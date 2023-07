EN INSPIRASJON: Mange av oss har lyst til å legge alkoholen på hylla, men har ikke viljestyrke. Artist Maria Mena er blant dem som har tatt et livsavgjørende valg om å droppe alkoholen helt. Her fra et tidligere besøk på «God morgen Norge». Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Den folkekjære artisten Maria Mena (37) forteller gjennom Instagram-profilen sin at hun har valgt å legge alkoholen på hylla – for godt.

Allerede i begynnelsen av juni fortalte hun om alkoholkuttet, da gjennom et morsomt bilde gjennom Instagrams historiefunksjon, av samboeren Morten Kleppa (36), som var preget av det man på godt norsk kan kalle fyllesyke.

Til bildet, der samboeren lente seg over kjøkkenbenken, skrev hun:

«Morten hadde det gøy på fest i går, og minner meg på at mitt valg om å slutte å drikke for godt, var det riktige valget».

– Ikke klar for å dele

TV 2 tok den gang kontakt med den folkekjære artisten, som da fortalte at hun ikke ønsket å utdype og dele av sin personlige reise.

Nå er det gått noen uker siden hun fortalte følgerne sine at hun hadde kuttet ut alkoholen, og til Nettavisen åpnet hun seg, på rosa løper under «Barbie»-premieren i juli, om avgjørelsen:

– Jeg er nå tre måneder som edru, og jeg har ikke tenkt til å begynne igjen noensinne.



TV 2 har forsøkt å få en ny kommentar om valget om å kutte alkoholen, gjennom Menas manager, Henriette Lem, men Lem sier følgende:

– Det er ikke noe vi ønsker å utdype noe mer om, enn det som er gjort i denne omgang.

– En myte at alkohol er godt for helsa

I januar i år, da flere nordmenn kastet seg over alkokutt-trenden «hvit måned», sa Line Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, til TV 2 at nettopp «hvit måned» kan være et godt sted å starte dersom man ønsker å minske alkoholforbruket.

– For mange vil det å kutte ut alkohol i en periode øke bevisstheten på hvordan det påvirker deg. For eksempel vil mange si at de får bedre søvnkvalitet og føler seg bedre, hvis de tidligere har drukket mye.



Og det at ett glass vin kan være godt for helsen, påpekte divisjonsdirektør Granlund at bare er en myte.

– Vi sier: Ikke drikk for helsas skyld. Det har lenge vært en myte om at litt alkohol og spesielt litt rødvin er bra for å forebygge hjerte- og karsykdommer, men det stemmer ikke.