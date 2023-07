Mistet nøkkelen til penislås – så tok de frem hammeren

ALTERNATIVE LØSNINGER: De måtte bruke hammer for å få av låsen som hang på penisen til mannen. Foto: Jarl Fr. Erichsen/NTB

Når man først begynner å styre med en lås, burde man kanskje ha reservenøkler i tilfelle noe går galt.

Eller hvis man slår opp med kjæresten sin – som hadde den eneste nøkkelen.

Da den spanske tatovøren «La Tuerta Piercer» sa velkommen til sin neste kunde, forventet hun ikke synet som skulle møte henne da kunden tok av buksene.

For rundt mannens største pryd var det nemlig en stor hengelås, som allerede hadde begynte å rustne.

Gått viralt

Den spanske mannen, som for tiden ikke er navngitt, oppsøkte tatoveringsstudioet i håp om hjelp. Han hadde nemlig prøvd gjentatte ganger å fjerne låsen selv, men utfordringen viste seg å være altfor stor.

Studioet, som befinner seg i Barcelona, postet selv om hendelsen på appen TikTok for sine 600.000 følgere. Der ser man pierceren «La Tuerta» og hennes kollega Alex, som undersøker mulighetene da den uheldige mannen tar av seg buksene.

Videoen har nå blitt sett over tre millioner ganger.

Mens de undersøker penisen – med plasthansker – kommer de frem til at låsen har rustnet, noe som gjorde prosessen enda hardere.

– Den er veldig rusten. For du har vel dusjet med den på, ikke sant, spør Alex og ser på mannens skritt.

Til tross for at vi ikke får noe svar på den gåten før videoen hopper til neste punkt, kan man nok trekke konklusjoner basert på hvor rusten låsen var.

Startet med sexlek

Men man må spole litt tilbake i tid for å finne ut hvorfor låsen i det hele tatt befant seg rundt de sørligere regionene til mannen.

For åtte måneder siden kjøpte mannen og hans daværende partner låsen, og i videoen fortalte han at de hadde kjøpt låsen for nytelse.

Det endte i alt annet enn det han hadde tenkt.

Mens mannen «brukte» låsen fra tid til tid, hadde kjæresten hans den eneste nøkkelen.

Men så vet man hva som ofte skjer i livet. Man slår opp med kjæresten, hun flytter ut, og tar samtidig med seg møbler, klær, verdigjenstander – og penisnøkkelen din.

De siste tre månedene hadde den spanske mannen prøvd å fjerne låsen. Men da han endelig fikk tilbake nøkkelen, var det for sent.

Låsen hadde nemlig satt seg fast på grunn av rusten.

Men fortvil ikke. For i videoen sier tatovøren at hun ofte møter på lignende problemer på jobb:

– Folk spør: «Hvorfor har folk på seg noe som dette?». Uheldigvis ser vi ting som dette i studioet hver måned, sier hun og ser inn i kamera.

Brukte hammer

Etter inspeksjonen kutter videoen til da tatovøren stolt presenterer låsen, som nå har blitt fjernet fra mannens penis.

LÅS: Denne låsen hang på mannens penis. Foto: Skjermdump/Tiktok/@latuertapierver

Hun forklarer at de endte med å ta frem en hammer, og fikk endelig låsen av penisen:



– Vi satte nøkkelen inn i låsen veldig forsiktig og ga den et par slag, og den kom rett av!