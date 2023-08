Mer enn 50 aper angrep huset: Tok fram hagla

FERIE: Den idylliske ferieøya ble alt annet enn forventet for Björg Thorhallsdottir Foto: TV 2

Kunstner og forfatter Björg Thorhallsdottir (48) har den siste tiden blitt en høyst aktuell TV-profil.



Tidligere har hun vært å se i TV 2-programmet «Sofa», og til høsten blir hun å se i sesong tre av «Forræder». I tillegg skal 48-åringen være med i de nyeste sesongen av «Farmen kjendis».

Sommeren nærmer seg slutten, og Thorhallsdottir har tilbrakt tiden her til lands. Det forteller hun i «Sommersnakk» med TV 2.

– Hva skal du i sommer?

– Jeg har vært på «Farmen kjendis»-innspilling så når august startet tenkte jeg at det var juli. Etter innspillingen dro jeg til Valdres hvor jeg har et støl. Her har jeg vært og kost meg på min egen «Farmen», men her har jeg så mye mat og drikke jeg vil. I Valdres er det ferie og masse blåbær i skogen og gode venner rundt bålpanna, forteller hun.

VALDRES: Björg Thorhallsdottir har tilbragt sommeren på Valdres. Foto: Privat.

– Snart skal jeg reise nedover til Sørlandet og besøke fine venner før jeg skal feire min søster Dora Thorhallsdottir (50) som har endelig funnet den store kjærligheten og har giftet seg. Jeg avslutter sommeren med å krysse Hardangervidda med en veldig nær venninne, og det er lykke for meg. Det føles som en liten pilgrimstur, forteller Thorhallsdottir.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– En perfekt sommer for meg er kvalitetstid i tidløshet med nære venner og familie. Jeg elsker å gjøre aktiviteter, veldig gjerne langt utenfor komfortsonen min. Jeg blir stolt av meg selv etterpå når jeg kjenner på mestring, og jeg er jo en viking innerst inne. Jeg elsker å dra på oppdagelsesreise, så jeg pleier å dra til steder jeg ikke har vært før.

«FARMEN KJENDIS»: Etter innspillingen av «Farmen kjendis» fortsatte Björg Thorhallsdottir gårdslivet på Valdres.

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Jeg drømmer om Japan, men jeg vil også reise til Argentina!

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Steder som er blitt til turistfeller hvor kulturen og særpreget er borte.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– En gang våknet jeg opp og hadde sovnet på skulderen til naboen og snorket. Jeg ble så flau og kunne ikke gå noe sted.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Jeg blender bare inn i Skandinavia. Jeg lyser jo turist uansett hvor jeg er ellers. Når en liten tyv er ute på tur, så lyser jeg ei lita gullgruve klar for å plyndres. Bare i Barcelona har jeg blitt frastjålet og rundlurt hele 12 ganger. Jeg har studert og vært der mye. Men jeg har lært, så nå har jeg sluttet å gå med veske og har nå kreditt kortet i bh-en. Jeg har blitt ranet på gaten hvor jeg noen ganger ikke har merket det, mens andre ganger har de revet av meg vesken, forteller 48-åringen og legger til:

– En gang jeg husker ekstra godt var da jeg stod i en mørk bakgate i Barcelona mens jeg ventet på en venn. Så fikk jeg en dårlig følelse og en stemme i hodet sa jeg måtte komme meg bort. Men jeg måtte fortsatt vente på vennen min.

BARCELONA: Björg Thorhallsdottir avbildet i arbeidsrommet sitt i Barcelona. Foto: Privat.

Thorhallsdottir husker veldig godt den ene gangen hun ble ranet i Barcelona. Hun sto i en mørk bakgate mens hun ventet på en venn. Etter en stund fikk hun en dårlig følelse og en stemme i hodet ba henne komme seg bort. Til tross for dette måtte 48-åringen fortsatt vente på vennen sin.

– Plutselig var det ti unge gutter som stod i en ring rundt meg. Plutselig tok den ene gutten og rappet vesken ut av hånden min. Jeg var så utrolig redd at jeg gikk inn i reptilhjernen og skrek «fuck you» med en stemme jeg ikke har hørt før. Jeg begynte å løpe etter han i høye hæler mens jeg fortsatte å skrike før han til slutt snur seg og kaster vesken tilbake.

TV-profilen forteller at resten av guttene skal ba begynt å ledd mens Thorhallsdottir kastet seg over et gjerdet.

– Neste dag hørte jeg om en mann som hadde blitt knivstukket samme sted kvelden før. Jeg bestemte meg for å aldri gå med veske mer, men å alltid ha kredittkortet i bh-en, og om noen ville stjele fra meg så skulle jeg gi det. Siden den dagen har jeg stolt på magefølelsen. Nå går jeg sjelden ned mørke gater mer. Anbefaler alle å gå uten veske. Så kan man bare slappe av.



SPANIA: Björg Thorhallsdottir har både studert og reist mye til Barcelona i Spania. Foto: Privat.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Hemmeligheten bak mitt lykkelige liv er dårlig hukommelse. Jeg vet at jeg har hatt noen, men de husker jeg ikke. Jeg husker faktisk bare de fine. Selektiv hukommelse er oppskriften på et fint liv.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Jeg var på Svalbard med Hanne Sørvaag, hvor noen italienere ble dypt forelsket da de så henne. De var sendt dit for å legge en del av deres kulturarv i en nedlagt gruve, så plutselig befant vi oss med en haug kjekke Italienere innerst inne i en gruve. Hanne sang «Ja, vi elsker dette landet» og da ble de enda mykere i knærne, varmere i blikket, med istapper over hodet, der dypt inne i mørket. Så kan fantasien din ta over nå.

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Hele tiden blir jeg spurt om hvorfor jeg er så brun. Jeg vet ikke hvorfor for jeg soler meg ikke. Jeg bare fyker rundt som en liten duracell-kanin uten pauseknapp. Jeg elsker å bade, padle og gå turer. Og da blir man jo jevnt brun med litt rare skiller her og der.

FERIE: Björg Thorhallsdottir opplevde en veldig spesiell ferie da hun og sønnen reiste til Bali, Indonesia. Foto: Privat.

– Har du hatt en spesiell/ skummel opplevelse med dyr på reise?

– Da jeg var i Bali med sønnen min ble hele huset vårt ble angrepet av aper ved siden av «Monkey forest» i Ubud, Indonesia. Mer enn 50 sinte aper prøvde å komme seg inn i huset vårt. Så da måtte jeg frem med hagla og sønnen min tok frem spretterten, forteller Thorhallsdottir og la til:

– Vi la merke til sjefsapen, og da skjøt jeg, og fikk skremt han. Da tok han heldigvis med seg hele flokken sin tilbake inn i jungelen og vi kunne gå ut trygt. Apene biter ofte gjennom hud, så det var ganske skummelt. Beskyttelsesinstinktet ble enormt ettersom jeg var en alenemor med en liten sønn. Jeg ble ikke redd, jeg skulle beskytte det kjæreste jeg har.

INDONESIA: Björg Thorhallsdottir var på ferie i Bali med sønnen sin. Foto: Privat.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

Bare ett, det var så ekkelt at jeg ringte til naboen og hun måtte komme løpende og dra den ut av ryggen min. Det var så ekkelt!

– Hva synes du er det verste med sommeren?

Det er vell ingen ting å mislike med sommeren, men jeg bor heller ikke i Finnmark. Da hadde jeg nok hatt et anstrengt forhold til mygg og knott.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– De gangen jeg har sittet på snekka til mine venner Elisabeth Werp, Dag, Daniel Franck, My, og alle de andre fine folka i Kragerø, der det var sol og sommer. Havet skinte, vi hadde med picnic, reker, hvitvin og var på vei ut til et skjær. Ren lykke. Evig takknemlig for de turene.