Mener dyrevelferden i Norge er en «skam»

REAGERER: Influenser Mie Mach Cappelen så rødt da hun kom over en artikkel i VG. Foto: Marit Grøtte / TV 2

– Jeg orker ikke å tenke på alt som skjer uten at det blir oppdaget, sier Mie Mach Cappelen.

Denne uken tok influenser og tidligere realitydeltaker Mie Mach Cappelen (25) til Instagram etter at en VG-artikkel ble publisert.

I artikkelen blir det opplyst om en bonde som gikk til angrep på geita si, etter at hun tråkket på ham.

Vedkommende skal ha slått geita gjentatte ganger til hun kollapset på gulvet. Bonden fikk som følge av dette 28 dagers ubetinget fengsel, og må betale 4000 kroner i saksomkostninger.

REAGERTE: Mie Cappelen tok til Instagram etter en VG-artikkel. Foto: Skjermdump

«Hvor mange dyr skal mishandles for at det skal være grovt?», skrev Cappelen på Instagrams historiefunksjon.



Videre skrev 25-åringen at hun mener dyrevelferden, og beskyttelsen av dyr, «på trynet» og «en skam» i Norge.

Store mørketall

Cappelen synes det er «helt forferdelig» å tenke på hva som kan skje uten at det blir oppdaget.

– Fordi, som aktor i denne saken sier, så er det store mørketall når det gjelder dyr og produksjonsdyr. Og at det er uvanlig at det avdekkes. Eneste grunnen til at han ble tatt denne gangen var ved en tilfeldighet, sier hun og fortsetter:



– Jeg orker ikke å tenke på alt som skjer uten at det blir oppdaget.

25-åringen mener at beskyttelsen av dyr i Norge ikke er så bra som mange tror.

– Det er ikke et spørsmål engang! Dette finnes det mange eksempler på. Vi gjør mye bra, men også mye dårlig, mener hun.



Videre hevder Cappelen at dyr i gårdsdrift, i de fleste tilfeller, ikke får behovene sine dekket og lever under dårlige forhold.

Ulike former for dyremishandling: Vanskjøtsel kan være å ikke gi dyret tilstrekkelig med vann og mat, eller stell, som til slutt fører til sykdom og lidelse for dyret. Vold mot dyr, enten for underholdnings skyld eller for å skade, er en grov form for mishandling av dyr. Kilde: Dyrebeskyttelsen.no

Hun mener det bør være strengere kriterier på hvordan dyrene skal leve, og at noen følger dette opp.

– Og dersom bønder bryter disse reglene så skal de bli straffet. Det bør også lønne seg for bonden å behandle dyrene bra. Jeg synes for eksempel at bønder som gir bedre velferd enn minimumskravene, kan få bedre betalt, forteller hun og legger til:

– Så bør man øke midlene til Mattilsynet og dyrepoliti, slik at de faktisk kan gjøre jobben sin grundig.

– Nedslående

Veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen, Åshild Roaldset, fikk også med seg nyheten.



Hun undrer over hvor mange dyr som har fått tilsvarende behandling av vedkommende, uten at det kan blitt filmet.

– Spørsmålet er om denne bonden i det hele tatt bør ha ansvar for levende dyr, skriver hun i en e-post til God kveld Norge.



VARSLES OFTE: Veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen, Åshild Roaldset, forteller at de ofte varsles om dyr som ikke har det bra. Foto: Marcel Leliënhof / Dyrebeskyttelsen

Når det gjelder dyr i landbruket, forteller Roaldset at Dyrebeskyttelsen Norge ofte varsles om dyr som ikke har det bra, og om brudd på regelverk.



– Det er nedslående at vi har så mange brudd på dyrevelferdsloven, både i og utenfor i landbruket, og at straffen for vold mot dyr er så lav i forhold til andre typer lovbrudd, sier hun.

Dette gjør Dyrebeskyttelsen Dyrebesyttelsen en av landets største og eneste landsdekkende dyrevernorganisasjon som gir praktisk hjelp til dyr i nød. Dyrebeskyttelsen Norge er en pådriver for et styrket dyrevern på en rekke arenaer, uansett om dyrene lever i sjø, luft eller på land. Dette gjør våre arbeidsområder mange og varierte. Dyrebeskyttelsen har 25 lokalavdelinger i Norge som hjelper tusenvis av dyr i nød hvert eneste år gjennom frivillig innsats. I 2022 kostet dette arbeidet omtrent 30 millioner kroner. Kilde: Dyrebeskyttelsen.no / veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen, Åshild Roaldset.

Ifølge veterinæren har Dyrebeskyttelsen Norge ikke myndighet til å besøke gårder for å vurdere forholdene dyr i landbruket lever under, men at de kan bli varslet om slike saker av publikum.

– Problemet er at man må være til stede, og gjerne filme for at man skal ha bevis på volden, sier hun og fortsetter:

– Vanskjøtsel og kronisk lidelse er i så måte vanskeligere å skjule, og dermed også lettere å straffeforfølge. Det er stor forskjell på det å påføre dyr lidelse med vilje, og på tradisjonelle dyretragedier i landbruket.

Tror ikke straff vil ha en forebyggende effekt

Ved «tradisjonelle dyretragedier» sikter Roaldset til grov vanskjøtsel, over lang tid, noe som ofte er relatert til som skyldes bondens psykiske helse.

Dersom det gjelder en dyretragedie, mener hun at straff trolig ikke vil ha en forebyggende effekt.

– Det er nok mer hensiktsmessig å forebygge dyretragedier i landbruket ved å for eksempel sørge for tilgang på avløser og frihelger, økonomisk trygghet, sykelønnsordning og mulighet for å være hjemme med sykt barn.

– Når det går på stumpene for bonden, er det ikke annet å vente enn at det rammer dyrene, mener hun videre.

Roaldset sier at Mattilsynet bruker mye tid på å veilede voksne mennesker som gjentagende bryter dyrevelferdsloven, men hvor lovbruddet ikke er så alvorlig at de fratas dyrene.

– Det må det bli en slutt på. De som ikke greier å følge opp Mattilsynets veiledning etter brudd på gjeldende regelverk, må miste retten til å ha dyr.



Hun mener prosessen tar for lang tid og at Mattilsynets ressurser blir «spist opp» av slike saker.

– Her håper Dyrebeskyttelsen Norge at det kommer tydelige politiske føringer for hvordan lovverket skal forvaltes, slik at Mattilsynets arbeid blir mer effektivt.

Mener tallene er lave

Nina Brogeland Laache er seksjonssjef i Mattilsynet. Hun mener at denne konkrete saken ikke er representativt for dyrevelferden på norske gårder.



Dette gjør Mattilsynet Mattilsynet utvikler regelverk, fører tilsyn og veileder virksomheter og personer som eier dyr. Noe av det viktigste Mattilsynet gjør, er å veilede om hvilke regler som gjelder, hva reglene betyr, og hvorfor det er viktig å følge dem. Hvis noen bryter reglene for dyrevelferd, reagerer Mattilsynet for å sikre at de følger reglene i framtiden. Kilde: Nina Brogeland Laache, seksjonssjef i Mattilsynet

– De fleste som har ansvar for dyr, sørger for at dyrene tas vare på i samsvar med regelverket om dyrevelferd. Dette gjelder både for produksjonsdyr og kjæledyr, sier hun til God kveld Norge.



Ifølge Brogeland Laache er deres tall for alvorlig vanskjøtsel, og for bruk av de mest inngripende virkemidlene, lave i forhold til antall registrerte dyrehold og antall tilsyn.

SYSTEMATISK OPPFØLGING: Nina Brogeland Laache forteller at Mattilsynet jobber med en systematisk oppfølging av kronisk dårlige dyrehold. Foto: Mattilsynet

Hva seksjonslederen tenker om Roaldseth påstand, er svaret følgende:



– Vår reaksjonsform skal stå i forhold til hvor alvorlig regelverksbruddet er, og alle vedtak må ha hjemmel i lov. Det betyr at vi ikke kan kreve at dyreholderen skal gjøre noe som han eller hun ikke har plikt til etter dyrevelferdsloven og forskriftene.

– I de fleste tilfeller blir påleggene fra Mattilsynet fulgt. I motsatt fall benytter vi såkalt opptrappende virkemiddelbruk for å oppnå at regelverket etterleves. Dette betyr at vi fatter nye vedtak med strengere virkemidler.

Ved mer alvorlige lovbrudd kan Mattilsynet bruke ett eller flere inngripende virkemidler, som å: Ta dyr i midlertidig forvaring, eller sørge for at andre overtar stellet i dyreholdet for en kortere periode, til en varig ordning for dyrene er på plass.. Avvikle dyreholdet helt eller delvis. Gi den ansvarlige forbud mot å drive med aktiviteter som har med dyr å gjøre. Trekke tilbake godkjenning, tillatelse eller kompetansebevis. Ilegge overtredelsesgebyr. Anmelde forholdet til politiet. Kilde: Nina Brogeland Laache, seksjonssjef i Mattilsynet.

Hun forteller at de, i alvorlige tilfeller, kan gi forbud mot å ha dyr eller forbud mot å drive med bestemte aktiviteter med dyr.

– De siste årene har vi jobbet med systematisk oppfølging av kronisk dårlige dyrehold, med mål om å raskere oppnå varig bedring eller avvikling.