Milliardhelg for «Barbenheimer» – rosa og grått gir gulltall for kinoene

Summen tilsvarer nær 1,6 milliarder norske kroner for filmen med Greta Gerwig i registolen. Det er godt over forventningene, og kombinasjonen med samme premierehelg som «Oppenheimer» viser seg å være eksplosiv.

Christopher Nolans film har nemlig spilt inn 80,5 millioner dollar så langt i helgen, som blir omtalt som «Barbenheimer».

Utfyller hverandre

Publikum har med andre ord satt stor pris på kontrasten mellom knallrosa og gråsvart på lerretet, og mange har sagt ja takk begge deler. Bransjebladet Variety kaller denne premierehelgen et fullverdig box office-fenomen.

– Dette er utvilsomt en flott helg for gå på kino. De to filmene utfyller hverandre og stjeler ikke publikummere fra hverandre, sier bransjeanalytiker David A. Gross til bladet.

«Barbie» har passert «Super Mario Bros.-filmen», som hadde årsbeste i USA og Canada med 146 millioner innspilte dollar på tre dager i april. «Barbie» har også tidenes beste åpningshelg for en kvinnelig regissør, som tidligere var holdt av «Captain Marvel» (153 mill. dollar i 2019), ifølge Variety.

Tidenes fjerde beste

«Oppenheimer» ser ut til å forbigå Mel Gibsons «The Passion of the Christ» i kategorien tidenes beste åpningshelg på hjemmebane for en film med R-rating. Filmen har nemlig 17-årsgrense i USA, men er gitt 12-årsgrense i Norge.

Variety sier «Barbenheimer» ser ut til å bidra til tidenes fjerde beste åpningshelg på amerikanske og canadiske kinoer. De bemerker også at helgene som utgjør topp 3, har vært ledet an av oppfølgerfilmer i massive franchiser som Avengers og Star Wars. Ikke langt bak følger altså atombombens far og verdens mest populære dukke.

Nordisk Film Kino sa til Dagbladet lørdag at interessen i Norge for de to filmene er fabelaktig, De sier de aldri har sett slike tall for en kinohelg i juli