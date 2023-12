Maurstad-familiens julekort sprer latter: – Sminken tok fire timer

Maurstad-familien har i år igjen samlet gjengen for årets julekort – en tradisjon hvor de tidligere har tolket «Game of Thrones» og vært nisser under vann.

Det er en TV-vant familie, hvor yngstemann Stinius (29) fant kjærlighet på «Love IRL».

Mor Mari (66) og Aslak (31) er skuespillere, og sistnevnte vant tidligere i år «Forræder», og kapret andreplass i Skal vi danse.

Tok kommentar på alvor

Og det var en kommentar under programmet som ble grobunnen for årets julekort.

Under Disney-sendingen tok Aslak med seg Scott og Stinius ut på parketten.

Oppvisningen fikk dommer Morten Hegseth til å bryte ut med følgende utsagn:

«Kardashians glem det, The Maurstads er et mye bedre underholdningsdynasti».

Stemmeskuespiller Scott Maurstad (35), forteller til God kveld Norge at det ikke alltid har vært lett å bestemme tema for de «spenstige» julekortene, som de har drevet med i rundt 20 år.

– Men i år serverte Morten oss rett og slett denne ideen på sølvfat!

Mari Maurstad legger til at Hegseth er en av dem som får et eksemplar i postkassen som takk.

REALITY-DYNASTI: Scott, Aslak og Stinius Maurstads tolkning av Kardashian-søstrene. Foto: John Andresen

Ingen kunstig intelligens

Og det skal ikke stå noe på utførelsen.

Den eldste Maurstad-sønnen avslører at de bestilte studio, fotograf og sminkør for anledningen.

– Flere har trodd at vi brukte AI på dette bildet, men det er rett og slett gjort på den gode gamlemåten. Det tok fire timer foran sminkespeilet.

MOR OG FAR: Skuespiller Mari Maurstad og musiker-ektemannen Aage Kvalbein. Foto: John Andresen

Både Aslak og Scott forsikrer om at alle i familien var positive og med på ideen – som vanlig.

– Var det ikke noe motstand eller innsigelser?

– Selv far stilte seg umiddelbart positivt til å posere i dameklær, og var først på stedet og i sminken, forteller Scott Maurstad, men legger til:



– Det ble slengt ut en forespørsel om jeg kunne barbere bort skjegget, men der satte jeg ned foten. Uttrykket «alt for kunsten» står høyt i vår familie, men gjaldt ikke akkurat her. Heldigvis.



Mari sier seg fornøyd med resultatet:

– Det er vanskelig å sammenligne julefotoene, utfordringen ligger i å fornye seg hver gang. I år var det ekstra gøy.



Vil ha mer

Flere av de avbildede har delt julekortet på sin Instagram-konto. I skrivende stund har de samlet fått rundt 8000 likerklikk, og kommentarer hvor latteremojier går igjen.



Flere ytrer også et ønske om å få se gjengen samlet på TV.

I en video fra fotostunden ser man imidlertid et kamerateam følge familien.

På spørsmål om reality kunne vært aktuelt for «The Maurstads», svarer Scott:

– He he, ja, det kunne vært gøy det. Du får spørre a mor.

Etter henvisninger går God kveld Norge videre til «mor», som sier:

– Ja takk! Gjerne mer av sånne ting, hvis det hadde vært mulig. Rop det ut, sier en svært entusiastisk Mari Maurstad.



Selv om familien ikke har sin egen reality-serie, så har samtlige vært å se sammen i underholdningsprogrammet «Sofa».