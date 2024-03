Millionene renner inn for Mads Hansen

KJENT FJES: Mads Hansen under TV 2s høstlansering i Grieghallen i Bergen, i forbindelse med en ny sesong av «Forræder». Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Mads Hansen (40) hadde et svært godt år i 2023. Det viser den nylig godkjente årsregnskapet hans.

Etter regnskapsloven skal alle regnskapspliktige selskap sende inn sine årsregnskap til Brønnøysundregistrene.

Årsregnskapet er et relativt langt dokument som gir innsyn i hvordan det går med norske bedrifter, ved å eksempelvis vise hvor mye man har i inntekter, hva man tar ut i lønn og hvor mye årsresultatet ble etter utgifter.

Mads Hansen har et regnskapspliktig selskap, som har fått det artige navnet Fist Magnet Entertainment.



Årsregnskapet gjelder naturlig nok året i forveien, så de følgende tallene gjelder altså for 2023.

Det er ikke noe tvil om at «Forræder»-programlederen hadde et godt fjorår. Inntektene i selskapet var 7.886.151 kroner i 2023, mot 5.997.358 i 2022.

Det er særlig de økte inntektene som bidro til et fantastisk årsresultat for Lier-mannen, med en bunnlinje på 4.666.222 i 2023 – også her er det en betydelig økning fra 2022, hvor samme tall var 2.649.277 kroner.

Hansen har også tatt ut mer i lønn i 2023 enn i 2022, men økningen her er ikke like markant som på de ovennevnte punktene. Hansen er oppført med 100 prosent eierskap i selskapet, så det er grunn til å tro at alle lønnskostnader i firmaet går til ham. Hvordan han distribuerer derfra, kommer ikke frem i regnskapet.

Tar man det til grunn, hadde han en lønn på over 2,6 millioner kroner fra sitt eget selskap i 2023. I 2020 tok han ut rett i overkant av 2 millioner kroner.

– Vårt hovedmål i Fist Magnet Entertainment har vært å knytte til oss dyktige ansatte, og det kan virke som vi har lyktes med det. Uten dem kunne vi aldri opplevd den veksten vi har gjort. Samtidig må vi erkjenne at vi dessverre er langt unna målet om å bli en gasellebedrift, sier Hansen til TV 2.

ALTMULIGMANN: Mads Hansen ble først kjent som fotballspiller, han har gitt ut musikk og er programleder. Han er også tilknyttet VGTV, hvor han har vært i flere år. Foto: Audun Braastad/NTB