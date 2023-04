– Meghan har skuffet Kong Charles stort

Den britiske kongehuseksperten Ingrid Seward hevder at kong Charles har såre følelser over svigerdatterens boikott.

DEN GANG DA: Hertuginne Meghan og svigerfar Charles i lystig passiar under et arrangement våren 2019. Ektemannen Harry og svigerbror prins William i bakgrunnen. Lignende bilder får vi ikke se under kroningen i Westminster Abbey 6. mai 2023. Foto: NTB

Denne uken bekreftet Buckingham Palace at det kun er prins Harry (38) som kommer til kroningen av kong Charles III (74) og dronning Camilla (75) lørdag 6. mai i Westminster Abbey.

De som hadde krysset fingrene for å se hertuginne Meghan (41) i den staselige kroningskirken, blir dermed skuffet. For tobarnsmoren har nemlig bestemt seg for å bli hjemme i California med Archie (3) og Lilibet (1).

LUNKENT FORHOLD: Meghan og Harry fotografert sist de var sammen i England, høsten 2022. De har uttrykt både i Netflix-dokumentar og hans selvbiografi «Spare» at de har et antrengt forhold både til britisk presse og deler av det britiske kongehuset. Foto: NTB

Bakgrunnen for dette skal være at hun ønsker å markere sønnens 4-årsdag med venner og bekjente i USA.

Ifølge den britiske kongehuseksperten Ingrid Seward (75), som uttaler seg til det britiske nettstedet GB News, er også kong Charles blant de som er skuffet over svigerdatterens valg.

– Sønnens bursdag er en unnskyldning. Hun har skuffet seg selv, ektemannen og hun har skuffet sin svigerfar stort, sier Seward.

Det er jo med tiden blitt en kjensgjerning at Meghan har et anstrengt forhold til det britiske kongehuset, og dette er årsaken til at hun og ektemannen forlot Storbritannia og etablerte seg i Meghans hjemland USA i 2020.

Kongehuseksperten mener at Meghan kunne ha blitt med til kroningen og «ankommet arm i arm med ektemannen. Kastet glans og siden reist hjem igjen».

Men da hadde hun også skuffet seg selv.

– Jeg tenker at det ville ha krevd et stort mot av henne. Jeg tror virkelig ikke at hun orker å være til stede i en kirke fullsatt av mennesker som egentlig ikke liker henne, uttaler Seward videre.

Meghan har uttrykt varme følelser overfor svigerfaren

Da Meghan og Harry giftet seg på Windsor slott i mai 2018 var det svigerfaren Charles som førte henne opp kirkegulvet – ettersom hun har et anstrengt og turbulent forhold til sin egen far.

BryLLUP: Charles førte svigerdatteren Meghan opp kirkegulvet under bryllupet på Windsor slott 19. mai 2018. Foto: Jonathan Brady

I den omstridte Netflix-dokumentaren «Harry & Meghan», lansert i 2022, uttrykker Meghan varme følelser overfor sin svigerfar.

– Harrys far er veldig sjarmerende, og jeg sa til ham at jeg hadde mistet min egen far i dette. Derfor er han, som min svigerfar, veldig viktig for meg. Jeg spurte ham om han ville føre meg opp kirkegulvet, og han sa ja, uttaler hun i dokumentaren.

Derfor er det stor grunn til å anta at kong Charles derfor er skuffet og trist over at svigerdatteren ikke er til stede under den historiske seremonien som finner sted i mai.

Likevel er tobarnsfaren, ifølge en kilde nær kongen, glad for at yngstesønnen prins Harry er til stede når han og kona Camilla krones.

FAR OG SØNN: Tross alt er kong Charles glad for at yngstesønnen prins Harry kommer til kroningen i mai. Dette bildet ble tatt i 2019. Foto: NTB

– Kongen er glad for at Harry, hans sønn som han kaller darling boy, kommer til Westminster Abbey. Han har ønsket ham der. Det er trist, og han er veldig skuffet over at han ikke får sett Meghan eller barnebarna under seremonien, men han har samtidig forståelse for situasjonen, sier kilden til britiske The Sun.

Fra det norske kongehuset kommer kronprins Haakon (49) og kronprinsesse Mette-Marit (49). De var senest på offisielt besøk i London i mars i år, der de blant andre ble tatt imot av prins William (40) og hertuginne Kate (41).