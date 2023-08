Maya Jama skal ha funnet tilbake til ekskjæresten

«IT-GIRL»: Maya Jama har alltid vært svært populær blant sine britiske fans, men har nå fått en større fanbase etter at hun ble programleder for «Love Island UK». Foto: Doug Peters

Har du fulgt med på sosiale medier denne sommeren, har du mest sannsynlig sett et eller annet om Maya Jama (29).

Hun har nemlig blitt svært populær etter at hun fikk programlederrollen for «Love Island UK».

Sist uke annonserte 29-åringen at hun vil være programleder for den nye «Love Island»-serien, som har premiere i november, kalt «Love Island Games».

NY SERIE: Sist uke annonserte ITV at «Love Island» vil få en ny spinoff-serie. Foto: ITV/TV 2 Play

Det skal angivelig være en «all stars»-sesong, hvor tidligere «Love Island»-stjerner skal finne kjærligheten med andre «Love Island»-stjerner – fra både Storbritannia, USA og Australia.

Til tross for Jamas profesjonelle suksess, er det nå privatlivet hennes som setter fyr på britisk presse.

Hun skal nemlig ha funnet tilbake til ekskjæresten, den verdenskjente, britiske rapperen Stormzy (30) - som har ti millioner månedlige lyttere på Spotify.

Jama og Stormzy var sammen i fire år, før de gjorde det slutt i 2019. I et intervju med britiske Vouge, reflekterte 29-åringen rundt forholdet med ekskjæresten. Bruddet gikk nemlig hardt utover fansen deres.

– Ingen av oss skjønte helt hvor viktig det var for forskjellige grupper mennesker at vi var sammen. På den tiden var vi begge veldig ambisiøse når det kom til karrierene våre. Vi kommer fra samme bakgrunn, og har jobbet hardt for å komme dit vi ville i livet.

POPULÆRT PAR: Jama og Stormzy var et svært populært par blant fansen deres. Foto: Doug Peters

Den siste tiden har flere spekulert i om paret er sammen igjen, da det har sett ut til at de på ferie sammen på øyen Hydra i Hellas. De har på hver sin kant delt videoer og bilder på sine sosiale medier, uten å direkte dele bilder av hverandre.

En TikTok-video som Stormzy la ut, har blitt overfylt av kommentarer som poengterer at han er i samme hus som Jama.

«Maya Jama la ut samme bassenget på hennes story (hjerteøyne-emoji)»

«Vi har gjort det, folkens!!! De er sammen igjen!!!»

I går ble bilder av paret publisert i den britiske tabloidavisen DailyMail, som viser paret hånd i hånd i det greske ferieparadiset.

På bildene ser du at Jama går i samme antrekk som hun la ut på Instagram-historien hennes.

Paret har selv ikke bekreftet forholdet til offentligheten enda, men fansen deres ser ut til å være minst like lykkelig som paret.