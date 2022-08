Mener Hellstrøm har ufortjent rykte: – Feil fremstilt

Eyvind Hellstrøm stilte et tydelig krav før han gikk med på å starte en bistro med Truls Svendsen: En dyktig assistent på kjøkkenet.

73-åringen endte med å ansette Mathilde Voraa, som har erfaring fra prestisjefylle Toto Vin & Spisebar i København og Michelin-restauranten Schlägergården i Oslo.

Voraa sier hun bestandig har sett opp til Hellstrøm, og setter pris på tiden de hadde sammen på kjøkkenet.

– Det har vært veldig gøy å være med på dette. Eyvind Hellstrøm er en av de beste kokkene i Norge. Det var lærerik og morsomt å jobbe med ham, sier hun til TV 2.

FLERE HJELPERE: Her er Voraa midt mellom Hellstrøm og Svendsen. Bak er flere av kjendisene som har bidratt i restauranten denne sesongen. Foto: TV 2

Snill sjef

Hun tror deler av årsaken til at TV-tittere kan sitte med et inntrykk av at han er streng, handler om at de ikke forstår restaurantbransjen. I bransjen er man avhengig av tydelige beskjeder og høyt tempo.

Den andre grunnen til at Hellstrøm kan bli feil fremstilt, tror hun handler om hvordan han blir klippet i de forskjellige «Truls á la Hellstrøm»-programmene.

– Jeg har aldri hatt en mindre streng kjøkkensjef. Han er engasjert, og det elsker jeg. Han er veldig lite streng.

TRIO: Det er i stor grad Svendsen, Voraa og Hellstrøm som har driftet bistroen. Selv om de har fått en del hjelp underveis. Foto: Espen Solli / TV 2

Voraa kommer med en hjerteskjærende bekjennelse om Hellstrøm i videoen øverst i saken. Se hva.

Lanserer en teori

Begeistringen går begge veier. Hellstrøm blir konfrontert med all skryten han har fått av kollegen sin, og svarer:

– Mathilde er helt fantastisk. Hun er veldig flink, snill og god å arbeide sammen med. Jeg har bare fine ting å si om henne.

Truls Svendsen får høre at Voraa slettes ikke syns Hellstrøm er streng. Han har en teori på hvorfor det er slik:

– Mathilde er jo så flink! Hun er jo kjempegod. Han er ikke streng med henne, fordi hun er dyktig. Han er streng med meg, fordi jeg kan være udugelig til tider, ler Svendsen.

