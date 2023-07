Mener at krenkekulturen har tatt overhånd: – Ikke lov å lage drøy humor lenger

Yousef Hadaoui (42) startet sin humorkarriere i 2010, og siden den gang har karrieren tatt fart.



Allerede i 2015 startet han «Svart Humor» på NRK, hvor 42-åringen lagde humor på betente temaer.

Åtte år senere mener Hadaoiu at komiker-Norge er på vei inn i en skummel utvikling.

– Vi klager over Nord-Korea og andre steder hvor det ikke er lov å si noe, men så har det faen ikke blitt bedre for oss komikere i Norge, sier 42-åringen til TV 2.



– Ingen lager drøy humor lenger

I flere år har komikeren laget humor på betente temaer. Selv synes han at humor kan bidra til å skape en større diskusjon og åpenhet rundt omdiskuterte temaer.

– Jeg er redd for hvor denne utviklingen er på vei, hvor man skal bli så lett krenket. Istedenfor å le eller å stille spørsmål ved noe, så blir man angrepet, mener Hadaoui, og legger til:

– Jeg savner den tiden hvor det var rom for drøy humor, og hvis man ikke likte det, så kunne man bare se på noe annet, istedenfor å prøve å kansellere noen.

Hadaoui refererer til kanselleringskulturen hvor kjendiser kan bli kansellert fra rampelyset og karrierer kan ta slutt. 42-åringen forteller at flere komikere også er redde for utviklingen, og trekker fram debatten rundt Nicolay Ramm (34) for noen år tilbake.

– Vi har kommet til en tid hvor det ikke er lov til å lage humor lenger. Det er ingen som lager drøy humor, mener Hadaoui.



KAN IKKE TULLE: Yousef Hadaoui føler at man ikke kan tulle med ting like enkelt som man kunne før. Foto: Erik Edland / TV 2

Dragshow-video ble fjernet

Nylig delte Hadaoui en TikTok-video hvor han snakket om at det arrangeres dragshow for barn under Pride. Det hele var ment som humor, samtidig som komikeren stilte kritiske spørsmål til arrangementet.

Fire dager etterpå blir videoen tatt ned på grunn av hatefulle ytringer. Dette syntes 42-åringen var feil.

– Jeg syntes bare at dragshow for seksåringer er litt drøyt, og det må være lov å si. Jeg var i årets prideparade hvor jeg så ting jeg ikke syntes var bra, sier Hadaoui.

Prideparaden går på dagtid hvor alle er velkomne. Til tross for dette mener komikeren at man bør ta hensyn til barna.

– Hvis toget skal være på dagtid, så synes jeg at det skal være barnevennlig. Da synes jeg det er litt dumt at folk går rundt med dildoer, eller at man er iført diverse kostymer med puppene ute. Jeg vurderte å lage en ny humorvideo på det, men det turte jeg faktisk ikke, sier 42-åringen, og legger til:

– Det må da være lov å stille kritiske spørsmål til Pride for at det kan bli bedre.

Gikk inn på ham

Dette er første gang 42-åringen har opplevd at en video har blitt tatt ned på grunn av hatefulle ytringer.

– Jeg har alltid vært en forkjemper for at vi kan kunne ytre oss fritt og tåle litt drøy humor. Det tror jeg vi har godt av, forteller Hadoiu, og legger til:

– I et lite øyeblikk vurderte jeg å slette dragshow-videoen selv, men så kom jeg på at jeg har tullet med IS og alt annet, og da må jeg kunne tulle med Pride også.

Komikeren understreker at han har ingenting imot Pride, og synes det er fint å feire kjærligheten. I etterkant av videoen fikk 42-åringen mye hat i både kommentarfelt, og i innboksen.

– Flere hadde skrevet at de skulle samle seg og skrive mail til arbeidsgiveren min, og da kjente jeg det i magen. Det å bli beskyldt for å være homohater og transfobisk gikk skikkelig inn på meg, og det skjer ikke ofte.

Videre håper komikeren at det skal være lov til å kunne bruke humor når det gjelder betente temaer. Selv føler han at det kan hjelpe å skape en større diskusjon og mer åpenhet.

– Det er det norske verdier er for meg, at vi kan diskutere og ha en dialog for å bli bedre, sier Hadaoui.



HATMELDINGER: Yousef Hadaoiu forteller om hatmeldingene som rant inn etter at videoen ble publisert. Foto: Erik Edland / TV 2

Dette sier Oslo Pride

Leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, forteller til TV 2 at prideparaden ikke er et underholdningsinnslag som skal passe inn i helgeaktiviteten til barnefamilier.

– Prideparaden har ett budskap – at vi skal bo i et samfunn der alle kan være seg selv og elske den en vil. Det skal fortelle at du ikke trenger å passe inn i en liten definert boks for å ha tilhørighet i samfunnet. En skal kunne vise hele seg selv. Det budskapet fremmes i paraden av noen ved å være normbrytende, det er viktig og bra, sier Bjørke, og legger til:

– Paradedeltakere forholder seg til norsk lov når det gjelder offentlig opptreden og bekledning. Men som med alle andre politiske markeringer må foreldre selv vurdere hvorvidt paraden er et arrangement de ønsker å ta med sine barn på.

PRIDE-PARADEN: Ett av mange bilder fra den fargerike paraden. Foto: Javad Parsa / NTB

Oslo Pride arrangerte i år Mini Pride for barn, unge og barnefamilier, som er en separat arena fra resten av festivalen. Programmet besto av kunst og kultur i et bredt utvalg av sjangre, som teater, musikk og dans. I tillegg var det litteratur, foredrag, samt andre kreative og sosiale aktiviteter.

– Det er en sosial kultur- og aktivitetsarena som bidrar til læring, bygging av inkluderende holdninger og tilhørighet. Det er også en arena der barn i skeive familier får anledning til å se andre familier som ligner sin egen, sier Bjørke.



Det var under Mini Pride at dragforestillingen for barn tok plass. Det var altså dette arrangementet som Hadaoui tok opp i sin TikTok-video.

– Drag er en kunstform. Det finnes dragforestillinger med tematikk og uttrykk som passer best for voksne, og det finnes dragforestillinger som passer for barn. Mini Prides dragforestillinger for barn handler om å fortelle historier der barn kan ha to pappaer eller to mammaer. Det handler om å fortelle barn at det er fint at vi er forskjellige, og at alle, uansett hvem en er, må respekteres. Alle skal få være den en selv er, forteller Bjørke.