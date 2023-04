Mistet ektemannen – tok med seg asken i et syltetøyglass til Norge

«Sofa»-aktuelle Björg Thorhallsdottir har aldri funnet den store kjærligheten igjen etter at ektemannen døde for snart 20 år siden.

Kunstner og forfatter Björg Thorhallsdottir (48) møtte Eric Scott i 2001 da hun var 26 år gammel. På den tiden var Scott 56 år gammel, og var kjent over hele verden for sin kunst.

I 2005 døde Scott under et alvorlig astma-anfall. Kunstneren brukte sterk astmamedisin, i tillegg til at han røyket store mengder sigaretter. Paret bodde i Frankrike da Scott døde.

Dødsfallet gikk hardt inn på Thorhallsdottir. De hadde en sønn på to år, og 48-åringen bestemte seg for å forlate livet i Frankrike og flytte hjem til Norge med sønnen Tolli.

GRAVID: Bildet av Scott og Thorhallsdottir er tatt like etter at hun ble gravid. Foto: Privat.

Sa opp arven

Scott hadde fem barn med fire ulike kvinner. Ifølge Thorhallsdottir ble det en komplisert begravelse.

– Jeg var i så stor sorg, så jeg sa opp all arven fordi det ble så mye styr med alle med ekskonene hans, sier Thorhallsdottir til TV 2.

Scott ble kremert i Frankrike, og 48-åringen valgte å ta med seg litt av asken i et syltetøyglass da hun flyttet til Norge. Asken ble satt på kjøkkenet.

– Flaks at det ikke kom noen mesterkokk hjem til meg, for da kunne de plutselig trodd at det var et spesielt krydder jeg hadde liggende som de kunne ha puttet oppi maten, sier kunstneren lattermildt.

Fikk tilsendt nakenbilde

VERDENSKJENT: Scott var kjent over hele verden for sin kunst. Foto: Privat

Til tross for at Thorhallsdottir sa fra seg all arven, fikk hun tilsendt to malerier som de andre ekskonene ikke ville ha. Selv visste hun ikke hvilken malerier de hadde sendt.

BILDE AV SØNNEN: Scott sitt aller siste maleri før sin bortgang var av sønnen deres. Foto: Privat

– Maleriene kom i store trekasser som jeg hadde stående i stuen i lang tid. Det var under sankthansaften, da jeg hadde venner over hos meg, at vi valgte å åpne kassene.

Det var rundt 20 personer samlet i stuen mens noen åpnet de store trekassene. Sønnen på to år var blant dem.

– Det ene maleriet de dro opp, var det aller siste bildet som Eric malte. Han rakk ikke å signere det engang. Det var et bilde av sønnen vår.

– Alle i rommet sto med gåsehud. Jeg tror tårene rant hos alle i det øyeblikket, forteller Thorhallsdottir.

Det var enda ett bilde som ekskonene ikke ville ha, og sendte til Norge.

– Det var et nakenbilde av meg, så jeg skjønner at ekskonene ikke ville ha det, sier hun lattermildt.

NAKENBILDE: Her er maleriet av Thorhallsdottir som også ble sendt til Norge etter Scotts bortgang. Foto: Privat

Fikk dokumentar i bursdagegave

Dagen før vi snakket med Thorhallsdottir, fylte sønnen 20 år. Han fikk en helt spesiell bursdagsgave fra stebroren sin.

– Stebroren hadde funnet en dokumentar fra 1988 om faren deres i arkivet til BBC. Tolli var bare to år gammel da faren døde så han husker ikke hvordan han så ut eller hvordan stemmen hans var, sier hun og legger til:

– Det var veldig sterkt å se dokumentaren, og det var veldig fint for Tolli å bli kjent med pappaen sin. Han har tatovert signaturen til faren sin på armen, og den samme signaturen dukket opp i dokumentaren.

MOR OG SØNN: I dag er sønnen til Thorhallsdottir 20 år gammel. Foto: Julie Jacobsen/ Privat

Sønnen Tolli har aldri sett video av faren, og heller aldri hørt stemmen hans.

– Det var ikke like trist som jeg trodde det skulle være, men det var veldig hyggelig og sentimentalt å høre stemmen hans for første gang. Det var også gøy se å han bevege seg, for jeg har bare sett bilder av han, sier Tolli til TV 2.

Bjørg Thorhallsdottir forteller at selv om det ikke var et enkelt ekteskap, så var det mye kjærlighet.

– Da jeg så dokumentaren, kjente jeg stort på savnet etter Eric. Jeg har aldri funnet noen ordentlig etter han døde, men jeg er så heldig som virkelig har elsket og blitt elsket, forteller Thorhallsdottir til TV 2.