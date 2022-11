Mistet bevisstheten: – Føltes som jeg skulle dø

Høye fjelltopper og dype daler venter Tropp 1-deltakerne – også mentalt. I onsdagens episode skulle aspirantene få hilse på oberst Dag Otto Lauritzens (66) gode venn, smerte.

Troppen fikk beskjed om å pakke til fjerde linje. Uten anelse om hva som ventet dem, skulle de på ski bestige Strandafjellet i Møre og Romsdal.

Etter første etappe skimtet deltakerne et uhyggelig syn. Foran dem ventet et iskaldt bad i to forfriskende grader.

ISKALDT: Deltakerne skulle isbade i et vann som holdt to grader. Foto: TV 2

– Var dritredd

Isbadingen var noe flere av deltakerne gruet seg til, særlig kompaniaspirant 2, Magishan Umagurparan (21).

– Min største frykt er å ha noe over hodet mens jeg svømmer under vann. Da har jeg ikke kontroll på å komme meg opp. Også var det kaldt vann, som jeg hater. Det er det verste jeg vet. Jeg var dritredd. Det føltes som om jeg skulle dø, forteller Umaguruparan til TV 2.

FRYKT: Iskaldt vann og føle seg stengt under vann er Magishan Umaguruparan sin største frykt. Foto: TV 2

Den forfriskende temperaturen utfordret deltakerne til å ta kontroll på både pust og sinn. Foran dem ventet en løype, hvor de skulle svømme under en én meter lang isblokk i vannet, to ganger.

PUSTEVANSKER: Magishan Umaguruparan slet med få kontroll på pusten sin i det iskaldet vannet. Foto: TV 2

– Jeg husker at jeg svømte under den første. Da tenkte jeg: «Det går over, det går over». Det føltes som jeg dro meg gjennom traumene mine, forteller han.

Da 21-åringen kom opp til vannoverflaten etter første hinder, merket han at noe ikke stemte.

FØRST HINDER: Kompaniaspirant 2 gjennomførte første dykk i øvelsen. Foto: TV 2

– Jeg prøvde å gå videre, men hjernen og kroppen min fungerte ikke.

Mistet bevisstheten

For å få igjen pusten la han seg over kanten av is og snø. Plutselig sklir han delvis ut i vannet, og sier: «Jeg er svimmel».

– Det var tåkete. Jeg husker det ikke så godt. Jeg ble helt borte, og jeg er usikker på hva som skjedde fra vannet, til da jeg skiftet klær. Alt var veldig tåkete. Plutselig hadde jeg på meg ny bokser. Så fikk jeg sakte, men sikkert å få varmen tilbake, forteller han.

OMTÅKET: Da Magishan Umaguruparan kom opp til overflaten, klamret han seg fast til kanten av is og snø. Foto: TV 2

Kaptein John Hammersmark (49) og flere fra produksjonen dro Umaguruparan opp fra vannet.

– Er du der?, sier han i episoden, samtidig som han forsøkte å få blikkontakt med 21-åringen.

MÅTTE FÅ HJELP: Kaptein John Hammersmark og flere fra produksjonen måtte dra Magishan Umaguruparan opp av vannet. Foto: TV 2

Med et forvirrende blikk, slet han med å finne ordene. Slutt fikk han stotret frem at han ville gi seg, fordi han var svimmel.

– Det var store og sterke følelser som kom. Det lukket hjernen min. Da jeg kom opp, var jeg helt borte. Jeg husker jeg mistet følelsen i kroppen min, og besvimte sakte, men sikkert. Da kunne jeg ikke fortsette.

LITE RESPONS: Det tok tid før Magishan Umaguruparan kom tilbake til hektene etter øvelsen. Foto: TV 2

Fikk tilsyn

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier til TV2.no at det aldri var tvil om at Umaguruparan kunne fortsette.

– Dette var en meget tøff øvelse. Bading i iskaldt vann kan sette i gang en rekke kroppslige reaksjoner, og når man i tillegg hyperventilerer så kraftig som Magishan gjorde her kan det oppleves som at man mister bevisstheten, sier han.

TILSYN: Magishan Umaguruparan fikk tilsyn av lege, samt varme klær. Foto: TV 2

Han forklarer at produksjonen har både sikkerhetsansvarlig og lege til stede under opptak av øvelsene. I tillegg er det også dykkere under vannet i svømmeøvelsene.

– Magishan ble fulgt opp av både lege og befal etter isbade-øvelsen. Det var aldri tvil om at han kunne fortsette.

SIKKERHET: Dykkere under vann, samt lege og sikkerhetsansvarlig var til stede under øvelsen. Foto: TV 2

Imponerte

Både oberst Lauritzen og major Kristian Ødegård (48) ble imponert over stegene Umaguruparan tok i utfordringen.

– Han er veldig redd for vann og kaldt vann. Det var en klassisk hyperventilering. Det hoper seg opp. Han klarte ikke ta kontroll over frykten han har, men han tok et fantastisk skritt, svarer kapteinen i episoden, og sikter til at 21-åringen kom seg gjennom første hinder.

IMPONERT: Kaptein John Hammersmark, major Kristian Ødegård og oberst Dag Otto Lauritzen ble imponert over Magishan Umaguruparan. Foto: TV 2

– Helt fantastisk. Veldig bra jobba. Så blir det for mye, og da er vi der for å nappe ham opp.

Glemmer det aldri

Da Umaguruparan innså hva øvelsen gikk ut på, kjente at han bena hans begynte å riste. At han klarte å komme seg gjennom første hinder, føltes som en seier for 21-åringen.

– Jeg prøvde å late som at jeg ikke var nervøs, og heller omfavne det mest mulig. Frykt er frykt. Som de lærte oss der inne: Det er ikke farlig, men skummelt.

SMERTE: Befalet minner stadig deltakerne på at ingenting er farlig, og at smerte er midlertidig. Foto: TV 2

Selv om deltakerne blir utsatt for tøffe oppgaver, er isbadingen det han har gruet seg mest til å se på TV.

– Jeg skjønte ingenting. Jeg ble helt nummen i kroppen. Det er det hardeste, verste og beste jeg har opplevd i livet, samtidig. Den dagen glemmer jeg aldri. Det er første gang jeg har besvimt – og det er på TV, sier han og flirer.

