Mette-Marit åpenhjertig om Aris dødsfall: – En veldig rar sorg

– Det er en veldig rar sorg, egentlig, beskriver kronprinsesse Mette-Marit.

1. juledag er det fire år siden Ari Behn valgte å ta sitt liv.

I dokumentarserien «Kronprinsparet - vårt Norge» er kronprinsessen på besøk hjemme hos samiske Sara Marja Magga.

Sistnevnte forteller en sterk historie om hvordan det var å miste sin bror til selvmord.

– Sjokkartet

Det er i forbindelse med hjemmebesøket hos Magga at kronprinsessen åpner opp. Hun deler åpenhjertig om hvordan det opplevdes at et nært familiemedlem valgte døden.

– Det var altså så... Veldig sjokkartet, forteller kronprinsessen.

Kort tid etter dødsfallet valgte Ari Behns nærmeste familie å gå ut med beskjeden om at Behn hadde valgt å ta sitt eget liv.

Ikke et øye var tørt da datteren Maud Angelica Behn talte om viktigheten rundt mental helse i farens begravelse.

Tidligere i år åpnet også kronprins Haakon opp om hvordan han opplevde tapet av en kjær svigerbror i boken «Haakon - historier om en tronarving».

Der beskrev kronprinsen dødsfallet som et sjokk, til tross for at han var klar over at Ari Behn hadde gjennomgått en tøff tid.

– Motstridende følelser

I dokumentarserien deler en gråtkvalt kronprinsesse om sin og kongefamiliens sorgprosess.

– Det er mange motstridende følelser, uansett hvordan man har det, sier kronprinsessen.

Hun fortsetter:

– Det kjenner jeg veldig på selv også. Og egentlig har hele vår familie vært veldig preget av det i etterkant.

Trenger du noen å snakke med? Mental helses telefontjeneste er en gratis og døgnåpen tjeneste hvor du kan være anonym. Den nås på telefonnummer 16 123.

Deler om psykolog-hendelse

Besøket som portretteres i kronprinsparets dokumentarserie ble foretatt i mai 2023, etter at kronprinsessen først måtte melde avbud på grunn av sykdom.



Derfor har hun reist til Kautokeino alene, for å ta igjen det tapte besøket. Hjemme hos Magga er psykisk helse temaet.

I samtalen forteller Magga om sine erfaringer med hvordan hjelpeapparatet rundt henne har vært i etterkant av brorens dødsfall.

Hun peker på utfordringen det er å få riktig og god hjelp på hennes eget språk, samisk.

Kronprinsessen kan relatere seg til det å oppsøke hjelp hos psykolog, og ikke få den hjelpen man ønsker.

– Det jeg kan kjenne meg veldig igjen i, det er når man møter en psykolog som er mer nysgjerrig på deg, istedenfor å hjelpe deg med den utfordringen du er i. Det kan jeg forstå, forteller kronprinsessen.

– Jeg husker jeg hadde en periode da jeg var ung og jeg kom til en psykolog som ikke så meg som menneske, og det var utrolig vanskelig for meg, forteller kronprinsesse Mette-Marit.

Engasjert i psykisk helse

Psykisk helse er en av kronprinsessens hjertesaker.

Hun har siden 2001 vært høy beskytter av Rådet for psykisk helse.

Temaet er derfor en sentral del av hennes arbeid, tidligere i år har hun blant annet vært med på å markere Verdensdagen for psykisk helse og Mental helse-konferansen.

Kronprinsessen understreker viktigheten av å snakke om utfordringene man møter på.

At livet er tøft er noe man ikke kommer unna, selv om man er kongelig.

– Vi går alle gjennom perioder i livet hvor det er vanskelig å være menneske, det er en del av det å være menneske. Det kommer man ikke unna, sier kronprinsessen.

