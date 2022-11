Millionsuksess for Kompani Lauritzen: Tropp 1 – bekrefter ny sesong

Nå er det bekreftet at det kommer en ny sesong av seersuksessen.

Denne høsten har seerne vært vitne til både glede og tårer blant deltakerne i Kompani Lauritzen: Tropp 1, og i dag kom det en gladnyhet – serien har bikket én million seere.

Det er nemlig ikke det eneste som står på agendaen.

Nå bekrefter TV 2 enda en sesong av det populære programmet med Dag Otto Lauritzen (66) og Kristian Ødegård (48) i spissen.

Takker deltakere og produksjonen

828.000 seere har i snitt sett den første uka av serien. Så langt har 668.000 sett uke 2 og mandag denne uken så 440.000 seere den første episoden i uke 3.

TRAKK SEG: Iris Lian (27) skapte et stort seerengasjement da hun trakk seg på i torsdagens episode. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, vil takke både deltakere og produksjonen bak suksessen:

– Dette er bare så gøy. Og vel fortjent synes vi. At denne serien skulle nå millionen så raskt er bare helt fantastisk. Og at serien er en like stor suksess på lineær-TV som på TV 2 Play er vi ekstremt godt fornøyde med, skriver Haldorsen i en pressemelding og fortsetter:

– Det er all grunn til å takke nydelige deltakere, programlederne Kristian og Dag Otto, befalet og resten av produksjonen. Sammen med interne krefter i TV 2 har vi nådd målet om å vinne publikum.

Den nye sesongen av serien får tittelen Kompani Lauritzen: Tropp 2, og i tillegg kan Haldorsen bekrefte at det kommer på skjermen allerede til neste år:

– Selvsagt blir det en Tropp 2. Vi er allerede godt i gang med castingen, og opplever veldig stor interesse for å være med. Det er godt å se at norsk ungdom ønsker å få testet sine egne grenser på en helt unik måte. Tropp 2 kommer på TV 2 neste år.

Har du lyst til å være med i den nye sesongen? Kompani Lauritzen: Tropp 2 søker nye deltakere. Informasjon finner du her.

Kompani Lauritzen: Tropp 2 har premiere i 2023.