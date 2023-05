Mer bråk rundt Harry og Meghan: – All PR er god PR

Det er over tre år siden Prins Harry og Hertuginne Meghan forlot Storbritannia og dro til USA. Fri for alle kongelige plikter søkte de tilflukt i landet som ikke har hatt monarker på over 300 år.

Siden har det ikke vært stille rundt paret. Intervju med Operah, egen Netflix-dokumentar og selvbiografien Spare har bidratt til utallige oppslag om paret.

For et par dagen siden ble det igjen skriverier om paret da en talsperson for prinsen uttalte at Prins Harry, hertuginne Meghan og hennes mor Doria Ragland skal ha blitt jaget av paparazzier i over to timer tirsdag.

FORFULGT: Her forlater Harry og Meghan prisutdelingen. De oppgir at de hadde tolv fotografer etter seg. Foto: AP / NTB

– Denne nådeløse forfølgelsen, som varte i over to timer, resulterte i flere nestenkollisjoner som involverte andre sjåfører på veien, fotgjengere og to politibetjenter fra NYPD, sier prinsens talsmann i en uttalelse.



Han sier episoden kunne endt med katastrofe, og at den førte til flere nestenulykker.

Denne uttalelsen har blitt delvis motsagt at politiet og taxisjåføren, som beskrev en mindre dramatisk situasjon.

All PR er god PR?

Hvorfor klarer aldri Meghan og Harry å uttale seg uten at det blir bråk, til tross for millioner investert i pressehåndtering?

– Det må jo være noen rundt disse to som tenker at det blir mye skriverier av dette, og kanskje ikke ber prinsen se ting på en annen måte. Det er jo et narrativ han har prøvd å skape, sier TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

Han legger til:

– Det fremstår litt som om all PR er god PR.



EKSPERT: Kongehusekspert, Ole Jørgen Schulsrud Hansen, kommenterer den kommende dokumentaren (Harry og Meghan) på Netflix om det britiske kongehuset. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

I intervjuer, selvbiografien og Netflix-dokumentaren forteller hertugparet om flere hendelser som har fått flere til å reagere. Blant annet at broren, Prins William, skal ha gått til fysisk angrep etter en konfrontasjon i 2019.



– Jeg tror nok den offerrollen begynner å spille litt imot dem. De har vært et offer man har sympati med, men de angriper det britiske kongehuset som ikke uttaler seg av prinsipp. Det er ingen tilsvarsrett i denne konflikten, og det vet prins Harry veldig godt.



Uttalelsene fra paret blir ofte møtt med kritikk og mye oppmerksomhet, men er det bevisst?

– Det hadde ikke overrasket meg om dette var en strategi. Selv om prins Harry kritiserer pressen og saksøker dem over en lav sko, så lever han av dette mediestyret, sier kongehuseksperten.

Statsviter, forfatter og ekspert på britisk politikk, Øivind Bratberg, sier britene har stått oppi en rekke opprivende verdikonflikter de senere årene.

– Mange av de handler om identitet og nasjonal selvforståelse, og kontroversene omkring Harry og Meghan kan også ses i det lyset.



BRØT MED FAMILIEN: Prins Harry og Meghan brøt med kongehuset tilbake i 2020. Her med dronning Elizabeth, prins WIlliam og hertuginne Kate i 2018. Foto: Matt Dunham

Det er vanskelig for paret å finne støtte hos britene, forklarer han.

– Konservative kommentatorer mener at de er bortskjemte fjols som setter respekten for monarkiet på spill i en vanskelig tid. For venstresiden er det heller ikke så enkelt å juble for Harry og Meghan, for det livet de representer er privilegert og fjernt fra folk flest.



– Følge deres fløyte



Etter den påståtte biljakten forlangte Harry og Meghan og få utlevert bildene fra hendelsen.



– Vi krever herved at Backgrid umiddelbart leverer alle bilder, videoer og filmer som ble tatt av frilansfotografer etter at paret forlot arrangementet og de påfølgende timene, het det i et brev fra advokatene til byrået, ifølge BBC.

Det ville ikke fotobyrået Backgrid ha noe av, og ga et kontant og noe syrlig svar tilbake.

– I USA tilhører, som dere sikkert vet, eiendom de som eier det. Tredjeparter kan ikke kreve å få det overlevert, slik det kan hende at konger kan. Dere bør muligens informere deres klient om at de engelske reglene om kongelig forrett på borgernes eiendom ble avvist av dette landet for lenge siden.



PAR: Meghan og Harry forlovet seg i 2017 og giftet seg i 2018. Foto: Frank Augstein

Den kongelige forretten de omtaler eksisterer heller ikke i Storbritannia.

– Prins Harry har gått til krig mot britiske tabloidmedier, men nå ser det ut som han brenner broer i USA også. Han krever å få bilder, men amerikansk presse er ikke noe mer interessert i å være bestevenner med hertugparet enn den britiske pressen, sier kongehusekspert Schulsrud-Hansen.



Kravet om å få utlevert paparazzibildene er et eksempel på at de ønsker pressen på deres side, mener han.

– Pressen skal ifølge hertugparet bare følge deres fløyte, og gjør de ikke det, er de fienden. Det er sånn det fremstår. Han har brutt med alle regler for hva det er å være kongelig.