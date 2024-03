Mayoo Indiran: – Føler ikke på noe press om å gifte meg

300 GJESTER: Over 300 gjester med familie og venner komme til Norge for lillesøsteren sitt bryllup. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Påsken er en høytid de fleste nordmenn er svært glad i å feire. For noen betyr det skigåing i fjellet, andre reiser utenlands til varmere strøk, og noen velger å bli hjemme for å slappe av.

TV 2 har kontaktet en rekke norske kjendiser for å se hva deres påskeplaner er i år.

For influenser og TV-profil Mayoo Indiran (32) er det en spesiell påske. Søsteren hans skal nemlig gifte seg, og det kommer derfor gjester fra hele verden for å være med på den store feiringen.

300 gjester og tre seremonier

Indiran er ikke så veldig opptatt av påsketradisjoner, ifølge han selv.

– Jeg er ikke en «hytteperson». Jeg pleier å være hjemme, og chille med familien og venner. Jeg har bursdag i påsken, så da samles alltid hele gjengen for det.

Men i år må bursdagen hans vike for en større anledning. Lillesøsteren skal gifte seg over påskehelgen, og Indiran forteller at det kommer familie og venner fra hele verden.

– Det er ikke så mange i familien vår som bor i Norge, så det kommer blant annet folk fra London, Paris og Sri Lanka, hvor familien vår er fra. Det blir mye farting frem og tilbake på meg, for å hjelpe til med alt. Vi blir rundt 300 gjester!

TV-FJES: Mayoo Indiran har blitt et kjent og kjært TV-fjes, og i 2022 hadde han sitt eget TV-program sammen med Abu Hussain (t.v) kalt «Abu og Mayoos Norge». Foto: Bjørnar Morønning

Det store bryllupet skal deles inn i tre seremonier, fordelt over tre dager.

– Den første seremonien er kun for nærmeste familie. Så er seremoni nummer to for litt mer utvidet familie, og den tredje er for alle 300 gjestene. Det er den store festen, forklarer han.

Indiran forteller at kjæresten hans er daten hans i bryllupet. Dette blir første gangen hun møter hele storfamilien.

– Det blir en fin måte å introdusere henne for alle sammen, og for henne å bli bedre kjent med kulturen vår.

REKRUTT: Mayoo Indiran var med i den tredje sesongen av det populære militærprogrammet «Kompani Lauritzen» Foto: Matti Bernitz / TV 2

Usikker på eget giftemål

32-åringen møtte kjæresten i fjor, og i høst ble de samboere. Indiran beskriver kjæresten som hans største støttespiller.

– Det har vært en grå og trist vinter, så det har vært veldig fint å tilbringe den med henne.

Influenseren har hittil vært nokså privat om hans nye forhold. I fjor florerte spekulasjonene i media, da han snek en dame inn på en premierefest, før han senere bekreftet at han hadde funnet lykken på ny.

– Jeg forsøker å unngå et offentlig forhold. Jeg har gjort det før, og det blir ofte mye mas fra media. Hun er også privatperson, og ønsker fortsatt å være det. Men vi har det kjempefint sammen, og jeg har begynt å legge ut litt mer av henne i sosiale medier.

TV 2 spør om han kjenner på press om giftemål, nå som lillesøsteren skal gifte seg. Da svarer han at det ikke er noe han har tenkt over.

– Jeg er lite tradisjonell av meg når det kommer til slike ting. Jeg føler ikke noe press på å gifte meg, eller at det finnes en fast oppskrift der. Jeg må ikke gifte meg først, bare fordi jeg er storebror. Vi har ulike reiser, og lillesøsteren min kom til ekteskap først.

LYKKELIG: Indiran er svært lykkelig sammen med samboeren. Foto: Privat

Fikk bot på 13.000

Ett av de siste påskespørsmålene TV 2 stiller 32-åringen, får et uventet og artig svar. Spørsmålet er om han noen gang har gjort noe i påsken som han «aldri ville gjort igjen».

– Å bli tatt i fartskontroll i 200 kilometer i timen, sier han og ler.

Indiran forklarer at da han og kompisene skulle kjøre til Sveits for flere år siden, gikk det plutselig litt for fort. Han beskriver det som en «dum avgjørelse», tatt av unge gutter som var «litt for glad i adrenalin».

– Vi skulle faktisk i et bryllup i Sveits. Vi skulle kjøre ned dit. På et tidspunkt kjørte jeg altfor fort, og ble tatt i fartskontroll. Jeg fikk 13.000 i bot!

Det har lært 32-åringen en viktig lekse.

– Nå kjører jeg aldri for fort. Jeg holder alltid fartsgrensen. Jeg går ikke engang på rød mann! Jeg vil ikke være noe dårlig forbilde, avslutter han lattermildt.