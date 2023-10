Mobbing førte til selvforakt: «Du er feit, du er stygg»

Solen kaster en stripe inn fra vinduet i den lille sokkelleiligheten i Vennesla. Luften her inne er tett, og Patrick Åteigen åpner ytterdøra for å gjøre det mindre klamt.

– Jeg er ikke så altfor glad i rampelyset. Jeg synes det er vanskelig å sitte foran et kamera og skulle være seg selv, sier han, og setter seg ned for å gjøre intervjuet med TV 2.

– Men jeg tror jeg har godt av å sette ord på dette, for min egen del. Og så tror jeg at altfor mange kan relatere til det samme som jeg sliter med, menn så vel som kvinner, fortsetter han.

Ved kjøkkenbenken står en militærsekk og vitner om hardkjøret Åteigen har vært gjennom i «Kompani Lauritzen: Tropp 2».

SEKKEN STÅR FRAMME: Ved kjøkkenbenken hjemme i Vennesla står militærsekken klar. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Ikke hatt helt troen på meg selv

Etter å ha slitt med dårlig selvbilde i mange år, meldte han seg på TV 2-programmet i håp om å bli en mer selvsikker versjon av seg selv.

– Egentlig er jeg en veldig sosialt flink fyr. Jeg er glad i folk, har mange venner og er glad i å gjøre ting. På papiret har jeg alt på stell. Jeg er sykepleier, har inntekt og eget sted. Men oppe i alt så har jeg ikke hatt helt troen på meg selv, hvem jeg er – identitet og selvbilde.

Åteigen snakker med en mild stemme. Han har en litt forsiktig framtoning, og smilet og latteren er sjelden langt unna.

Men når han snakker om sine kroppskomplekser, er det med et alvorlig drag over ansiktet.

– Når det er sommer og alle er sånn: «Vi stikker ut og bader. Det er kjempegodt vær i dag». Da har jeg svart: «Nei, jeg er opptatt». For jeg har ikke lyst til å vise meg selv i bar overkropp rundt folk. Jeg er jo stor nå, det er jo ikke noen hemmelighet. Og jeg har på en måte alltid vært det. Det har jeg fått høre, sier han stille.

RO OG INSPIRASJON: Patrick Åteigen har funnet mye glede i musikken opp gjennom årene, og er i dag lovsangsleder i en menighet i Kristiansand. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Kommentarene startet da Åteigen gikk på barneskolen.

– Det har vært mobbing periodevis gjennom oppveksten. Om vi skulle leke, kom det alltid kommentarer som: «Du er feit». Jeg ville heller ha blitt slått en gang for mye enn å høre de ordene fem ganger, sier han, og tar en liten pause.

– Sånne ord forplanter seg så veldig. De tar man til seg, og tar det etter hvert ut over seg selv. Det blir en sannhet. Du står der og sier til deg selv: «Du er feit, du er stygg». Til slutt holder det deg igjen på altfor mange områder.

BEGRENSET: Tanken om at han er stor gjør at Patrick Åteigen har latt seg begrense i hverdagen. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Det er en kamp

27-åringen forteller at selv om kroppskompleksene hindrer ham i hverdagen, så er det kun sin egen kropp han fordømmer.

– Hvis jeg ser noen andre som er litt større, så tenker jeg ikke sånn om dem. Jeg synes bare det er kjempebra at de tør å gå ut og bade og bare er seg selv. Men jeg kjenner at jeg ikke klarer å emosjonelt koble på det overfor meg selv.

Som sykepleier er Åteigen bevisst på at kroppsvekt spiller inn på god helse, men han ønsker samtidig å være åpen om hvor vanskelig det er å leve under dagens veltrente og nokså strenge kroppsideal – også som gutt.

– Det å tørre å snakke litt om hvordan det er, tror jeg er viktig. For det er ikke bare å snu det og si: «Nå skal jeg bli slank og fin og ta vare på helsen min». Det er en kamp. Jeg har prøvd i flere år å gå ned i vekt, men det har blitt en jojo-greie. Jeg har gått ned masse og gått opp masse igjen, forklarer han.

STORT SKRITT: Å flytte inn på Setnesmoen leir, der han ble fulgt av kameraer overalt, var en stor utfordring for Åteigen. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Vanskelig i starten

For en som unngår å bade med venner om sommeren var det et stort skritt å flytte inn på Setnesmoen leir i Åndalsnes – der befalet, de andre rekruttene og ikke minst kameraene fulgte med ham hvor enn han gikk.

– Jeg var ikke redd for høyder eller iskaldt vann. Det jeg var mest redd for var å vise meg i bar overkropp, sier han.

KREVENDE: Patrick Åteigen fikk en hard start inne på Setnesmoen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Hvordan føltes det da å bli filmet i situasjoner der du eksponerte kroppen din?

– Det var sykt vanskelig i starten. Da vi skulle legge oss den første kvelden, hadde jeg glemt å låse skapet. Mathiassen sa: «Da skrur jeg på lyset for deg». Men da lyset gikk på, lå jeg bare i senga og sa: «Jeg kan se etter det i mørket. Du trenger ikke ha på lyset». Bare noe så basalt som det, syntes jeg var kjempevanskelig, sier han.

– Samtidig var det litt eksponeringsterapi også, på sett og vis. Man skiftet jo hele tiden, og vi badet mye. Kameraet var rundt oss, og det var mange folk til stede. Etter hvert føltes det greiere, men jeg tenkte på det hele veien.

FELLESSKAP: Åteigen fikk kjenne på verdien av fellesskap da han møtte de ni andre rekruttene i «Kompani Lauritzen: Tropp 2» Foto: Matti Bernitz / TV 2

Spiste lite

Åteigen forklarer at han er vant til å «deale» med utfordringer på egenhånd. Opp gjennom årene har han holdt tankene for seg selv.

«Problemet da er at det bare koker og koker – til det koker over», sier han. Men inne på Setnesmoen oppdaget han verdien av fellesskap.

Spesielt viktig ble Samantha Muniz, som utfordret ham da hun så at noe ikke stemte.

VIKTIG STØTTE: Patrick Åteigen er glad for at Samantha Muniz tok vare på ham inne på Setnesmoen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Det å ha henne der, som kunne si: «Nå ser jeg at ting ikke er greit. Du spiser ikke. Hvorfor spiser du ikke nok?». Det å tørre å stille de spørsmålene, er kjempeviktig. Det å kunne ha disse ventilasjonspunktene. Du lærer deg å åpne mer opp når det er noe. Å kunne si: «Nå lener jeg meg på deg, for nå klarer jeg det ikke selv».

– Hvorfor spiste du ikke nok?

– Jeg spiste til hvert måltid, men ikke så mye som jeg ville gjort til vanlig. Det tror jeg er fordi jeg kjente på det at jeg hang bak de andre. «Hvis jeg bare kan gå ned i vekt litt fort, så kanskje ting blir litt lettere», tenkte jeg. Jeg tror nok bare at det var en reaksjon på det at jeg ikke strakk til.

TVILTE: Patrick Åteigen kjente på at han hang etter på de fysiske oppdragene inne på Setnesmoen leir i Åndalsnes. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Viktig samtale med fenriken

Det var spesielt de fysiske testene i starten av oppholdet i militærleiren som tærte på Åteigens allerede dårlige selvbilde. Mens han slet seg gjennom dem, tenkte han samtidig at «hele Norge kommer til å se hvor elendig jeg er».

En samtale med fenrik Geir Aker i ettertid ble imidlertid noe av det som skulle vise seg å føre Åteigen ett skritt nærmere selvaksept.

– Jeg fikk høre av fenriken at forutsetningene var som de var. Det kunne jeg ikke gjøre noe med. Men han mente at han visste at jeg gjorde det 100 prosent – selv om jeg ikke fikk det til. At jeg gjorde så godt jeg kunne. Mer enn det forlanger de ikke.

SØRLANDSIDYLL: Patrick Åteigen langs elven Otra i Vigeland hjemme i Vennesla. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Jeg måtte bare komme til den aksepten selv, at ting er som de er. Hvis jeg klarte å komme dit, så ville jeg vokse derfra.

Etter «Tropp 2»-innspillingen har Åteigen byttet ut mye av skjermtiden og gamingen med friluftsaktiviteter. Han er mer sosial, og har til og med gjort det han tidligere unngikk som pesten.

– Senest for tre dager siden var jeg ute og badet med en vennegjeng. Det hadde aldri skjedd før dette her. Så det har jo funket, sier han og smiler.

FORBEDRET VERSJON: Patrick Åteigen mener han har kommet en lang vei etter å ha vært gjennom det militære regimet i «Tropp 2». Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

«Den nye Patrick»



Solen glitrer i Otra-elva som renner gjennom Vennesla. Det blir ikke noe bad når TV 2 er på besøk denne julidagen, men når han går ute i det grønne, er holdningen rak – som et tegn på at det militære livet har satt spor.

– «Den nye Patrick» er vel bare en hakket forbedret versjon av den gamle. Han er seg selv, men det er en som har omsorg for seg selv. Det er nytt, og det kommer garantert fra «Kompani» og de erfaringene jeg har hatt der, mener han.

SER FRAMOVER: Med nyvunnen selvtillit er Patrick Åteigen bedre rustet for framtiden, og sekken fra «Tropp 2» brukes flittig. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Hva er den viktigste lærdommen du tar med deg videre fra «Tropp 2»-innspillingen?

– Det første er at livet ikke gjøres alene. Mennesker trenger mennesker. Det andre handler om eget selvbilde. Jeg ser fortsatt selv at jeg er stor, men jeg har en annen aksept for at jeg er det. Sånn er det, og jeg har det godt med at det er sånn.

Han smiler igjen.

– Og ja, selvfølgelig har jeg lyst til å gå ned i vekt på et tidspunkt – at jeg tar bedre vare på helsen. Men akkurat nå har jeg bare lyst til å jobbe videre med å ha det greit med meg selv.

