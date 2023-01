MGP-vinner om familietragedien: – Livet går ikke bare på skinner

Kate Gulbrandsen returnerer til MGP-scenen. Denne gangen skal hun synge om et dødsfall som rammet familien for noen år siden.

Under MGP-artistslippet 4. januar ble det offentliggjort at Kate Gulbrandsen (57) kommer tilbake til musikkonkurransen.

Hun stakk av med seieren i MGP 1987 med låten «Mitt Liv», og ble i samme slengen kjent verden over for sitt høye hår.

I år skal hun delta med låten «Tårer i paradis».

– Dette er jo et sirkus, og jeg gleder meg skikkelig til å stå på MGP-scenen igjen! Nå har jeg tenkt på dette mange ganger, fordi «Mitt liv» er jo liksom litt «hellig» for meg. Så jeg vurderte om jeg skulle komme tilbake, eller la det ligge. Men dette er jo så hyggelig! Jeg har funnet en veldig fin melodi, og en tekst som handler litt om min historie, sier Gulbrandsen til TV 2.

Hør Gulbrandsen snakke om den svært personlige – og triste – historien hennes i videoen øverst i saken.

KJENT SVEIS: Kate Gulbrandsen ble kjent for sitt store hår sist hun var med. Hun dropper sveisen i år, sier hun til TV 2. Foto: Odd Steinar Gulbrandsen / NTB

En trist historie

Gulbrandsen strålte som ei sol på pressetreffet, og hilste høflig på alle de fremmøte journalistene som ønsket å prate med MGP-legenden.

Hun forteller at hun ikke hadde vært med i MGP igjen, dersom hun ikke hadde noe hun ønsket å formidle.

– Låten handler om en historie som jeg har opplevd. En av de nærmeste jeg hadde, har gått bort. Han tok selvmord. Jeg tenker at dette er noe som jeg kan stå for og snakke om, for det er jo litt tabu å prate om det egentlig. Selv om det er en MGP-låt, så føler jeg at det er mye håp i låta. Den handler om det å leve mens man kan.

Hun avslører at det var hennes tidligere ektemann, faren til hennes datter, som valgte å ta sitt eget liv. Det var viktig for henne å ta hensyn til de andre i familien før hun skulle synge om det svært personlige temaet, men familien støtter henne i valget.

ARTIST: Gulbrandsen gleder seg til å være på MGP-scenen igjen. Foto: Erik Edland/TV 2

– Det er en del år siden, så vi har bearbeidet det. Det er viktig at vi kan prate om det. Det er viktig å vise at det egentlig ikke er farlig å snakke om det. Kanskje andre kan kjenne seg igjen i låten, og få trøst?

57-åringen mener det er viktig å kunne snakke om livet, også når livet er vanskelig. Det samme gjelder å ha musikk som respekterer alle menneskelige følelser, som sorg og håp.

– Livet går ikke bare på skinner. For meg er det opp- og nedturer.

Gulbrandsen forteller at hun har sunget om dødsfallet før, men aldri på denne måten.

– Det blir et kapittel som avsluttes.

Får hjelp av en annen MGP-vinner

Med seg på låtskriver-laget har hun Kjetil Mørland (42). Han er en svært merittert låtskriver, og i MGP-sammenheng har han flere bragder.

I 2015 vant han Melodi Grand Prix med egenkomponerte «A Monster Like Me», som han fremførte i duett med Debrah Scarlett. I 2020 vant han Melodi Grand Prix for andre gang, denne gang som en av låtskriverne bak låten «Attention», fremført av Ulrikke Brandstorp.

– Han er en fantastisk mann å jobbe med, og han har laget så fine låter. Jeg føler meg litt starstruck. Så jeg føler meg veldig trygg.