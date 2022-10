Meghan Markle kritiseres for disse øredobbene

Søndag morgen er Meghan Markle toppsak på nettsiden til Daily Mail, Englands mest leste avis. Temaet er et par øredobber.

«Mysteriet bak Meghan Markles blodige øreringer fra Saudi-Arabias kronprins – og hvordan den kongelige staben var for redd til å spørre hvorfor hun brukte dem, avsløres i ny bok», skriver Daily Mail.

Bakgrunnen for artikkelen er avsløringer som kongereporteren til The Times, Valentin Low, kommer med i en fersk bok.

I et avsnitt med tittelen «Diamantøredobber med stygt opphav» forteller Low i boka om hvorfor disse øredobbene er så kontroversielle.

I et utdrag publisert i The Times tar Low oss med tilbake til en tur til Asia som prins Harry og hertuginnen var på i 2018.

Hevdet de var på lån

«Ingen av journalistene på flyet forsto helt hva som skjedde i kulissene på den turen. En nøkkelhendelse som illustrerer forholdet mellom Meghan og hennes nærmeste assistenter skjedde i Fiji, hvor Harry og Meghan var med på en formell middag med president Jioji Konrote, hvor hertuginnen bar et iøynefallende par diamant-øredobber», skriver Low.

Denne middagen fant sted 23. oktober 2018.

Kensington Palace fortalte media at øredobbene var utlånt, men nektet å fortelle hvem som hadde lånt dem ut.

«Årsaken til denne tilbakeholdenheten ville ikke bli kjent for to år senere. Øredobbene ble gitt til hertuginnen som en bryllupsgave fra kronprinsen i Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman», forteller Low.

OMSTRIDT: Hertuginnens bruk av disse øredobbene blir kritisert i engelsk presse. Foto: Ian Vogler/Daily Mirror/NTB

Tre uker tidligere ble Washington Post-journalisten Jamal Kashoggi drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Dette ble en stor nyhetssak, og bin Salman ble tidlig mistenkt for å stå bak drapet.

19. oktober skrev en av Englands største aviser, The Guardian, at bevis tyder på at bin Salman bestilte drapet. Dette var altså fire dager før Meghan Markle bar øredobbene under middagen på Fiji.

«Tanken på at Meghan da, under en høytidelig anledning, ville bære øredobber hun hadde fått av en mann som ble beskyldt for å ha blod på hendene, var mildt sagt overraskende. Meghans stab var forvirret over at hun brukte dem», forteller Low.

Saken ble ikke bedre av at Kensington Palace hadde sagt at øredobbene var utlånt.

Slottsansatte i London, som har ansvaret for å registrere alle kongelige gaver, gjenkjente øredobbene og varslet Kensington Palace om at de ikke var utlånt, men en bryllupsgave.

Ifølge Low fortalte en kilde at de bestemte seg for å ikke konfrontere Meghan og Harry, i frykt for hvordan hertugen og hertuginnen ville reagere.

25. oktober erkjente Saudi-Arabia at journalisten var drept av saudiarabere inne på deres konsulat i Tyrkia.

Tre uker senere brukte Meghan Markle øredobbene igjen, denne gang under 70-årsfeiringen til Charles, som da var prinsen av Wales.

Kjøper ikke forklaringen

Etter at hertuginnen brukte øredobbene for andre gang, tok en i staben deres opp dette med Harry. Han skal ha sett sjokkert ut over at folk visste hvor øredobbene kom fra, skriver Low.

Meghan Markles advokater hevder ifølge Low at hertuginnen ikke visste at bin Salman var anklaget for å være involvert i drapet.

Det er ikke troverdig, mener kongereporteren til The Times, ettersom Markle tidligere har snakket om at hun liker å holde seg oppdatert på nyheter i media.

Advokatene hennes har også en forklaring på forvirringen rundt påstanden om at øredobbene var på lån.

«Det er mulig at hun har sagt at øredobbene var utlånt, hvilket er korrekt, ettersom gaver fra statsoverhoder til kongefamilien er gaver til Hennes Majestet Dronningen, som deretter kan velge å låne dem ut til familiemedlemmer», er advokatenes forklaring.

Low kjøper heller ikke den påstanden.

«Hvis de var utlånt fra dronningen, ville staben ha sagt det. Og ingen ville i dagligtale ha omtalt dem som utlånt – de var en bryllupsgave til Meghan», skriver Low.