Mistet jobben – da ble spesielt ett råd viktig

I begynnelsen av mai ble det kjent at det var slutt for «Lotto»-duoen, bestående av Ingeborg Myhre (48) og Reidar Buskenes (44), etter henholdsvis 13 og 15 år i «Lotto»-sendingene til NRK.

Siden dette har Myhre navigert seg gjennom stillinger, søknader og jobbintervjuer.

– I håp om å finne drømmejobben, sier hun til TV 2.

Lærerik prosess

Den tidligere programlederen forteller at det hele har vært enormt lærerikt og spennende, men også litt skummelt.

Hun innrømmer fremdeles å stå i en arbeidsledig tilværelse og understreker at dette er bevisst.

SPENNENDE: Ingeborg Myhre beskriver prosessen som lærerik. Foto: God morgen Norge

– Jeg har ikke hatt lyst til å gjøre noe før til høsten, men heller bruke tid til å tenke på hva jeg vil gjøre. Dette har vært viktig for meg da jeg vil finne en jobb som jeg kan bli værende i lenge.

Men at noe er på gang, kan en hemmelighetsfull Myhre bekrefte og omtaler seg selv som heldig.

– Nettverket mitt er stort. Jeg har snakket med masse positive og hyggelig folk, og vært i en del møter. Mer enn det kan jeg ikke si, annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt i noe til høsten.



Et godt råd endret mye

Gjennom en lang karriere har Myhre utviklet et godt bekjentskap til værpresentatør Eli Kari Gjengedal (52), som ble en god støtte da hun sto uten jobb.

– Jeg har fått masse gode råd fra mange og får alltid gode råd av Eli Kari. Da jeg mistet jobben, var hun veldig på at dette var positivt og sa at jeg måtte eie situasjonen, være åpen og stå i det, noe jeg er veldig glad for at jeg gjorde.

ENDRET MYE: Ingeborg Myhre fikk et godt råd av Eli Kari Gjengedal. Her er de gode vennene fra deltakelsen deres på «Torpet Kjendis». Foto: Anton Soggiu / TV 2

Etter å ha fulgt Eli Kari sitt råd, mottok Myhre positive reaksjoner.

– Det var et sjokk å få beskjeden om at jeg sto uten arbeid, men etter å ha vært åpen om dette, ble alt positivt, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har fått mye støtte av både kjente, men også ukjente mennesker i samme situasjon som har tatt kontakt. Det var ikke forventet, men utrolig fint.



Hvordan gå frem som arbeidsløs

Er du, eller kjenner du noen i lignende situasjon som Ingeborg Myhre? Da har arbeidsrådgiver fra SKILL Rekruttering, Kathrine Evenmo Ervik, noen gode råd til hvordan å gå frem når man plutselig står uten jobb.

– Følg gjerne med litt hver dag – det å søke jobb er faktisk en fulltidsjobb!



TIPS OG TRIKS: Arbeidsrådgiver Kathrine Evenmo Ervik har mange gode råd til deg som skal søke jobb i voksen alder. Foto: God morgen Norge

– Vær imøtekommende og positiv, vis og fortell at du er glad for å få komme på intervju, sier Ervik, og understreker at det er de enkleste rådene mange slurver med.

– Det første man bør gjøre om man har mistet jobben er å informere eget nettverk, men også gjerne på sosiale medier.

Hun minner også om å sørge for en oppdatert CV før man starter søknadsprosessen.

– Mitt viktigste råd er kanskje også det som er vanskeligst å etterleve: Søk kun på relevante stillinger, og stillinger du er kvalifisert for. Ha fokus på din egen kompetanse. Hun fortsetter:

– Når du søker på en jobb, er det utrolig viktig å fokusere på den relevante erfaringen du har. Vær kortfattet og konkret, og sørg for at de som leser din CV/søknad klarer å se at din bakgrunn er relevant for rollen.

Ervik forklarer også at det er helt normalt å bli nervøs før jobbintervju, og at dette burde meddeles under intervjuet.

– Trekk pusten dypt og tenk på at du allerede er i en fin posisjon til å få jobben når du har fått komme på intervju. Arbeidsgiveren er kun ute etter å bli bedre kjent med deg og hva du kan bidra med.

Ingeborg Myhre oppfordrer til å ta seg god tid når man skal finne den rette jobben, som hun selv har gjort.

– Nå lader jeg batteriene på hytta og gleder meg til høstens nye oppgaver, til å bli utfordret og til å kjenne på nervøsiteten, ja, rett og slett kaste meg inn i nye prosjekter, avslutter Myhre.