nominasjoner. Norgesaktuelle Lizzo er også nominert i de største kategoriene.

Vinnerne blir kåret 5. februar i Los Angeles.

Årets album - album of the year

Voyage - ABBA

30 - Adele

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Renaissance - Beyoncé

Good Morning Georgeous - Mary J. Blige

Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar

Special - Lizzo

Harrys House - Harry Styles

Årets plateinnspilling - record of the year

Don’t Shut Me Down - ABBA

Easy on Me - Adele

Break My Soul - Beyoncé

Good Morning Gorgeous - Mary J. Blige

You and Me on the Rock - Brandi Carlile & Lucius

Woman - Doja Cat

Bad Habit - Steve Lacy

The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

About Damn Time - Lizzo

As It Was - Harry Styles

Årets sang - song of the year

Abcdefu - Sara Davis

About Damn Time - Lizzo

All Too Well (10 minute version) - Taylor Swift

As it Was - Harry Styles

Bad Habit - Steve Lacy

Break My Soul - Beyoncé

Easy on Me - Adele

God Did - DJ Khaled & Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

Just Like That - Bonnie Ratt

Årets nykommer - best new artist