TIL NORGE: Tons of Rock kom med en gledelig nyhet til rockepublikummet, Metallica kommer til sommeren. Her er de på Global Citizen Festival, september, 2022. Foto: Evan Agostini/Scanpix

Tons of Rock feirer ti år og oppfyller publikum og festivalens største ønske. Med dagens bekreftelse holder festivalen ord og henter inn sjangerens største giganter.

– Større enn ord kan beskrive

I dag bekrefter Tons of Rock at Metallica spiller på neste års festival med den største produksjonen på Ekebergsletta noensinne.



NORGESVENN: Danske Lars Ulrich, trommeslager i Metallica liker å spille i Skandinavia på hjemmebane. Her spiller han på Lollapalooza Music Festival, Juli, 2022, på Grant Park i Chicago. Foto: Rob Grabowski/Scanpix

– Å bringe Metallica til Norge og Tons of Rock er større enn ord kan beskrive. Og reisen hit er lengre enn noen kan forestille seg, samtidig har vel avstanden mellom oss som fans og oss arrangører aldri vært kortere. Det blir garantert noen tårer når tonene fra Ennio Morricone's «Ecstasy of Gold» fyrer opp sletta på Tons of Rock, sier Jarle Kvåle, daglig leder i Tons of Rock.

Historisk festivalbooking til Norge

San Francisco-bandet Metallica lanserte tidligere i år sitt 12. studioalbum «72 Seasons» og er for tiden aktuell med et spektakulært stadion-show.



– Et band av Metallica sitt kaliber til en festival i Norge er sensasjonelt, sier Martin Nielsen, Head Promoter i Live Nation og legger til.

VLLE HOVIN: Metallica spilte for et fullsatt Valle Hovin i Oslo, juli, 2007. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

– Med Metallica på plakaten som supplerer et allerede bejublet program med Judas Priest, Greta Van Fleet og Tool, med flere, så har Tons of Rock og Oslo som destinasjon likestilt seg på rekordtid med internasjonale festivaler som Hellfest, Wacken, Copenhell og Sweden Rock.

Rockelegender

Metallica, ble dannet i Los Angeles, California i 1981.Bandet er et av de mest ikoniske og innflytelsesrike artistene i musikkhistorien og har solgt over 125 millioner album.

Bandet består av James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett og Robert Trujillo (sistnevnte erstattet Jason Newsted, som igjen erstattet avdøde Cliff Burton).

Metallica

Metallica har gitt ut en rekke kritikerroste album, og deres tredje album, «Master of Puppets» (1986), er av flere ansett som et av tidenes beste metal album.

NORGESVENNER: Metallica spiller på Telenor Arena under sin WorldWired Tour, mai, 2018. Foto: Heiko Junge/Scanpix

Det store kommersielle gjennombruddet kom med deres selvtitulerte album, av fansen døpt «The Black Album», utgitt i 1991. Siden har de solgt ut arenaer verden over, vunnet flere Grammy Awards og oppnådd en global anerkjennelse for et stadig økende publikum.

Deres konserter er ikoniske med et energinivå få andre kan måle seg mot. Metallica spiller for millioner av fans verden over og deres popularitet er større enn noen gang. Neste sommer topper Metallica plakaten på Tons of Rock sammen med ikoniske Judas Priest, legendariske TOOL og sensasjonelle Greta Van Fleet med flere.