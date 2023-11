Mette-Marit til Haakon: – Du er så teit!

Kronprinsparet med kjærlighetskrangel for åpent kamera.

Denne helgen har dokumentaren «Kronprinsparet – vårt Norge» premiere på TV 2. Her får vi et unikt innblikk i kronprinsparets relasjon, og hvordan de er i møte med folket.

I dokumentarserien forteller kronprinsessen at ingen av dem ønsket å feire 50-årsdagene, og at de heller ønsket å ta turen rundt i Norge for å møte nordmenn i hjemmene sine.



– Det kan gå en kule varmt



Ekteparet, som har vært gift siden 2001, er åpne og nære på en måte vi aldri har sett før. Og kronprinsessen er ærlig på at hun og ektemannen også kan diskutere høylytt og la seg irritere av hverandre.

– Det kan gå en kule varmt innimellom, men vi er et godt team. Det er en trygghet i at vi snart har jobbet sammen i 22 år. Jeg kjenner Haakon ganske godt når det gjelder hva jeg blir irritert av, og hva som går greit, sier hun med latter i dokumentaren.

Kronprinsessen har de siste årene blitt bitt av veve-basillen, og tar med seg kronprinsen til Rauland der hun har gått på kurs.

Hun vil gjerne at ektemannen skal bli kjent med menneskene hun selv er blitt kjent med, og se omgivelsene hun har vært en del av, med egne øyne.

Kjærlighetskrangel for åpent kamera

Kronprinsen gjør så godt han kan, både med veven og overfor pressen, men kronprinsessen må le når hun tenker på ektemannens tapre forsøk – både hjemme og i Rauland.

– Vi har to vever i stua hjemme, og så har du nesten ikke prøvd.



– Jeg kommer bort av og til, når du ber om hjelp. Jeg kan ikke hjelpe hver gang, vet du. Da blir det litt mye, sier kronprinsen med et lurt smil.



– Jeg har spurt deg to ganger, kanskje! Du er så teit! sier en småfnisete kronprinsesse strengt til ektemannen.



Det er tydelig å se at kjærligheten mellom de to er like sterk som den var da de møttes på slutten av 90-tallet.

Dokumentarserien «Kronprinsparet – Vårt Norge» består av fem episoder. Den første har premiere 18. november på TV 2 Direkte og TV 2 Play.