May Jeanette svarer på det «alle» lurer på

BEHOLDT VENNSKAPET: Eggbonden Martin Amundrød og frier May Jeanette Elind har beholdt vennskapet, til tross for at amors piler ikke traff. Foto: Espen Solli / TV 2

Jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten» har vært en gedigen suksess, og stylist Jan Thomas (56) har høstet mye skryt for sin ferske programlederrolle.

De største «snakkisene» denne sesongen har vært økobonde Erlend Christoffersens (40) svimlende 423 millioner på bok, vennemiddagen der frier Silje Maria Hanstad (36) ble grillet så til de grader av bondens venner at stemningen ble amper og frier May Jeanette Elinds (34) reaksjon på enormt utseendefokus.

Skuespiller?

I kommentarfeltene på sosiale medier har flere stilt seg undrende til nevnte May Jeanettes deltakelse i programmet, og lurt på om hun enten er skuespiller eller kun er med for å promotere egen skuespillerkarriere.

TV 2 har tatt opp dette med 34-åringen, som fnyser av påstandene. Hun datet eggbonden Martin Amundrød (36), som har gård på Nevlunghavn.

– Folk burde virkelig ta seg sammen før de taster vilt og kommer med uvitende kommentarer på ting de ikke har greie på. Det er litt som om folk ikke forstår, eller ikke vil forstå, at det finnes så mye mer til det hele, som har foregått bak kameraene. Og i tiden etter.

– Blir du såret av slike kommentarer?

– I mine øyne kan folk si hva de vil, for det bryr jeg meg ikke om. Martin og jeg, som det hele angår, vet hva som er hva. Det er det viktigste, sier hun til TV 2.

Produksjonens forslag

For de av seerne som tror at hun er med i programmet for å promotere egen ridekarriere har hun en klar beskjed til:

– Jeg synes at det strengt talt er ganske urettferdig. Jeg kom dit på lik linje som alle andre, og var åpen for hva det hele kunne by på. Og angående hest; det var produksjonens forslag at jeg skulle ta med en hest inn på gården. Noe jeg selvsagt syntes hørtes kjempegøy ut!

Til tross for at det ikke ble Martin og May Jeanette, har de to beholdt vennskapet, og var senest sammen på gården hans i Nevlunghavn i høstferien.

Etter at «Jakten» har gått på skjermen denne høsten, har 34-åringen fra Sandefjord også mottatt flere frierbrev i innboksen.

– Det har absolutt vært aktivitet på mine sosiale medier, men det finnes ikke en eneste henvendelse jeg har svart på.

– Hvorfor ikke?

– Jeg tenker at til de som sender «siklefjes»-emoji; det er sjelden et godt sjekketriks, sier hun og ler.

– Men det har også vært enkelte som virkelig har tatt seg tid til å skrive noe hyggelig, og dét er jo veldig søtt.

Drømmer om å stå brud

Til tross for at May Jeanette, som har en 13 år gammel datter fra et tidligere forhold, ikke har funnet kjærligheten ennå, drømmer hun om både bryllup og ring på fingeren.

– Her er det ingen mann, verken i datingform eller som kjæreste. Men jeg håper at jeg én dag skal få være så heldig at kjærligheten treffer meg, og at jeg kanskje en vakker dag kan få gleden av å stå brud.

