Morten (39) trakk seg fra Jakten på kjærligheten – nå rennes han ned av frierbrev

Det tynnes stadig ut i rekkene med friere i høstens Jakten på kjærligheten.

Flere av karene til Jakten-bonden Janne Bull Bakk (31) har ønsket å kapre hennes hjerte i løpet av de siste ukene på gården i Melhus.

I mandagens episode valgte imidlertid en av frierne å trekke seg fra programmet – nemlig finnmarkingen Morten Elverum (39).

– Mer venner

Overfor TV 2 begrunner Elverum avgjørelsen med at han kjente at relasjonen mellom han og Bakk var mer vennskapelig, og at han ikke ville spolere sjansene for noen av de andre frierne.

– Det var egentlig mest fordi at jeg følte at vi var mer venner. Vi ble mer venner enn kjærester, forklarer han, og fortsetter:

– Jeg ville ikke ødelegge for noen andre, hvis de hadde sterkere følelser. Jeg ville ikke at hun skulle ta et valg og eventuelt sende ut noen som kunne ha vært en potensiell kjæreste.

Den humørfylte 39-åringen tvilte aldri på valget han gjorde. I dag er frieren og bonden gode venner som treffes rett som det er – de kan til og med se over til hverandres hus.

– Jeg var kjempefornøyd. Nå har jeg et kjempeforhold med Janne. Vi snakkes daglig og flirer masse. Hun er herlig, deler han.

– Vanskelig å finne gnisten

Elverum tror at en av grunnene til at det ikke klaffet mellom ham og Bakk på det romantiske plan, bunner i omstendighetene.

– Det kan være noe med hele settingen. Alt skjer jo veldig fort der inne. Man får ikke så mye tid sammen, og det er vanskelig å finne den gnisten når det hele tiden er folk rundt. Og så tar man jo litt signaler, og de signalene jeg følte på var i hvert fall at her er det bare vennskap, sier han.

Frieren tror heller ikke at munnspill-daten under «Friernes dag» var det lureste påfunnet.

– Det kan jeg notere meg på – det er aldri smart på første date. Det skal jeg aldri mer gjøre – det har jeg lært. Noen måtte jo prøve munnspill, og denne gangen var det meg, sier han, og sikter til da han forsøkte å få Bakk til å prøve seg på munnspill – med varierende hell.

– Ordentlig skummelt

TV-datingen var en annerledes opplevelse for 39-åringen.

– Det var så kleint som det så ut. Når man ikke har vært på date på mange år, og så står man med to kamerateam, og det bygges så opp til speeddate – jeg var så nervøs. Det var ordentlig skummelt, men det var litt moro å utfordre seg litt. Det var en opplevelse, sier han.

Det til tross – frieren tar med seg flere gode minner og vennskap fra Jakten på kjærligheten.

– Det var knallartig. Jeg angrer ikke et sekund på det. Jeg syntes det var flotte folk både foran og bak kamera. Jeg har kontakt med flere av de andre frierne, Lars Tore og Stian. Jeg fant vennskap, og jeg synes det er kjempebra.

Fått egne frierbrev

Noen frierbrev har det også blitt på Elverum etter at datingprogrammet begynte å rulle over skjermen i september.

– Det er flere som har sagt at om det ikke ordner seg med bonden, så er de klare, humrer han, før han legger til:

– Jeg synes det er flaut. Jeg har ikke turt å svare dem. I den Jakten-bobla som jeg er i nå, så prøver jeg å holde en lav profil, selv om jeg egentlig er ganske utadvendt.

– Smigrende?

– Ja, absolutt. Jeg er livredd for å bli høy på meg selv. Sannheten er at man fortsatt er singel, men vi får se når dette er over.

– Alle skulle hatt en Morten

Når TV 2 tar en prat med Bakk om at Elverum trakk seg, uttrykker hun også at hun ikke hadde mer enn vennskapelige følelser tilbake.

– Jeg synes det er kjempebra at han turte å være ærlig med seg selv og med meg, sier hun.

Jakten-bonden fikk en uventet reaksjon

Bonden forteller videre at de fant tonen som venner fra første stund.

– Det ble full klaff med én gang. Selv om det kanskje ikke så slik ut på speeddaten, så fikk vi veldig god kjemi. Vi har lik humor. Han er superpositiv, snill og god, men jeg kjente at vi bare var venner, sier hun, og deler videre:

– Jeg har virkelig fått meg en venn for livet. Jeg setter så pris på ham. Alle skulle hatt en Morten i livet sitt.

