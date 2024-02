Mia Hundvin om frieriet: – At du tør!

Kjærlighetslivet til Mia Hundvin (46) har fått mye oppmerksomhet, særlig hennes første ekteskap, som tok slutt i 2003.

Etter dette har hun vernet godt om privatlivet.

Men i 2020 kom det flere oppdateringer. Da gjestet hun Morten Ramms podkast «Må på behandling».

Under praten ble det kjent at det lenge hadde vært slutt mellom henne og Terje Håkonsen (49), og at hun hadde funnet lykken på ny med komiker Jørgen Høst (43).

GJENG: Morten Ramm, Ole Soo, Jørgen Høst og Erik Solbakken er å se sammen i VGTV-serien «Bordtenniskameratene». Foto: Heiko Junge / NTB

Ambivalent opplevelse

Komikeren tok forholdet et steg videre i fjor, og fridde til Hundvin på scenen, under liveshowet til Ramms nevnte podkast.



Paret kommenterte ikke gladnyheten til mediene.

Da God kveld Norge møtte henne under premierefesten for ELSE!, delte Hundvin litt tanker om hendelsen.

– Det var ambivalent. Jeg er jo veldig lite «nær» og drømmer ikke om sånne ting, eller på en sånn måte. Men man må også like at folk gjør noe du ikke liker, rett og slett.



– Tester grensene litt?



– Ja, faktisk! At du tør, sier hun smilende, og legger spøkende til:



– Du vet at jeg kunne ha droppet deg her og nå, men ok, greit.



Høst fikk også et «ok» ut av Hundvin etter frieriet som var tatt ut av en film, hvor han sang til henne iført matador-kostyme.

Film-sammenligningen får Hundvin til å le, før hun sier seg noe enig:

– Samtidig så snakket han mer til publikum enn meg, så jeg skjønner også at det var 70 prosent show og 30 prosent innhold, men det går greit.



Dårlig planlegger



Tre måneder etter forlovelse, er det naturlig for mange å smått starte planleggingen av den store dagen. TV-profilen tar det hele med tilsynelatende knusende ro.

– Det blir når det blir, svarer Hundvin.



– Så dato er ikke satt?



– Ha, ha – det er så lite satt!



Hun erkjenner å være en dårlig planlegger, men er klar på hva hun ønsker for bryllupet.

– Det eneste jeg vil, er å være sammen med folk jeg liker og å ha det gøy.

God kveld Norge har sendt en henvendelse til Jørgen Høst.