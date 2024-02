Meldingene renner inn etter at de åpnet opp: – Vekker mange følelser i folk

Etter at influenserparet Lisa og Henrik Borg delte at de har slitt med å få barn, har meldingene rent inn.

Da influenserparet Lisa og Henrik Borg gjestet God morgen Norge i forkant av bryllupet i 2022 år siden, var de klare på at barn var neste steg.

– Det er en naturlig del at vi snart prøver å få barn, sa Henrik (29) den gangen.

Allikevel var hans ektefelle Lisa (34) åpen om at det kunne ta lengre tid enn ønskelig:

– Jeg er oppvokst med en mor som har opplevd spontanaborter, så jeg vet at man ikke skal ta det for gitt, fortalte hun.

Har forsøkt uten hell

I ett år har ekteparet forsøkt å bli gravide, uten resultater. Noe som har frustrert paret er at det tilsynelatende ikke finnes noen grunn til at de ikke har klart det.

– Alle testene og blodprøvene så bra ut, og fertilitetsklinikken trodde vi kunne bli gravide innen ett år, sier Lisa Borg.

Nå har de tydd til hjelp, og ønsker å dele den sårbare prosessen.

I desember 2022, sju måneder etter bryllupet, sluttet Lisa på prevensjon.



– Da var det «point and shoot», sier Henrik.

Men selv om de forsøkte, ble det ingen befruktning.

– Jeg forberedte Henrik på at jeg kom til å slite, så det kom ikke som et sjokk, sier 34-åringen og utdyper:

– Jeg har tenkt at jeg aldri skulle få barn, for jeg har opplevd å ha en mamma som gikk gjennom IVF og mange mislykket forsøk.

– Jeg vokste opp med at hun og pappa sa til meg at «du skal få et søsken!», etterfulgt av at de gråt når det ikke gikk. Og så begynte de på et nytt forsøk, forteller Lisa Borg.

Står i det sammen

Selv om ekteparet har møtt motgang og skuffelser, opplever de at prosessen har gjort dem sterkere:

– Det er en oppgave vi gjør sammen. Det har ført oss nærmere og gitt den bekreftelsen på at jeg vil ha barn. Jeg har ikke hatt den lengselen før, men det er noe vi to har kjent at vi ønsker å ha sammen, sier Lisa.

Hva er IVF? Prøverørsbefruktning (IVF) er den mest brukte metoden for assistert befruktning, og forkortelsen står for «in vitro-fertilisering». Dette betyr at befruktningen skjer utenfor kroppen – i et prøverør. IVF kalles derfor ofte «prøverørsbehandling» eller «kunstig befruktning». IVF-behandling kan utføres både med partnerens sæd og med donorsæd. Kilde: Aleris.

Ektemannen Henrik opplever det samme og velger å se det fine i motstanden:

– Jeg og Lisa er på samme lag. Selv om vi sliter litt, så står man i det sammen. Jeg føler vi får et enda tettere bånd når vi deler dette her, sier 29-åringen.

– Man skal ikke være lei seg for at det ikke skjer, men heller stå sterkere sammen, mener han.

29-åringen, som for mange i Norge er mest kjent for sin deltakelse i «Ex on the Beach» i 2018, forteller at det ikke opplevdes skummelt å åpne opp om prosessen med følgerne:

– De i Norge som kjenner meg fra før, vet at jeg ikke akkurat er noen «stengt bok». Jeg har delt absolutt alt jeg har holdt på med de siste seks årene, så det var ikke noe stort steg å dele dette fra min side.

Han er opptatt av å bevare positiviteten:

– Et sånt prosjekt og et eventuelt avkom skal jo være positivt. Når man stiller opp i verden, skal man komme til glede og ikke sorg, slår Henrik fast.

Klare for neste steg



Nå tar Lisa og Henrik steget videre i håpet om å få sitt etterlengtede barn. I slutten av februar starter de med prøverørsbehandling.

I Sverige kan det offentlige dekke en viss andel av behandlingen når man har forsøkt å få barn i ett år.

Henrik er klar for å stå ved ektefellens side, som vil få den største påkjenningen.

– Det er lettere for meg enn for henne, innrømmer 29-åringen, som er klar for nok en erfaring:



– Det er alltid gøy å oppleve nye ting i livet. Jeg har hatt en ambisjon om å oppleve mest mulig, nå får vi enda en erfaring på kappen.



Enorm respons, men ingen til ektemannen

Etter å ha veid for eller imot om de skulle dele sin prosess med å prøve å bli gravide, besluttet influenserparet å dele det på Lisa sin YouTube-kanal.

– Det er veldig få influensere som prater om det. Det har ikke vært tabu for meg og jeg tenker det er bra at en profil viser det, forteller hun.

Hun tror det handler om at en kvinne kan tenke at det er noe «galt» med henne hvis hun ikke klarer å bli gravid.

34-åringen mener man må velge sine kampsaker, og denne ønsket hun å være et ansikt for. Og deres åpenhet blir tatt varmt imot av følgerne deres.

– Det er helt ekstremt mye! Jeg har aldri fått så mye tilbakemeldinger på noe jeg har lagt ut – innboksen min er bombardert, sier Lisa.



Hun anslår det er et hundretalls personer som har skrevet til henne. Meldingene inneholder tips, takknemlighet, personlige historier og er utelukkende positivt.

– Jeg er sjokkert selv. Det er et tema som berører mange, sier hun og forteller hva hun tror er årsaken til responsen:

– Det å skulle skape et liv vekker mye følelser i folk. Mange har prøvd å få barn i flere år, og det merkes at de har sittet og ruget på det de har opplevd.

Og meldingene vekker følelser hos influenseren selv også:

– Det er vanskelig å ta innover seg. Jeg kan ikke løse alles problemer, men det er en bekreftelse på at jeg gjorde rett i å vise det. Jeg føler Instagram-profilen min har skapt en «community» for andre, forteller hun.



Men selv om Lisa har fått mange meldinger, har ikke Henrik fått noen.

– Menn prater ikke så mye sammen. Ingen vet hvor problemet ligger, sier hun.



– Henrik, er det fortsatt litt tabu på et vis å snakke om dette?

– Nå er jeg ingen ekspert på hvordan menns hjerner fungerer, men det går kanskje tilbake til at man tenker kvinner har mer ansvar fordi de skal bære frem barnet.

– Også er det ikke ukjent at kvinner er flinkere til å prate sammen enn menn, spesielt når det gjelder sensitive tema, sier Henrik.