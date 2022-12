Morten Hegseth svarer på dommerstikket fra Cengiz Al: – Hva er dette angrepet?!

Det er neppe en hemmelighet at årets Skal vi danse: all stars har bydd på dramatikk og reaksjoner fra deltakere – spesielt i kjølvann av dommernes kritikk.

Under en lørdag på H3 Arena var Skal vi danse-vinneren Cengiz Al (25) ett poeng unna full pott, da dommer Morten Hegseth (36) kalte dansen «kjedelig».

Utsagnet fikk Al til å reagere, og fortalte dette til TV 2 da vi møtte ham på parketten:

– Kanskje det ble for kjedelig for Morten, det kan jeg ikke gjøre noe med. Men jeg er veldig fornøyd med å få ti fra de som er ekte dansedommere, enn en publikumsdommer.

Resten av utsagnet kan du se i videoen under:

Siden da har Hegseth unnlatt å kommentere – frem til nå.

Svarer på kritikken

I ukas episode gjestet Al og influenser Elisabeth Asserson (22) VGTV-talkshowet «Harm & Hegseth», hvor sistnevnte spilte videoen hvor Al kom med stikket.

Da blir stemningen i rommet endret:

– Det er burn! utbryter Hegseth.

– Det er ikke greit, svarer Al tilbake mens han forsøker å lete etter en utvei.

– Hva er dette angrepet?!

Hele innslaget kan du se i videoen over.

Hegseth sin makker, Vegard Harm (26), avslører at han støtter Al i denne diskusjonen:

– Det «backer» jeg hundre prosent!

Da spør Hegseth ham om hvordan han selv hadde reagert dersom han hadde fått samme kritikk:

– Først og fremst hadde jeg drept hele familien din. Det hadde jeg faktisk, også hadde jeg låst deg inn på et rom, svarer Harm humoristisk.

– Du fikk 9

Når Hegseth spør Skal vi danse-vinneren om han faktisk var sur på ham etter stikket, svarer han følgende:

– Etter «Skam» har jeg vært veldig opptatt av å snakke politisk og at jeg skal snakke veldig korrekt, så derfor høres det ut som jeg er så seriøs og flink, forteller 25-åringen og fortsetter:

– «Ranten» min handlet ikke om at jeg synes at han var dårlig, men at han var en publikumsdommer. Mange glemmer det, men det jeg bet meg merke i, var at han ikke visste hvor vanskelig den dansen var. Det var dritvanskelig!

– Men du fikk 9, da, svarer Hegseth tilbake.

– Jaja.

