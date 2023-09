Mikkel Christiansen selger boligen – flytter til gammel villa

Artist og DJ Mikkel Christiansen (31), mest kjent som «Mio» i Broiler, har de siste årene bemerket seg stort i sosiale medier.

Christiansen deler stadig vekk innhold fra privatlivet sitt til sine 146.000 følgere på Instagram, blant annet av luksushjemmet hans i Mjøndalen i Drammen.

Nå selger 31-åringen fra Drammen-villaen. Nyheten deler han selv i en video på Instagrams historiefunksjon.



«Jeg har store nyheter nå, fordi jeg har fått en boligmulighet som jeg har hatt lyst på sykt lenge», sier han i videoen fulgt opp av et bilde med av boligannonsen.

– Vemodig

I en SMS til God kveld Norge forteller DJen at det er flere ting han kommer til å savne med luksusboligen.

– Det blir litt vemodig å flytte fra den fineste kveldssola i hele området, og jeg kommer nok til å savne hvor stille og rolig det er der, kontra i byen, sier han og fortsetter:



– Hadde jeg hatt økonomien til å beholde det, samtidig som jeg kjøper det nye hadde jeg nok gjort det.

– Flytter til en gammel villa

En av grunnene til at Christiansen nå er på flyttefot er fordi han ønsker å komme nærmere vennene sine.

Videre kan 31-åringen røpe hvilken boligmulighet han ikke kunne gå glipp av:



– Jeg flytter til en gammel villa med en stor hage midt i Drammen sentrum. Jeg har hatt lyst på den lenge og det er sjeldent noe lignende kommer for salg, så jeg måtte hive meg rundt.

Artisten er vant med å ha hendene fulle, og har i flere år pusset opp boligen i Mjøndalen. Nå som han har investert i en gammel villa står et nytt oppussingsprosjekt for tur.

– Det nye huset krever vanvittig mye oppussing, så der er det nok flere år med arbeid før det er helt strøkent.



– Forventer godt med henvendelser



Villaen med tre soverom og et bruksareal på 348 kvadratmeter har en prisantydning på 11,5 millioner kroner.

Ole Kristian Skretteberg i Eiendomsmegler 1 står oppført som megler på boligen. Han sier til God kveld Norge at de forventer stor interesse.

– Det er jo en spesiell og unik eiendom, så vi forventer godt med henvendelser.



I Finn-annonsen blir boligen beskrevet som en «svært tiltalende og spennende arkitekttegnet eiendom i et av Mjøndalens mest ettertraktede villastrøk. Boligstrøket oppleves som rolig og skjermet i en gate uten gjennomgangstrafikk».

Villaen er plassert i Mjøndalen i Drammen med en utsikt over byen. Skretteberg mener området egner seg for flere målgrupper.

– Det er jo naturligvis et barnevennlig og trafikkstille boligområde. Det er både markanært og sentrumsnært. Det egner seg for mange, sier han til God kveld Norge.

Til tross for et utfordrende boligmarked, er han ikke bekymret for salget:

– Boligmarkedet i området er generelt sunt og godt, selv om vi opplever at det er noe utfordrende for tiden, som det er de fleste andre steder.