Maurstad-familiens «giftige» pynt vekker oppsikt

Den fargerike Maurstad-familien er tilbake i sofakroken for en femte sesong med TV 2-programmet «Sofa».

Oppmerksomme seere har trolig skimtet Mari Maurstads (66) bunader i bakgrunnen, som hun har 13 stykker av.

Men det er også flere ting i huset på Slemdal som vekker oppsikt.

Hyllen over toalettet er dandert med små og store medisinflasker av overraskende slag. Glassflaskene har nemlig falmede etiketter merket med dødninghoder og «gift» i store blokkbokstaver.

NIPS: På badet til «Sofa»-profil og skuespiller Mari Maurstad finner man gamle glassflasker merket med dødninghoder og «gift». Foto: Privat

Det kan få alle og enhver til å grøsse, men Maurstad forsikrer om at baderomspynten ikke er like fryktinngytende som den kanskje ser ut som – nesten.

– Jeg vet ikke egentlig så mye om dem. Da jeg flyttet ut av dødsboet til moren min, så var disse igjen. Og jeg tenkte: «Jeg kan ikke kaste dem. Det er klenodier». Det er faren min sine ting. De er fra 1963, sier hun til TV 2.

I samlingen finner man blant annet Bellergal og salmiakksprit.

– Jeg tenkte: «Herregud, har moren eller faren min gått på det her?». Det er veldig rart at hun har tatt vare på det. Det ser nesten ut som om man har kommet til et folkemuseum. Jeg er en sånn person som ikke kaster noe særlig. Jeg tenker at dette kan være fint til en annen gang, og det fikk jeg rett i.

Flere av de underlige flaskene har fremdeles væske i seg etter 60 år, mens andre har piller.

– Den det står gift på, den er bare halvfull, så den er grei.

– Er det gift?

– Det kan tenkes at det er giftig for barn, at bare den med resept kan innta det.

Maurstad har ikke åpnet flaskene, og vil heller ikke gjøre det. Pynten har stått uberørt i flere år, og hun tviler på at noen kommer til å putte nesen eller tungen nedi dem.

– Jeg liker at de er litt støvete. Jeg tar ikke sjansen på å stikke ut tungen, og så etser den bort. Men, de er fra 1960-tallet, så det er mulig at effekten har blitt svakere, sier hun, og legger spøkefullt til:

– Alle som har giftflasker kan bare sette det frem.



Den folkekjære skuespilleren deler at hun liker å samle på ting og tang.

– Det er ikke så mange som har sånne ting. Jeg har tatt vare på så innmari mye. Jeg har så stort hus, så da jeg oppdaget flaskene, så tenkte jeg: «Neimen, guri, de der kan jo være dekorative. Det er sikkert ikke så mange som har gift på doen sin», sier hun lattermildt.



I tillegg til bunader og «giftige» medisinflasker, har TV-profilen også et stort utvalg av PEZ-dispensere og garn.



PEZ: Skuespiller Mari Maurstad samler på PEZ-dispensere beregnet på sukkertøy. Foto: Privat

