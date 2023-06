Maud Angelica deltar i nytt reality-program: – Det føles ganske vilt

Til høsten skal 12 kjendiser få bryne seg på kunsten å lage mat.

På «Kokkeskolen» vil de gå i lære hos rektor Eyvind Hellstrøm (74), med god bistand fra kontakt- og sosiallærer Truls Svendsen (50).

TV 2 møter rektor og lærer, samt deltakerne, i idylliske omgivelser på Hurdal Verk Folkehøgskole på første innspillingsdag. Den folkekjære duoen legger ikke skjul på at forventningene er høye.

DELER KUNNSKAP: Etter fem sesonger med Truls à la Hellstrøm, skal duoen nå dele sin kunnskap med lærevillige kjendiser i «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm». Foto: TV 2/Per Christian Lind

– Vi gått grundig gjennom deres interesser, og det var viktig for oss at de ikke nødvendigvis var fantastiske til å lage mat, men at de hadde interessen og at de hadde lyst til å bli bedre. Dette er hyggelige folk, og jeg kjenner jo til dem, forteller Svendsen.



– Ja, og ikke minst drømmen om å dyrke matinteressen, lidenskapen og å lære mye, følger Hellstrøm opp.

Hellstrøm: – Kommer til å ose godhet

I løpet av årene har den særegne sjargongen mellom Hellstrøm og Svendsen nærmest blitt en merkevare. Et gammelt ektepar, som de selv beskriver seg om.

At de nå blir rektor og lærer betyr derimot ikke at de trer inn roller.

– Jeg skal ikke spille noen rolle. Jeg er den jeg er, og når jeg står på kjøkkenet å skal vise folk, så er det bare en måte, og det er å kjøre på med alt man har. Det er en hyggelig gjeng. Det kommer til å ose godhet fra min side, sier Hellstrøm.

– Jeg skal være kontakt- og sosiallærer, så jeg skal ta vare på dem og løfte de opp når de ligger nede. Hos meg kan de ha foreldresamtaler, og få en god klem, sier Svendsen.

Gjør reality-debut: – Forhåpentligvis skal ikke noe brenne

På «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» skal elevene gjennomgå Hellstrøms svært intensive og strenge opplæring for å bli bedre hobbykokker.

Hver uke er det tentamen og den eleven som presterer dårligst blir utvist. Etter eksamen står det igjen kun én elev som kan smykke seg med den ærverdige tittelen «Kokkeskolens stjerneelev».

Én av dem som kjemper om å bli stjerneeleven er kunstner Maud Angelica Behn (20). Entusiasmen er enorm når TV 2 møter henne på første innspillingsdag. Behn har aldri vært spesielt glad i å lage mat, men det siste året har det endret seg.

– Det siste året begynte jeg å lage mer mat hjemme. Og nå som jeg har flyttet ut må jeg lage mat. Det er en nødvendighet, man trenger jo å spise, sier hun og ler.

Kokkeskolen blir 20-åringens reality-debut på TV 2. Det synes hun er ganske sykt.

– Det føles ganske vilt! Jeg føler jeg er den mest uerfarne her, fordi jeg er ganske ung, men alle har tatt meg så godt imot, og det setter jeg så stor pris på. Det virker som et koselig feelgood-program, der man ikke skal være kjipe mot hverandre. Det håper jeg ikke! Det er litt uvant å bli filmet så mye, men det er veldig, veldig gøy. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov til å være med på dette.

ELEVER: 12 kjendiser skal tilbake på skolebenken og forhåpentligvis bli litt flinkere til å lage mat. Foto: TV 2/Per Christian Lind

Selv har hun noen egne retter i ermet. Å være med på «Kokkeskolen» har gitt henne fornyet kjærlighet, noe hun også håper seerne vil la seg inspirere av.

– Jeg tror det blir veldig mye søl på kjøkkenet. Forhåpentligvis skal ikke noe brenne, men vi får se. Jeg har fått skikkelig kjærlighet for å lage mat nå, så jeg håper det kan inspirere seerne.

Disse kjendisene deltar i «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm»

Maud Angelica Behn (20), kunstner

NERVØS: Maud Angelica Behn er nervøs for hva Eyvind Hellstrøm forventer fra elevene. – Jeg føler han har veldig mange forventninger, og jeg kan ikke lage den mest «basic» greia. Foto: TV 2/Per Christian Lind

Kunstner Maud Angelica Behn er forberedt på å gjøre 1000 feil, før hun serverer en smakfull rett.

– Jeg håper dette kan hjelpe meg til å omfavne å gjøre feil, og lage noe helt forferdelig ræl, for det er slik man lærer. Det er så gøy når ting funker, også veldig morsomt når det ikke funker.

Frank Kjosås (41), skuespiller

GRUER SEG: Tanken om å få voksenkjeft av rektor Hellstrøm har streifet Frank Kjosås. Det gruer han seg til, men er forberedt på å stå i det. Foto: TV 2/Per Christian Lind

Den folkekjære skuespilleren Frank Kjosås kjenner på både glede og nerver når han når skal tilbake på skolebenken. Selv er han veldig glad i å lage mat, og sier ikke nei takk til tre varmretter om dagen.

På «Kokkeskolen» skal han ta til seg så mye kunnskap som mulig fra Hellstrøm. Samtidig skal han ha ett øye på Svendsen.

– Jeg skal følge med på hans elev, Truls, og hvilke tips han kan komme med. Han har jo gått i lære, og det ligger friskt hos ham som elev. Vi fikk høre i dag at Truls hadde jobbet med en teknikk i syv år, og fremdeles jobber med det. Da tenker jeg at man plukker med seg noen tips etter hvert.

Tuva Fellman (35), programleder

SOLEKLART MÅL: Tuva Fellman er glad i å lage mat, men sluttproduktet blir ikke alltid slik hun ønsker. Det håper hun å få endret i «Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm». Foto: TV 2/Per Christian Lind

– Herregud, jeg gleder meg så mye! Og idet jeg sier det, så begynner jeg å grue meg.

Slik beskriver programleder Tuva Fellman forventningene. Selv har hun og ektemannen Ronny Brede Aase (36) dypdykket ned i kosthold og mat i flere TV-serier. Med den kunnskapen i bagasjen, var derfor ikke forventningene noe mindre fra ektemannen, før hun dro på innspilling.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men Ronny sier at han gleder seg veldig til jeg kommer hjem, og er sånn: «Alt skal endre seg!» Jeg tror han tenker at det er en slags bachelorgrad i kokkekunst, og jeg tror han har veldig høye forventninger til min mat-erfaring, så det føles som et enormt press. Jeg må bare håpe at jeg leverer! Sjefen min også, han sa: «Jeg gleder meg til å komme på middag».

Før innspillingen gikk i gang hadde hun en drøm som hun frykter skal bli virkelighet.

– Jeg gruer meg så innmari til å få voksenkjeft. Det verste er hvis du har prøvd skikkelig, jeg skal jo virkelig gi alt jeg har, og å få kjeft etterpå – det føler jeg er så brutalt. Jeg har drømt at Eyvind har kjefta på meg, som et slags mareritt. Nå blir det sikkert virkelighet. Sanndrømt er jeg, sier hun og ler.

Jonas Lihaug Fredriksen (34), youtuber og komiker



REVANSJ: Forrige kokkekonkurranse Jonas Lihaug Fredriksen fra med i gikk ikke helt etter planen. Nå håper han å vise hva han virkelig kan. Foto: TV 2/Per Christian Lind

Youtuber og komiker Jonas Lihaug får assosiasjoner til «Camp Kulinaris» når han nå entrer «Kokkeskolen». Der røk han ut først. Det er ikke planen denne gangen.

– Mine matkunnskaper vil jeg si er midt på treet, pluss. Jeg vet jeg aldri har fått bevist dette tidligere i reality-deltakelser, men jeg håper å få vist det litt mer her.

Strategien er å holde hodet kaldt og øke pulsen så lite som overhodet mulig.

– Hodemist er den største faren på kjøkkenet. Da du gjør du ting feil fort. Man må være rolig inni seg, og rask og presis på utsiden.

Pernille Haaland (33), komiker

TYKK HUD: Etter mange år på komikerscenen har Pernille Haaland fått tykk hud. Om hun får tilsnakk fra rektor skal hun derfor takle det fint. Foto: TV 2/Per Christian Lind

Komiker Pernille Haaland er vokst opp i England, og vant til tradisjonelle, britiske retter. Hun gleder seg til å ta fatt på kokkefaget, selv om hun tror det blir mye stress.

– Hvis Truls gir klemmer, så skal jeg gjerne ha en klem. Det tror jeg at jeg trenger. Klem fra Truls, og å gjøre Eyvind stolt. Det hadde vært veldig fint.

I tillegg til en klem kan også andre hjelpemidler komme godt med, blant annet en kokkebok og kniver. Det har allerede resultert i en skade – første innspillingsdag.

– «Den første reality-serien hvor vi får utdelt våpen, det er jo litt insane!», sa jeg. De er jo så skarpe, så jeg sklei litt på en potet, og da blir man skada, sier hun.

Kristoffer Olsen (38), skuespiller og sanger

PROBLEM: Kristoffer Olsen beskriver seg selv som en kløne, noe han tror kan bli et problem. – Jeg kan glimte til med noe bra, også kløner jeg det til. Foto: TV 2/Per Christian Lind

Skuespiller og sanger Kristoffer Olsen takket ja til «Kokkeskolen» fordi han ønsket å gå i lære hos Hellstrøm. Da han ankom Hurdal Folkehøgskole forstod han at det innebar litt mer enn hva han hadde tenkt.

– Jeg skjønner jo at det er flere aspekter ved dette enn at jeg bare skal sitte å høre på Hellstrøm. Jeg må jo gjøre ting, og jeg må gjøre det riktig, fort og under press. Folk ser på meg, filmer og kjefter på meg. På den måten har det ikke blitt nøyaktig det jeg hadde sett for meg. Men herregud, jeg tar det.

Da Olsen vant den syvende sesongen av «Kongen befaler», imponerte han med sine fiffige og alternative løsninger. Han er tvilende til om det hjelper å tenke utenfor boksen på kjøkkenet.

– Jeg kan godt finne på fiffige løsninger her, men det er ikke sikkert at det lønner seg. Jeg har en følelse av et Eyvind Hellstrøm er et lite petimeter når det kommer til matlaging. Jeg kommer til å være livredd for å gjøre noe som er utenfor denne berømte boksen, sier han.

Siri Nilminie Avlesen-Østli (39), programleder



LIDENSKAP: Matlagingen er en lidenskap Siri Nilminie Avlesen-Østli bruker mye tid og penger på. Om det er nok i Hellstrøm sin bok er hun usikker på. Foto: TV 2/Per Christian Lind

Siri Nilminie Avlelsen-Østli tror seerne kan forvente seg god underholdning med armer og bein, når kjendisene skal gå i lære hos Hellstrøm.

Som tidligere «Kompani Lauritzen»-deltaker vet Avlesen-Østli hva det vil si å få voksenkjeft. Derfor ba hun familien om en noe utradisjonell forberedelse, før hun ble med på «Kokkeskolen».

– Jeg har fått de hjemme til å slakte meg litt. Bare sånn hvis det ikke er bra nok, så skal jeg tåle det. Jeg kjenner at det bobler, og jeg blir litt forbanna, men jeg klarer å bite det i meg.

Hanna-Martine Slåttland Baller (24), youtuber

STRESSMESTRING: Hanna-Martine Slåttland Baller mener selv hun er god til å jobbe under stress, noe som kan være en fordel på kjøkkenet. – Så lenge jeg får rote så mye jeg vil, blir det et resultat. Foto: TV 2/Per Christian Lind

– Dette kommer til å bli en fest!, sier influenser Hanna-Martine Slåttland Baller.

Målet er å gå hele veien, men det viktigste for 24-åringen er å forlate skolebenken med litt lærdom i bagasjen.

– Det er jo som å være tilbake på skolen igjen. Jeg liker skolen, jeg, så jeg gleder meg til å komme tilbake til det og lære masse. Det hadde vært fryktelig stas å bli Hellstrøms lille stjerneelev.

Nils-Ingar Aadne (40), komiker

KOMPENSERE: Nils-Ingar Aadne tror det kan være lurt å være god på litt mer enn bare matlaging i konkurransen. – Jeg kan kompensere for å være god med å skryte av de andre, og prøve å dekke over at jeg ikke er så god på å lage bearnaise. Foto: TV 2/Per Christian Lind

Et eller to hakk over ostesmørbrød. Det håper komiker Nils-Ingar Aadne å få ut av på «Kokkeskolen».

– Jeg kan ikke så veldig mye om mat, men jeg er ikke helt grønn heller. Jeg synes det er spennende å lære og få til nye ting. Det som er problemet mitt er at jeg må levere på alle øverste nivå, helt fra start. Jeg har ingenting å gå på, forteller han.

Jan Tore Kjær (54), direktør og TV-personlighet

MATELSKER: Jan Tore Kjær koser seg når han er på kjøkkenet, og ser frem til å utforske mer av mat-universet. Foto: TV 2/Per Christian Lind

For tidligere ishockeyspiller Jan Tore Kjær har det vært en drøm å være med på et reality-program som ligger hjertet hans nært: Mat.

Kjærligheten for vin går hånd i hånd med matlaging. I løpet av årene har han funnet sine spesialiteter. Nå ønsker han å utforske mer av mat-universet, under ledelse av Hellstrøm.

– Jeg er her for å vinne, for dette er faktisk et sted jeg kan si at jeg har stor sjanse for å vinne. Likevel er det noen ekstremt sterke utfordrere. Det går rykter om Frank. Jeg hørte han snakke om knivene sine, og jeg hører han snakke om hva han har lagd. Da tenker jeg: «Det er ikke bare en skuespiller». Han leverer varene. Her snakker vi en høy klasse. Det blir ikke lett, men målet er å vinne.

Selda Ekiz (38), programleder og fysiker

FRYKTER UTVISNING: Selda Ekiz er ikke redd for å si ifra, dersom hun skulle få kjeft fra rektor. Hvis det skjer, frykter hun at det resulterer i utvisning. – Jeg kan være ekstremt kverulerende, litt slitsom. Foto: TV 2/Per Christian Lind

Programleder og fysiker Selda Ekiz trodde ikke hun hadde konkurranseinstinkt, før hun entret «Kokkeskolen».

– Målet mitt er å vinne. Jeg trodde ikke jeg var en person med konkurranseinstinkt, men med en gang vi satt på bussen, tenkte jeg: «Disse skal jeg slå ut», sier hun og ler.

Som fysiker er «Alle mot en»-programlederen glad i å sprenge ting, fremfor å kokkelere.

– Jeg kan kjede meg litt på kjøkkenet. Matlaging blir bare en hverdagslig greie du må gjennom. Så jeg tror seerne kan finne en person de kan identifisere seg med, sier hun.

Dennis Siva Lie (29), programleder

KOKKELERING PÅ KORT TID: Dennis Siva Lie beskriver sin matlaging som mye på kort tid. – Det er ikke å røre en brun saus i 15 minutter for perfekt konsistens. Foto: TV 2/Per Christian Lind

Programleder Dennis Siva Lie tar imot alle utfordringer med åpne armer. Han tror seerne vil få se en ny side, etter han deltok i «Kompani Lauritzen» i fjor.

– På «Kompani» hadde jeg god styring på hva som skjedde. Det er fysisk og mentalt. «Kokkeskolen», det er litt utenfor min rekkevidde, tror jeg. Foreløpig. Jeg kan ikke så mye om mat, og jeg er litt dårlig på det. Jeg er ikke så eplekjekk som jeg var på kompani. Det blir nok litt mer nervøst her, litt mer ut på dypt vann.

«Kokkeskolen med Truls og Hellstrøm» har premiere til høsten på TV 2 og TV 2 Play.