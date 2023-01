Melina Johnsen bekrefter kjæreste

Melina Johnsen (26) var på alles lepper etter at hun deltok i første sesong av realityserien «Ex on the beach» og «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Under Gullruten i 2019 vant hun også prisen for årets deltaker.

I 2021 fikk realityprofilen livet snudd på hodet, etter hun ble dømt for å kjøre bil i ruspåvirket tilstand.

Dommen resulterte i at Johnsen måtte bruke fotlenke. Hun flyttet ut av Oslo og tilbake til hjembyen Fredrikstad.

– Jeg måtte flytte hjem etter alt som skjedde. Jeg trengte en pause fra miljøet jeg var i - i Oslo. Jeg var i en ond sirkel da jeg bodde der. Det var veldig mye fest og dop, sa Johnsen til God kveld Norge da vi besøkte realityprofilen i forbindelse med fyllekjøringen.

I videoen under kan du se intervjuet mellom Melina Johnsen og daværende programleder i God kveld Norge, Sophie Elise Isachsen.

Drømmer om Skal vi danse

Johnsen trakk seg tilbake fra rampelyset etter domfellelsen.

Da God kveld Norge gjorde et intervju med Johnsen i høst, fortalte realityprofilen at hun var takknemlig for at det skjedde.

– Selve soningstiden gjorde også godt. Jeg følte jeg vokste veldig gjennom den perioden. Da var jeg kun med meg selv.

Hun kunne også fortelle at hun hadde et stort fokus på seg selv, og ville opprettholde en sunnere livsstil med trening og et bedre kosthold.

I et nytt intervju med God kveld Norge, kan Johnsen fortelle at hun tar med seg de samme målene inn i 2023.

– Planen er egentlig å bare fokusere på meg selv og bli den beste versjonen av meg selv, sier hun.

Videre forteller realitystjernen at hun håper på flere mediarelaterte jobbtilbud i 2023.

– Drømmen min har jo hele tiden vært Skal vi danse, det er absolutt nummer én, sier hun og fortsetter:

– Det er fordi jeg elsker å danse og bevege meg.

Hun legger til at hun ikke hadde takket nei til noen realitydeltakelser.

Tar forholdet et steg videre

Tidligere i høst kunne realityprofilen avsløre at hun hadde noen i kikkerten, men at de ikke var kjærester enda.

Nå bekrefter hun til God kveld Norge at hun har fått seg kjæreste.

– Ja, jeg har fått meg kjæreste. Vi har det veldig fint sammen.

Hun ønsker imidlertid ikke å røpe hvem hennes utkårede er.

Johnsen deler at hun og kjæresten møttes etter hun hadde fått av fotlenken.

– Vi møttes gjennom internett, og har snakket utrolig mye sammen. Så møttes vi første gang i person på halloween i fjor.

Realityprofilen røper av hun feiret nyttårsaften sammen med kjæresten i Praha.

Videre vil hun ikke røpe mye rundt forholdet, men kan fortelle at de kanskje tar forholdet et steg lenger i 2023.

– Vi har snakket om å flytte sammen, røper realitydeltakeren.