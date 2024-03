Milliontall for «Kompani Lauritzen»

«Kompani Lauritzen» har sesong etter sesong vist seg å være et populært program blant det norske folk. Nå ruller den femte sesongen over skjermen, og også denne ser ut til å være en hit blant seerne.

Med kjente navn som Aleksander Sæterstøl (28), Vår Staude (57), Jonas Lihaug Fredriksen (34) og Hedvig Glestad (33) i troppen, har over én million benket seg i sofaen for å få med seg den første episoden.

– Vi har litt gåsehud når dette skjer for tredje gang på så kort tid. Vi er kjempestolt over dette, og at det går så bra med programmene til TV 2 for tiden, sier Trygve Rønningen, som er programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2.

Tidligere i år ble det kjent at også «The Voice» og nykommer «Spillet» hadde passert den «magiske grensen». Rønningen sier at han er glad for å se at TV 2 også lykkes i år, til tross for at kanalen går gjennom en krevende tid.

– I fjor så jobbet vi for å verne om de programmene og konseptene vi hadde stor tro på. Så det er veldig fint å se at vi har lagt en vellykket sesongplan i 2024, til tross for tøffe økonomiske tider.

Episode to nærmer seg også milliontallet, og ligger på 900.000 seere. At «Kompani Lauritzen» gjør det såpass bra etter fem sesonger, er Rønningen glad for.

– De som jobber med programmet er utrolig dyktige, og det er i bunn og grunn godt TV-håndverk. Så dette er en fortjent tilbakemelding fra seerne. Det er en dyktig gjeng – og en fantastisk cast.



Han tror også seerne kan glede seg til mer fra Dag Otto Lauritzen, Kristian Ødegaard og Fenriken i årene som kommer.

– Det vil være oppsiktsvekkende om det var siste sesong. Vi vil ha mer! svarer Rønning lattermildt.