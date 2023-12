Millionsmell for prins Harry og Meghan

Prins Harry og hertuginne Meghan sin veldedige organisasjon, Archewell Foundation, led en nedgang på 11 millioner dollar i donasjoner i 2022 sammenlignet med året før.

I norske kroner, med dagens valuta, tilsvarer dette omtrent 120 millioner kroner.

Det skriver flere utenlandske aviser, som CBS og The Daily Mail. Rapporten er også delt på organisasjonens egen nettside.

Enorm nedgang

Stiftelsen ble startet for to år siden og skal etter planen «løfte og forene samfunn, både lokale og globale, online og offline» ifølge nettstedet deres.

Parets sønn heter Archie. Derfor er navnet på organiasjonen Archewell Foundation. Foto: Dominic Lipinski

Stiftelsen har fokus på på å bedre livskvaliteten til mange mennesker, deriblant gjennom «The Welcome Project» som skal gi en hjelpende hånd til afghanske kvinner, gjennom å bygge fellesskap via aktiviteter som sying og gåturer. Organisasjonen fokuserer også på tiltak for bedret mentale helse, inkludert støtte til enkeltpersoner i Tyrkia og Syria som er rammet av jordskjelv.



I en skattemelding som kom på tirsdag står det at den ideelle organisasjonen mottok rundt 2 millioner dollar i veldedige bidrag i 2022, sammenlignet med 13 millioner dollar i 2021.

I norsk valuta blir dette henholdsvis ca. 22 millioner kroner i 2022 og ca. 143 millioner kroner i 2021.

Archewell Foundation hadde utgifter som oversteg inntektene i fjor, og selskapet hadde mer enn 674.000 kroner i minus, ifølge skattemeldingen.

I rapporten står det at James Holt og Shauna Nep, de daglige lederne i Archewell Foundation, snitter på 40 timer i uka. Meghan Markle og prins Harry er kun opført med èn time. De tjenerr heller ikke penger på organiasasjonen, noe de daglige lederne gjør. Foto: Skjermdump

Kun én time i uka

Express skriver at rapporten også viser hvor mange timer i uka prinseparet jobber. Og det er kun én time i uka.

På en annen side, så står det også oppført at duoen ikke tar ut lønn fra selskapet. Det gjør blant annet de daglige lederne James Holt og Shauna Nep.

Særlig Holt kan le hele veien til banken, med lønn på 227.405 dollar. Dette inkluderer en bonus på 20.000 kroner, ifølge CBS.