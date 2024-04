Midt i sorgprosessen kommer én etterlengtet god nyhet

TURBULENT TID: Gunnhild Sundli og Magnus Børmark er ofte talspersonene for bandet. De forteller at det har vært en periode opp mot ESC har vært preget av mye arbeid. Noen uker før avreise kom også et dødsbudskap som preget gruppen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Nå er det kun én uke til Gåte reiser til Malmö og begynner forberedelsene til «Eurovision Song Contest» (ESC), hvor de skal representere Norge.

Det virker som at Europa virkelig begynner å få opp øynene for det meriterte norske bandet, og den siste tiden har de klatret på den omdiskuterte oddslisten til ekspertene.

– Det betyr mye, for da får vi forsterket følelsen vi sitter med. Følelsen som sier at vi er klare, og at vi skal vise Europa hva vi sitter på, smiler Gåte-trommis Jon Even Schärer (33).

BANDMEDLEMMER: Gåte er et norsk folkrockband etablert i Trondheim i 1999. Fra venstre: Mats Paulsen (bass og vokal), Gunnhild Sundli (vokalist), Magnus Børmark (gitar), Jon Even Schärer (trommer og vokal) og John Stenersen (nøkkelharpe, tangenter og vokal). Foto: Simen Askjer / TV 2

Hadde håpet

For oddsen har vært en liten berg-og-dal-bane for folkerockerne. Etter at Gåtes seier ble et faktum, har de hatt alt fra 8. plass til 16. plass på ekspertenes liste. Hele mars var en tøff måned for Gåte på oddsen, hvor de hoppet mellom 15. plass og 16. plass.

De siste dagene har de vist en oppadgående kurve, og nå har de klatret opp til 11. plass. Med dette har nordmennene gått forbi Marcus og Martinus Gunnarsen (22), som representerer Sverige i år. Tvillingene har hatt en motsatt kurve, og daler på oddsen. De er nå på en 15. plass.

– Vi har jo gått opp noen plasser på oddsen nå. Vi trodde jo kanskje at dette ville skje, etter at vi har vært rundt noen plasser og spilt på flere «pre partys». Det tok litt tid før vi begynte å klatre, men nå er det en ellevteplass. Det går riktig vei i alle fall, sier bassist Mats Paulsen (41).



«Pre partys» er et kjent begrep i ESC-sammenheng. Dette er tilstelninger som finner sted over hele Europa, hvor årets artister får opptre og bli kjent med fansen. Mange mener at synlighet på slike eventer er viktig, fordi du får vist deg frem før konkurransen begynner.

– Vi føler jo at vi er godt jordet, fordi vi ikke har laget en låt som spekulerer i «Eurovision»-formatet. Vi har laget en låt som er Gåte, og som kanaliserer stemningen og det andre Gåte alltid har kanalisert, sier Magnus Børmark (41), hvorpå nøkkelharpe-spilleren John Stenersen (41) følger opp med:



POSITIV TENDENS: Gåte gleder seg over at de klatrer på oddsen. Her demonstrert av Magnus Børmark. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi får høre at uavhengig av hvilket startnummer vi får i en potensiell finale, så vil vårt nummer skille seg ut. Det er jo både bra og dårlig, men jeg tror det kan være en fordel for oss.



Tok en pause etter dødsfallet

Gåte gleder seg over de gode nyhetene, men det har ikke bare vært nyheter av denne arten den siste tiden.

Bandet skulle egentlig ha hatt en konsert på Rockefeller 20. april, som var nok en mulighet til å møte fansen som stemte dem frem til verdens største musikkonkurranse. De måtte dessverre avlyse på grunn av et dødsfall i nær familie.

«På grunn av tapet av et nært familiemedlem, må vi dessverre kansellere vår opptreden på Nordic Music Celebration: Eurovision Night 2024», skrev arrangøren i sosiale medier.



VOKALIST: Gunnhild Eide Sundli (38) har drevet med kveding og sang siden hun var ni år. Foto: Simen Askjer / TV 2

Bandet blir spurt om hvordan den triste beskjeden har påvirket dem i oppladningen til ESC. Det er Magnus Børmark som tar ordet, og sier høflig at dette er en sak som går under privat karakter, og derfor ønsker ikke bandet og si så mye.

– Det blir nok en privatsak, det er viktig at vi verner om det. Vi tar en pause, og gjør det vi må gjøre. Det vil handle om dette en stund, og så må vi lade opp igjen og komme oss i rute til Malmö. Vi må bare prioritere det som åpenbart må prioriteres.

Børmark takker fansen, som har vist en nærmest overveldende støtte etter at Gåte avlyste konserten.

– Føler dere at dere har fått den pausen dere trenger, og at dere snart får tid til å gjøre nødvendige forberedelser før avreise?



– Det er litt sånn med «Eurovision», at man bestemmer selv hvor mye man skal hive seg med på. Man kan gjøre intervjuer, konserter og jobbe, jobbe, jobbe. Det stopper jo ikke. Når sånne ting skjer, så må man bare si stopp. Det blir helt naturlig å gjøre det, og det kan vi gjøre. Så starter vi opp igjen når vi er klare.