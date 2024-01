MGP-artist skaper rykteflom i NRK – ser du hvorfor?

En advokat med et gotisk alter ego gjør at flere i NRK-systemet må svare på noen spørsmål etter MGP-lanseringen.

Er det én ting som er sikkert, så er det at «Melodi Grand Prix»-artistslippet alltid byr på overraskelser.

En av de største overraskelsene, var kanskje en renommert advokat i goth-sminke.

Artistnavnet GOTHMINISTER skrives caps lock, og det er kanskje ikke så rart. For det er både en stor stemme og en stor scenepersonlighet som gjemmer seg bak den svartkledde mannen.

Men hvem er denne mørke mannen? Syns du han ligner på andre i NRK-systemet? Da er du ikke alene.

SJÅ PÅ PILA: Dra i pilen på midten av bilde for å se om du syns Bae ligner på GOTHMINISTER: (PS: «Sjå på pila» er en vits du forstår om du har sett på NRKS sjakksendinger, og forfatteren av denne artikkelen kunne ikke dy seg).

Sjakkeksperten hinter

Det er nemlig mange som har ytret at GOTHMINISTER ligner på NRKs sjakkekspert Torstein Bae (44).

TV 2 var til stede i salen da GOTHMINISTER ble lansert som en av årets 18. artister, og man kunne raskt høre at folk hvisket om Torstein Bae. TV 2 har også fått meldinger fra TV-seere som mener likheten er slående.

Bae blir spurt om hva han tenker om sammenligningen, og at enkelte lurer på om Bae rett og slett er å se i MGP under et annet navn.

– Vel, la meg si det slik: Jeg er advokat og liker tung metall, så her får folk bare spekulere. Og likheten i tillegg, da, skriver Bae i en epost til TV 2.



Sjakkeksperten, som tidligere har jobbet som advokat i svært anerkjente firmaer, kommer med enda en skøyerstrek i epost-svaret til TV 2. Han signerer nemlig mailen slik:

«Beste hilsen, Torstein (Aka …)»



ADOVOKAT OG SJAKKESKPERT: Torstein Bae sa opp millionlønn som advokat for å jobbe i Flykningehjelpen. Han er mest kjent som NRKs sjakkekspert. Foto: Erik Edland / TV 2

Raste inn med meldinger

Bae er ikke den eneste i NRK-systemet som må svare på GOTHMINISTER-forespørsler.

NRK-programleder og skuespiller Bjørn Alexander (34) måtte nemlig bruke helgen på å svare på meldinger fra fans. Det gikk så langt som at han måtte poste en offentlig melding på Instagram hvor han avkreftet at han var GOTHMINISTER.

Til TV 2 avslører 34-åringen at han ikke forsto hva som skjedde da meldingene fra fansen begynte å tikke inn.

– Jeg ble litt overrasket først, og trodde noen hadde kjørt på med en solid «practical joke». Samtidig holdt jeg døra åpen for at det kunne være snakk om advokaten i Filmforbundet, som jeg vet er navnebroren min. Det er nemlig ikke første gang det skjer en forveksling. Tidligere har jeg mottatt eposter om juridisk rådgivning, der jeg har følt meg «mindre kompetent» til å kunne bidra, sier Bjørn Alexander, som poengterer at han selvsagt informerte avsenderne om at de kontaktet feil fyr.

– For noen år siden fikk jeg også en epost fra en tysk GOTHMINISTER-fan, som lurte på hvor han kunne få tak i GOTHMINISTER-merch. Det var første gang jeg søkte opp GOTHMINISTER.

NRK-PROFIL: Bjørn Alexander jobber som radioprogramleder i NRK. Han har også jobbet med barne-TV. Foto: Privat

For det er nettopp på grunn av navnet til NRK-profilen at han forveksles med GOTHMINISTER. Der Bae er en dobbeltgjenger, er Bjørn Alexander en navnebror.

TV 2 har aldri sett GOTHMINISTER uten sminke, men under et intervju hevder artisten hardnakket at han egentlig het Bjørn Alexander Brem (50) – og ikke Torstein Bae.



Bae lar likevel spekulasjonene leve litt lenger:

– Er Bjørn egentlig Bjørn – eller er også «Bjørn» et alias som GOTHMINISTER? Uten å avsløre mer: Jeg forventer en fenomenal triumfferd for GOTHMINISTER i Norge og deretter Europa. Blir ganske så moro dette her, skriver Bae til TV 2.



Internasjonal stjerne

GOTHMINISTER beskriver seg selv som gotisk metallrocker på kveldstid, og advokat på dagtid. GOTHMINISTER er rett og slett Brems alter ego.

Som NRKs Bjørn Alexander hintet til, er én av jobbene til Brem å være forbundsadvokat i Norsk filmforbund.

EGEN RØYKMASKIN: GOTMINISTER ble en hit blant publikum under lanseringen, da han som eneste deltaker hadde en innebygget røykkaster i kostymet sitt. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Har du hørt at du ligner på Torstein Bae?



– Nei, det har jeg ikke. Jeg kjenner han faktisk. Han er også advokat. Han var daglig leder i advokatfirmaet hvor kona mi jobbet, sier GOTHMINISTER med et smil.



Han forteller at advokatkollegene heier på ham, selv om det har vært litt vanskelig å få tak i advokater som skal sitte i «greenroom» under MGP-finalene i beste sendetid.

Likevel er han ganske sikker på at han får et par juss-kolleger i båsen sin når delfinalen hans sendes lørdag 13. januar. De fleste advokater han kjenner syns, uavhengig av hvor «seriøse» de er i jobben, at MGP er moro.

GOTHMINISTER spilte nylig for over 30.000 mennesker i Tyskland og har turnert i flere enn 40 land gjennom en årrekke. 2022 var et godt år for rockeren, og med albumet «Pandemonium» vant han kåringen «Dark Album of the Year» – og danket med det ut blant andre Rammstein og Placebo.

Han er også kjent for å gå «all inn» med musikkvideoer, og vant 19 internasjonale filmpriser for to musikkvideoer i fjor.

NRKs Bjørn Alexander, altså ikke GOTHMINISTER, er faktisk i band med sjaman Durek Verrett (49). Se video av bandet The Jacketeers som opptrer på «God morgen Norge».